Marvel po asijsku. Film křísí legendy, nad mýty a kung-fu si udržuje nadhled

Z dávných komiksových hlubin se vynořil první asijský superhrdina společnosti Marvel. Mistr bojových umění Shang-Chi, v české transkripci Šang-Čch', se na stránkách objevil v 70. letech minulého století, kdy západní popkultuře učarovalo kung-fu. Teď se ho nový film snaží přenést do 21. století a nejúspěšnější ságy současného Hollywoodu.

Dva tucty snímků ze světa Marvelu měly různé protagonisty. Často takové, které - na rozdíl od Spider-Mana či Hulka - zná ze stránek komiksových sešitů málokdo. K nim patří hrdina filmu Shang-Chi a legenda o deseti prstenech, který od minulého čtvrtka promítají česká kina.

Marvel umí udělat z outsiderů miláčky publika. Tak jako se to povedlo třeba s podivnou sebrankou vesmírných dobrodruhů nazvanou Strážci galaxie.

Novinka se dějově jen opatrně otírá o dosavadní svět superhrdinského týmu Avengers. Podobně jako nedávný snímek Black Widow zlehka rozehrává takzvanou čtvrtou fázi ve vývoji této stále se rozrůstající ságy. Lidstvo během souboje s padouchem Thanosem v posledních dvou dílech Avengers prožilo něco děsivého. Půlka obyvatel Země na čas zmizela, rozpadla se v prach.

Z něj nyní v prostředí prostoupeném nejistotou, co bude dál, pozvolna povstávají noví rekové. A tvůrci do ságy zatahují další žánry.

Shang-Chi a legenda o deseti prstenech začíná uprostřed bambusového háje. Bojovým baletem mezi stvoly připomene poetiku filmů jako Tygr a drak či Klan létajících dýk, které před dvěma dekádami západnímu publiku představily kouzlo bojových choreografií hongkongské kinematografie.

Marvel činí totéž, když skládá poctu vzorům. A kromě toho teď dává první velkou hollywoodskou příležitost asijské hvězdě Tonymu Leungovi, kterého znají milovníci hongkongské akce z filmů slavného Johna Wooa a znalci festivalových dramat zase ze stylizovaných, komplikovaně vyprávěných romancí Wonga Kar-Waie, jednoho z nejvýraznějších režisérů 90. let minulého století.

1:58 Film Shang-Chi a legenda o deseti prstenech promítají kina od minulého čtvrtka. | Video: Falcon

Lze pochybovat, zda se titulní Shang-Chi stane jednou z předních postav Marvelu. Tony Leung se však v roli padoucha a hrdinova otce jménem Wen-Wu bezpochyby zapíše jako jeden z nejcharismatičtějších zlosynů vedle Thanose. Je to spíše tragická, posmutnělá postava než vrahoun či šílenec.

Leung spojuje své zkušenosti z akční kinematografie i romancí. V komiksech se jmenoval Mandarin a jeho přejmenování v novém filmu je jen jedním z kroků, kterými se tvůrci snaží dát autentičtější hlas Asiatům a vyhnout se stereotypům.

Shang-Chiho a legendu o deseti prstenech režíroval rodilý Američan s japonskými kořeny Destin Daniel Cretton. Nejenže obsadil mnoho asijských herců nebo těch, kdo mají asijské předky: film především mísí náladu bojových fantasy snímků, jimiž proslula hongkongská kinematografie, s vlivem moderních dramat o potížích asijských Američanů v současném velkoměstě.

Shang-Chi, jehož ztvárnil bývalý kaskadér Simu Liu, je sice pokračovatelem jakési až mytické historie. Zároveň je to ale mladík, který se snaží normálně žít a mít to nejobyčejnější zaměstnání. Jak ale brzy pozná jeho kolegyně a kamarádka Katy, kterou se svou typickou energií a nadhledem hraje Awkwafina, tak úplně obyčejný chlapec to není.

Když se v autobuse hora svalů se svítící mačetou místo ruky pokusí ukrást hrdinův amulet, dopravní prostředek se promění v bitevní pole. A v druhou nejlepší akční scénu poslední doby odehrávající se v autobusu, hned za nedostižnou melou ze snímku Nikdo.

Odsud se režisér oceňovaných nezávislých snímků Cretton snaží vybalancovat epický příběh o záchraně světa, plný opulentních barevných soubojů, s civilnějšími tóny a tragickou rodinnou ságou. Někdy až příliš rozmáchle.

Mihnou se tu kouzla a postavy známé z filmu Doktor Strange, aby bylo jasné, že dění zapadá do marvelovského univerza. Jinak jde o dosti samostatný příběh, který možná až moc divoce střídá polohy a žánry. Vedle působivosti mnoha dílčích prvků - ať už jde o ladnost akce, či vtipnost konverzací - mu však nelze upřít snahu poměrně přirozeně otevírat komiksový svět současným náladám.

Už není třeba šikovat ženské hrdinky do zvláštní bojové jednotky, jako se to stalo uprostřed opulentní finální bitvy posledních Avengers. Stačí vzít herce reprezentující své země, komunity, etnika, a obsadit je. Do rolí hrdinů i padouchů, čímž se maže dřívější snaha nejen americké popkultury vytvářet postavy zlých Asiatů.

Přestože se Shang-Chi v závěru ztrácí ve starodávné čínské vesnici a explozích digitálních triků, přináší nové impulzy do ságy, jež hodlá ještě roky obývat přední příčky v tržbách kin. I takhle obří blockbuster může začít slovy v čínštině a donutit americké publikum, aby se nechalo vtáhnout do příběhu pomocí melodické řeči a četby titulků. Které vystřídají všednodenní konverzace, dobře známé divákům festivalových indie snímků.

Jen se vtírá otázka, zda těch vlivů a inspirací nechce snímek pozřít až příliš. A radost z výskytu mnoha oblíbených čínských a hongkongských hvězd jako Tonyho Leunga či Michelle Yeohové zase může zakalit podezření, že vedle progresivních diváků a kritiků takový krok jistě potěší Čínu, která je pro dnešní Hollywood klíčovou destinací, partnerem i soupeřem zároveň.