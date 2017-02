Nejhorším filmem roku je dokument o Clintonové, získal celkem čtyři Zlaté maliny

před 23 minutami

Anticenu Zlatá malina za nejhorší americký film roku dostal politický dokument o Hillary Clintonové z dílny konzervativního autora Dineshe D'Souzy.

Dokument Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party (Amerika podle Hillary aneb Tajné dějiny Demokratické strany), v němž konzervativní komentátor a autor úspěšně prodávaných knih Dinesh D'Souza kritizuje neúspěšnou demokratickou kandidátku na prezidenta, získal celkem čtyři Zlaté maliny.

Výsledek hlasování poroty podle agentury Reuters svědčí o tom, že politizaci se v Hollywoodu nevyhnul ani protipól filmových Oscarů, v jejichž předvečer se tato anticena uděluje.

Kromě titulu nejhorší film dostal D'Souza od poroty cenu za nejhoršího herce za výkon komentátora filmu; dále dostal film cenu za nejhorší režii a nejhorší herečku.

"Je to naprosto fantastické. Mé obecenstvo miluje, že mě nenávidíte," sdělil porotě Zlatých malin D'Souza ve videonahrávce s odkazem na dominanci levicových postojů v Hollywoodu.

V počtu ocenění si s dokumentem o Clintonové nezadal snímek o střetu komiksových superhrdinů Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti, který získal rovněž čtyři Zlaté maliny, včetně ceny za nejhorší hereckou dvojici pro Bena Afflecka a Henryho Cavilla. Tento film získal minulý měsíc nejvíce nominací na Zlatou malinu společně s komedií Zoolander 2, ta ale proměnila jen jednu.

Výroční cenu "vykupitele" dostal herec a režisér Mel Gibson, jehož nový film, válečné drama Hacksaw Ridge, získal nominace na šest Oscarů, včetně režie. Na výsluní se Gibson vrátil asi deset let poté, co ho Hollywood odvrhl za antisemitské výroky v opilosti a další skandály.

Maliny začaly být udělovány v roce 1980. Vítězové si ale většinou ocenění nepřevezmou.

autor: ČTK