Snažím se hledat lidskost i v démonovi, říká herečka Dormerová o Penny Dreadful

Před podobnou výzvou dosud Natalie Dormerová nestála: ztvárnit hned několik rolí v jednom seriálu. V Penny Dreadful: Městě andělů hraje démonku, která na sebe umí brát jinou podobu. „Chtěla jsem si tuhle výzvu zkusit,“ říká Angličanka známá ze Hry o trůny nebo Tudorovců.

Nový seriál z produkce Showtime, který v pondělí začne vysílat česká HBO a jehož první epizoda už je teď k vidění ve videotéce HBO GO, představuje samostatnou kapitolu strašidelných příběhů Penny Dreadful z let 2014 až 2016. Jmenují se podle toho, že když začátkem 19. století v Londýně vycházely, výtisk stál právě jednu penny.

Nový takzvaný spin-off Město andělů, ve kterém kromě Dormerové hrají Rory Kinnear, Nathan Lane či Kerry Bishéová, se však odehrává o půlstoletí později. Viktoriánskou Anglii střídá slunné Los Angeles roku 1938 a místo hororu jde o noirovou detektivku.

Obě řady mají společného hlavního autora Johna Logana, scenáristu filmů Gladiátor či Letec, prvky nadpřirozena a také ženskou hvězdu v hlavní roli. Jen tentokrát Evu Greenovou vystřídala osmatřicetiletá Natalie Dormerová v roli démonky Magdy: hrůzu nahánějící a chaos rozsévající postavy oděné v přiléhavých černých šatech.

Samozřejmě máloco může být vzdálenější současné realitě života Dormerové. Na sobě má nejčastěji pohodlné domácí oblečení a většinu času tráví zavřená v karanténě ve svém londýnském domě. "Naštěstí mám tady malou zahrádku a můžu o ni pečovat. Uklidňuje mě, když můžu být mezi zelení," říká v telefonickém rozhovoru pro Aktuálně.cz.

S partnerem, hercem Davidem Oakesem, a psem Indym občas vyrazí na procházku. Pilně sleduje seriály. "Mám se fajn," hlásí Dormerová.

Na roli Magdy, která na sebe v seriálu bere podobu různých osob a více či méně nápadně ovlivňuje okolní dění, kývla ze dvou důvodů. "Chtěla jsem si zkusit, jestli technicky zvládnu hrát několik postav najednou," říká. "A taky mi přišlo zajímavé, jaká témata se John Logan snaží v seriálu prozkoumat."



Třicátá léta minulého století byla v Americe zlatou érou Hollywoodu, ale také obdobím rasových potyček, polarizace politických partají a sílícího vlivu nacionalistických stran, to vše na pozadí pomalu se blížící druhé světové války.

"Přijde mi, že seriál má dost co říct i k politickému dění současnosti," srovnává Dormerová. "Za poslední dva tři měsíce vidíte, jak vás lidstvo dokáže překvapit. Solidarita a pochopení, které si lidé prokazují během pandemie na lokální, národní i mezinárodní úrovni, trochu obnovují víru v lidstvo."

1:03 Seriál Penny Dreadful: Město andělů začne česká HBO vysílat v pondělí 4. května. | Video: HBO

Ženská síla

Ve filmu a televizi už na sebe Natalie Dormerová mnohokrát upozornila. Průlom zaznamenala jako kontroverzní vládkyně Anna Boleynová v seriálu Tudorovci, nejvýrazněji se blýskla jako ambiciózní Margaery Tyrellová v populární Hře o trůny a povedl se jí i vysněný průlom do velkofilmů - zahrála si ve snímcích Captain America: První Avenger nebo v posledních dvou dílech ságy Hunger Games.

Nejde o malé role, což možná potvrzuje, že se filmaři čím dál méně bojí výrazných ženských hrdinek. "Od doby, kdy jsem se k natáčení dostala, tedy před nějakými patnácti lety, se to dost proměnilo. Víc a víc seriálů se točí kolem žen a kolem jejich vlivu a schopnosti působit na ostatní," říká Dormerová. "Evoluce v tomhle ohledu určitě proběhla. Pomaleji, než by mohla, ale přišla."

Současná role Magdy v Penny Dreadful: Městě andělů je však jedinečná. V jednom seriálu si Dormerová musela navyknout na několik odlišných postav. Střídala hlasy, povahy, kostýmy. Někdy točila i dvě role během jednoho dne.

Kromě nelítostné démonky se na obrazovce objeví jako německá imigrantka Elsa vdaná za násilníka, queer vůdkyně místního gangu Rio či postarší obrýlená asistentka losangeleského radního jménem Alex - tuto kompletní proměnu si herecky užila nejvíc.

Mnoho z charakterů se snaží nabourat tehdejší fungování Ameriky, převážně řízené muži. "Jestli v tom někdo vidí feministický podtext, proč ne, takovým tématům vždycky fandím," říká Dormerová. "Je tam celá řada zajímavých ženských postav. Věděla jsem už z původního Penny Dreadful, že John Logan píše skvěle pro ženy, takže jsem na to možná podvědomě zareagovala."

Finále v červnu

Ať už šlo o Margaery z Hry o trůny, drsňačku s napůl vyholenou hlavou Cressidu z Hunger Games či teď Magdu, role Dormerové vždy působily dojmem osudových žen. "Já chci ale hlavně hrát charaktery, které jsou uvěřitelné. Moje postavy mají chyby, strachy, problémy. I teď, když hraju démonku, snažím se na ní najít něco lidského," tvrdí.

Magdinu schopnost převtělit se do cizí osoby by si však herečka nepůjčila. "Dělám to tak trochu v práci, ale myslím, že ve skutečnosti by to bylo dost nebezpečné. Po všech těch letech se konečně srovnávám sama se sebou," dodává.