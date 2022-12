Nečekaná hvězda filmu Na nože. Janelle Monáe hraje ženu obestřenou záhadou

Ze všech postav hvězdně obsazeného filmu Na nože: Glass Onion, který lze od minulého pátku vidět na Netflixu, hraje tu nejzáhadnější. Přitom ji většina lidí zná jako zpěvačku. Američanka Janelle Monáe se stala nečekanou hvězdou novinky režiséra Riana Johnsona, jež také na českém Netflixu v těchto dnech patří k nejsledovanějším.

Jak píše agentura AP, satirická krimi komedie Na nože z roku 2019 udělala hvězdu z tehdy málo známé kubánské herečky Any de Armas. Pokračování teď může podobně nakopnout hollywoodskou kariéru sedmatřicetileté zpěvačky Janelle Monáe. Té americká Národní filmová rada čerstvě udělila cenu pro nejlepší ženský výkon ve vedlejší roli.

Janelle Monáe se zatím objevila především ve dvou filmech, Skrytých číslech z roku 2016 o trojici černošek pracujících pro americkou NASA a oscarovém vztahovém dramatu Moonlight z téhož roku. Od té doby se však zdálo, jako by si Hollywood s jejím talentem nevěděl rady, a tak se soustředila především na hudbu, píše agentura AP. Dosud obdržela osm nominací na Grammy a převzala cenu MTV Music Video Award. Znají ji také Češi, roku 2012 účinkovala na festivalu Colours of Ostrava.

Už jako zpěvačka projevovala nebývalou schopnost proměňovat se v někoho jiného. Pochází z obyčejné baptistické rodiny v americkém Kansasu. Rodiče, uklízečka hotelových pokojů a kamioňák, se brzy rozvedli. Dcera rozvíjela pěvecké dovednosti v baptistických kostelech a po přestěhování do New Yorku vystudovala soukromou konzervatoř American Musical and Dramatic Academy, kde byla jedinou dívkou jiné než bílé barvy pleti.

První demonahrávky zveřejnila roku 2003, sedm let nato vydala debutové album The ArchAndroid. Právě na něm se začala silně stylizovat. Vystupovala ve smokinku s motýlkem, vracela do módy retro oblečení a pro své afroamerické futuristické hudební divadlo, kombinující žánry od R&B přes funk po soul, si vymyslela alter ego uprchlé androidky Cindi Mayweather, jež se ve vzdálené budoucnosti vrací na Zemi vést robotí revoluci.

O tom, že má k převlekům blízko, svědčí také její profil na Instagramu. Zpěvačka tu zveřejnila mimo jiné fotky, jak se na svátek Halloween převlékla za Bílého králíka z Alenky v říši divů nebo mimozemskou operní pěvkyni Divu Plavalagunu ze sci-fi filmu Pátý element.

"Je fakt, že na své transformace jsem hrdá. Hrozně ráda posouvám hranice toho, co o sobě vím," říká Janelle Monáe. "Hrozně mě baví budování postavy. Vymýšlet, jak bude někdo mluvit, dýchat a co v něm uvidí ti druzí. Člověk by měl každý den vykračovat za hranice toho, kým si myslí, že je," dodává.

2:45 Film Na nože: Glass Onion je na Netflixu s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix

To se jí podařilo v případě nového snímku. Na nože: Glass Onion je pokračováním tři roky starého filmu, který se skromnějším rozpočtem 40 milionů dolarů nečekaně získal nominaci na Oscara a celosvětově utržil 311 milionů. Videotéka Netflix následně oznámila, že za dvě pokračování zaplatí až 500 milionů dolarů, jednu z nejvyšších částek, jaké kdy streamovací služba v oboru utratila.

Těsně před Vánoci nyní Netflix zveřejnil první z plánovaných pokračování. Ve snímku Na nože: Glass Onion, jehož hlavní hvězdou je opět Daniel Craig v roli detektiva Benoita Blanca, výstřední miliardářský majitel technologické firmy hraný Edwardem Nortonem sezve nesourodou partu přátel na luxusní ostrov v Řecku. Janelle Monáe z nich hraje tu nejzáhadnější.

"Byla to úžasná možnost proměnit se v někoho jiného," říká. "Především jsem mohla jít do šíře. Moje postava má široký záběr, od komediálního spektra přes hluboce emocionální dramata až po akční scény," dodává.

Natáčení v Řecku a Srbsku se jí líbilo. "Akční scény jsem pilovala s kaskadérem. Vstávala jsem v pět šest ráno a snídala jsem baklavu," říká s odkazem na tučné sladké zákusky.

Štáb pracoval za pandemie, ve snaze omezit možnosti šíření nákazy spolu herci trávili víc času, než bývá obvyklé. "Hráli jsme nejrůznější hry, od karaoke přes karty až po hledání vraha. Díky tomu jsme se vzájemně mohli poznat mnohem hlouběji," dodává herečka pro server Avclub.com. Samotná zápletka filmu se točí okolo hledání vraha.

Snímek se dotýká sporné minulosti miliardáře z technologického sektoru, který nápadně připomíná některé dnešní podnikatele, píše agentura AP. "Byla to hlavně příležitost uctít ženy, které v IT světě představují menšinu, kterým někdo ukradl nápady, které nejsou dostatečně doceňované, které se musí naučit vycházet se všemi těmi žraloky, frajírky a génii, co ve skutečnosti především vytvářejí chaos," míní Janelle Monáe.

Sebe sama označuje za futuristku. Začátkem roku v angličtině vydala sbírku sci-fi povídek nazvanou The Memory Librarian, která rozvíjí prvky jejího čtyři roky starého studiového alba Dirty Computer. Zpěvačka a herečka v ní předkládá chmurnou vizi budoucnosti, kde lidské touhy ovládá organizace zvaná Nový úsvit a droga zvaná Nevadí dokáže vyzmizíkovat identitu LGBTQ osob.

Janelle Monáe se dříve označovala za pansexuálku neboli člověka přitahovaného druhými bez ohledu na jejich pohlaví. Letos v talkshow Red Table Talk řekla, že je nebinární, tedy že se nepovažuje výlučně ani za ženu, ani za muže.

Dnes v americké Atlantě provozuje "kreativní hub" Wondaland, který zastřešuje stejnojmenné filmové, televizní a hudební studio. "Cílem je vyprávět radikální, rebelské a chytré příběhy," vysvětluje.

Momentálně s produkční firmou A24 pracuje na hraném televizním seriálu o francouzské zpěvačce a tanečnici Josephine Bakerové, která byla za druhé světové války špionkou a vyzvědačkou proti německým fašistickým okupantům.

Nové album nevydala Janelle Monáe čtyři roky. Naposledy vloni zveřejnila song Stronger z animovaného seriálu We The People, který pro Netflix vyrobila firma bývalého amerického prezidenta a první dámy Baracka a Michelle Obamových.