Nejvíce nominací na Oscara získal snímek Tvář vody, uspět může ve třinácti kategoriích

před 5 hodinami

Americká filmová akademie zveřejnila nominace na letošní Oscary. Držitele zlatých sošek vyhlásí začátkem března. Česká kinematografie v souboji o nejlepší cizojazyčný film letos zástupce nemá.

Nejvíce nominací na Oscara připadlo snímku s nadpřirozenými prvky z období studené války Tvář vody od mexického režiséra Guillerma del Tora, získal jich třináct. Zabodoval mimo jiné v kategorii nejlepší film a nejlepší režisér.

Nominace v úterý v americkém Los Angeles oznámila tamní Akademie filmového umění a věd. Prestižní ocenění udělí 4. března.

Druhým nejúspěšnějším filmem co do počtu nominací je válečné drama Dunkerk, které jich získalo osm, a film Tři billboardy kousek za Ebbingem, jenž má na zlatou sošku šanci v sedmi kategoriích. Dobře si se šesti nominacemi vede také Nejtemnější hodina o britském premiérovi Winstonu Churchillovi za druhé světové války.

Právě představitel bývalého britského premiéra z Nejtemnější hodiny, Angličan Gary Oldman, aspiruje na Oscara za herecký výkon. Konkurenty mu budou Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.), Daniel Kaluuya (horor Uteč), Daniel Day-Lewis (drama Nit z přízraků) a Timothée Chalamet za gay romanci Call Me by Your Name.

V kategorii nejlepší herečka byly dle očekávání nominovány Frances McDormandová za Tři billboardy kousek za Ebbingem a Saoirse Ronanová, jež v dramatu o dospívání Lady Bird ztvárnila středoškolačku. Pětici nominovaných doplňují Meryl Streepová za novinářská Akta Pentagon: Skrytá válka, Sally Hawkinsová za Tvář vody a Margot Robbieová za výkon v Já, Tonya.

V kategorii nejlepší kamera byla letos poprvé nominována žena - Rachel Morrisonová za rodinnou ságu z Mississippi 40. let Mudbound. Tento film má celkem čtyři nominace, mimo jiné za nejlepší adaptovaný scénář nebo herečku ve vedlejší roli.

V kategorii nejlepší kamera svou již 14. nominaci získal Roger Deakins, tentokrát za sci-fi Blade Runner 2049. Oscara tento osmašedesátiletý britský rodák dosud nedostal.

Česká republika letos v souboji o nejlepší cizojazyčný film neměla svého zástupce. Česká filmová a televizní akademie sice do klání vyslala snímek Bába z ledu režiséra a scenáristy Bohdana Slámy, neprošel ale ani prvním kolem výběru.

Ten se nyní zúžil na nominovanou pětici. V ní je například chilský snímek Fantastická žena nebo maďarské O těle a duši. Překvapivě vypadl favorit, německo-francouzský snímek Odnikud režiséra Fatiha Akina, který na začátku ledna získal Zlatý glóbus.

Nominace na Oscary 2017

Nejlepší film

Call Me by Your Name

Nejtemnější hodina

Dunkerk

Uteč

Lady Bird

Nit z přízraků

Akta Pentagon: Skrytá válka

Tvář vody

Tři billboardy kousek za Ebbingem

Nejlepší herec

Timothée Chalamet - Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis - Nit z přízraků

Daniel Kaluuya - Uteč

Gary Oldman - Nejtemnější hodina

Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

Nejlepší herečka

Sally Hawkinsová - Tvář vody

Frances McDormandová - Tři billboardy kousek za Ebbingem

Margot Robbieová - Já, Tonya

Saoirse Ronanová - Lady Bird

Meryl Streepová - Akta Pentagon: Skrytá válka

Herec ve vedlejší roli

Willem Dafoe - The Florida Project

Woody Harrelson - Tři billboardy kousek za Ebbingem

Richard Jenkins - Tvář vody

Christopher Plummer - Všechny prachy světa

Sam Rockwell - Tři billboardy kousek za Ebbingem

Herečka ve vedlejší roli

Mary J. Bligeová - Mudbound

Allison Janneyová - Já, Tonya

Lesley Manvilleová - Nit z přízraků

Laurie Metcalfová - Lady Bird

Octavia Spencerová - Tvář vody

Režie

Dunkerk - Christopher Nolan

Uteč - Jordan Peele

Lady Bird - Greta Gerwigová

Nit z přízraků - Paul Thomas Anderson

Tvář vody - Guillermo del Toro

Animovaný film

Mimi šéf

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

S láskou Vincent

Krátký animovaný film

DeKalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/All of Us

Adaptovaný scénář

Call Me by Your Name - James Ivory

The Disaster Artist - Scott Neustadter a Michael H. Weber

Logan: Wolverine - Scott Frank, James Mangold a Michael Green

Velká hra - Aaron Sorkin

Mudbound - Virgil Williams a Dee Reesová

Původní scénář

Pěkně blbě - Emily V. Gordonová & Kumail Nanjiani

Uteč - Jordan Peele

Lady Bird - Greta Gerwigová

Tvář vody - Guillermo del Toro, Vanessa Taylorová

Tři billboardy kousek za Ebbingem - Martin McDonagh

Kamera

Blade Runner 2049 - Roger Deakins

Nejtemnější hodina - Bruno Delbonnel

Dunkerk - Hoyte van Hoytema

Mudbound - Rachel Morrisonová

Tvář vody - Dan Laustsen

Dokumentární film

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Poslední v Aleppu

Strong Island

Cizojazyčný film

Fantastická žena (Chile)

L'insulte (Libanon)

Nemilovaní (Rusko)

O těle a duši (Maďarsko)

Čtverec (Švédsko)

Hudba

Dunkerk - Hans Zimmer

Nit z přízraků - Jonny Greenwood

Tvář vody - Alexandre Desplat

Star Wars: Poslední z Jediů - John Williams

Tři billboardy kousek za Ebbingem - Carter Burwell