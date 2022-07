Marvel oznámil další Avengers, představil pokračování Black Panthera

Komiksové vydavatelství Marvel chystá další dva filmy o superhrdinech z týmu Avengers. Premiéru budou mít v roce 2025. Firma to sdělila na setkání fanoušků popkultury Comic-Con v kalifornském San Diegu, kde představila také další chystané novinky.

Nové díly Avengers mají mít podtituly The Kang Dynasty a Secret Wars. Zakončí takzvanou šestou fázi superhrdinské ságy, řekl Kevin Feige, prezident Marvel Studios. Fáze čtyři až šest firma nazývá The Multiverse Saga.

Oznámení dalších Avengers odměnilo hlasitým potleskem více než 6000 lidí v hlavním sále, kde se akce koná, přestože Feige nesdělil bližší podrobnosti. Noví Avengers navážou na tři roky starý film Avengers: Endgame, který je s celosvětovými tržbami 2,79 miliardy dolarů druhým komerčně nejúspěšnějším snímkem všech dob, hned po Avatarovi z roku 2009. Celkově superhrdinské snímky od Marvelu utržily přes 25 miliard dolarů.

Kevin Feige dále oznámil osmnáctidílný televizní seriál Daredevil: Born Again, jejž na jaře 2024 uvede videotéka Disney+. V červenci téhož roku začnou kina promítat marvelovský film Thunderbolts. V roce 2023 diváky čeká nový Blade s hercem Mahershalou Alim, zatímco snímek Captain America and the New World Order dorazí do biografů v květnu 2024.

Dříve bude třetím dílem pokračovat série Ant-Man a Wasp. Její nejnovější celovečerní film s podtitulem Quantumania uvedou česká kina 16. února 2023. "Konečně strávíme nějaký čas v kvantové říši, kde věci nejsou vždy tím, čím se být zdají," naznačil divákům režisér Peyton Reed.

Pokračovat bude i sága Strážci galaxie. Její třetí díl se více zaměří na historii jednotlivých postav v čele s mývalem Rocketem. Toho režisér James Gunn na Comic-Conu označil za "nejsmutnější postavu" celého marvelovského světa.

Nové Strážce galaxie kromě Chrise Pratta, Davea Bautisty či Zoe Saldany namluví Will Poulter a Maria Bakalova. "Tohle bude konec celého příběhu. Je mi to líto. Některé příběhy končí. To neznamená, že všichni zemřou," sdělil serveru Variety.com režisér James Gunn, který stál za celou trilogií Strážců galaxie.

Marvel svou prezentaci na Comic-Conu zakončil představením očekávaného filmu Black Panther: Wakanda nechť žije, jejž kina uvedou letos v listopadu. Naváže na čtyři roky starý velkorozpočtový snímek v hlavní roli s Chadwickem Bosemanem. Ten předloni zemřel třiačtyřicetiletý na rakovinu tlustého střeva.

Kvůli jeho úmrtí musel tým přepisovat scénář pokračování. Marvel posléze rozhodl, že hlavní roli hrdiny T'Chally nesvěří jinému herci.

"Podívat se znovu do Wakandy je velkolepý pocit," řekla na Comic-Conu herečka Lupita Nyong'o, jež opět ztvární válečnici Nakii. Wakanda se jmenuje fiktivní stát zvnějšku chudých zemědělců, který však pod zaostalou slupkou ukrývá bohatý futuristický svět poháněný tajemným vibraniem.

Nového Black Panthera natočil znovu Ryan Coogler. Na Comic-Conu vzpomněl, jak tu naposledy s Chadwickem Bosemanem sledovali záběry z prvního filmu, při nichž herec režiséra nadšením držel za rameno. "Přísahám vám, že jeho ruku na tom rameni cítím pořád," řekl Coogler. "Jeho duch, jeho vášeň, jeho hrdost na vlastní kulturu a to, jaký měl vliv na celé odvětví, tu s námi zůstanou napořád," dodal.

Členové štábu se na Comic-Conu před fanoušky objali na Bosemanovu počest. Divákům pak pustili první trailer z pokračování, v němž se stát Wakanda vzpamatovává ze ztráty lídra. Lidé video ocenili hlasitým potleskem. "Moct se s vámi podělit o tenhle trailer bylo hodně emotivní a katarzní," komentovala to pak herečka Lupita Nyong'o.

Podle její kolegyně Letitie Wright, jež hraje T'Challovu sestru Shuri, několik scén v pokračování přímo reaguje na Bosemanovo úmrtí. "To, co jste viděli v tom traileru, jsou naše opravdové emoce," zdůraznila. "Tohle jsme nemuseli hrát. Je to tak opravdové, protože jsme opravdu truchlili. A pořád truchlíme," dodala.

Trailer začíná coververzí písně No Woman No Cry od Boba Marleyho, později v něm zní také heslo "We gonna be alright" z tracku Alright od rapera Kendricka Lamara.