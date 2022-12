Kauza Any de Armas. Fanoušci mohou žalovat filmová studia kvůli zavádějícímu traileru

Filmová studia mohou čelit žalobě za klamavou reklamu, pokud v traileru slíbí něco, co se ve snímku neobjeví, rozhodl v úterý americký soud. Obrátili se na něj dva diváci, kteří si pustili Yesterday z roku 2019 a nenašli v něm herečku Anu de Armas. Ta účinkovala v traileru, z příběhu ji však režisér vystřihl. Žalobci tvrdí, že se stali obětí klamavé reklamy ze strany firmy Universal Pictures.

Romantickou komedii režiséra Dannyho Boylea o světě, v němž neexistovali Beatles, si vypůjčili Peter Michael Rosza z kalifornského San Diega a Conor Woulfe z Marylandu ve videotéce Amazon Prime Video. Za možnost zhlédnout film online zaplatili každý 3,99 dolaru, v přepočtu asi 91 korun.

Protože v něm ale nespatřili kubánskou herečku Anu de Armas zahrnutou do traileru, nyní jako odškodné za všechny podobně zklamané diváky žádají alespoň 5 milionů dolarů, asi 114 milionů korun, píše britský deník Guardian. Dvojice argumentuje tím, že kdyby Ana de Armas v traileru nebyla, nikdy by si Yesterday nepronajali.

Společnost Universal Pictures se snažila argumentovat tím, že upoutávky mají podle prvního dodatku americké ústavy právo na širokou ochranu. Právníci tvrdili, že trailer je "umělecké, expresivní dílo", které vypráví tříminutový příběh zprostředkovávající téma filmu.

Tento argument však nyní odmítl kalifornský obvodní soudce Stephen Wilson. Podle něj je ukázka komerční, a podléhá tak místním zákonům o klamavé reklamě i nekalé soutěži. "V jádru je upoutávka reklamou, která má spotřebitelům prodat film na základě toho, co jim z něj ukáže," cituje soudce server Variety.com.

Právníci společnosti Universal Pictures dále argumentovali, že upoutávky již dlouho obsahují záběry, které se v hotovém filmu neobjevují. Jako příklad uvedli Jurský park z roku 1993, jehož trailer se skládal výhradně ze záběrů, jaké ve snímku nejsou.

Universal také namítal, že pokud soudce označí trailery za komerční, otevře tím dveře pro řadu žalob od nespokojených diváků. Ti by mohli subjektivně tvrdit, že film nesplnil jejich očekávání, a domáhat se peněz. Soudce Wilson na to odvětil, že zákon o klamavé reklamě bude použit pouze v případech, kdy by v omyl mohla být uvedena "významná část rozumných spotřebitelů", řekl bez bližšího upřesnění.

"Soud se omezuje na vyjádření toho, zda se ve filmu vyskytuje herečka nebo scéna," napsal soudce. Podle něj na základě traileru z Yesterday mohli diváci nabýt očekávání, že Ana de Armas v něm bude mít významnou roli.

Čtyřiatřicetiletá kubánská hvězda známá ze sci-fi Blade Runner 2049, satirické detektivky Na nože, bondovky Není čas zemřít nebo Blondýnky, kde letos ztvárnila Marilyn Monroe, měla v Yesterday zpodobit dívku jménem Roxanne. Hrdina v podání Himeshe Patela ji potká v talkshow a zahraje jí na kytaru píseň Something od Beatles.

Podle scenáristy Richarda Curtise ale byla scéna vystřižena, protože divákům by se nelíbilo, kdyby Patelův protagonista byť jen pohledem projevil zájem o někoho jiného než svou lásku ztvárněnou herečkou Lily James.

Případ se bude dál projednávat v dubnu. Soud nyní pouze rozhodl o tom, zda mohou diváci studio zažalovat, nikoliv zda se studio provinilo.

Podle webu Deadline.com by kauza potenciálně mohla mít značné důsledky. "Tohle není zdaleka první případ, kdy nějaký hollywoodský trailer obsáhl scénu, která se do výsledného filmu buď nedostala, nebo se tam dostala jen její část, popřípadě ten trailer použil záběry z úplně jiného snímku. Tohle by mohlo znamenat, že tvůrci trailerů budou muset výrazně ubrat na vizuální i slovní hyperbole, nebo riskovat tučné odškodné," komentuje časopis.