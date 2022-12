Komentář: Pro ty, již nechtějí nadosmrti sledovat Chalupáře. iVysílání začalo slibně

Veřejnoprávní televize před rokem představila novou verzi své online služby, kde bylo dřív možné zhlédnout online pouze to, co divák nestihl na některé ze stanic. Letos už iVysílání nabízelo webseriály, dokumenty i talkshow vyrobené přímo pro něj. Stejně jako zajímavé zahraniční tituly.

ČT je první veřejnoprávní televizí ve střední a východní Evropě, která na vzestup Netflixu i dalších videoték zareagovala zřízením vlastní streamovací platformy. Jen na její exkluzivní obsah zatím příliš neupozorňuje.

Na první pohled to přitom může vypadat, že se iVysílání moc nezměnilo. Úvodní stránka propaguje hlavně známé klasiky, v době vzniku tohoto textu Světáky z roku 1969. První vystavené rubriky se příliš neliší od obsahu, jaký je pro veřejnoprávní televizi typický. Tedy pořady a filmy oblíbené hlavně starším diváctvem, užívajícím si opakování toho, co už dobře zná.

Kromě toho Česká televize na nejviditelnějších místech vystavuje výběr českých a starších zahraničních filmů, v předvánočním čase ještě pohádky, adventní tipy, rozhovory s prezidentskými kandidáty či sportovní pořady. Až po nich dostávají prostor tituly vyrobené přímo pro iVysílání. První je oceněný webseriál o sexuálním násilí Pět let, druhá podzimní dokumentární série Kronika orgasmu. Doplňuje je belgické romantické Musíme si promluvit - o mladém páru, který se pokouší rozejít.

Člověk musí "skrolovat", aby se k nim dostal. Přitom jich není málo, jsou kvalitní a oproti na obrazovce často opakovaným klasikám reflektují současnost. TBH showrunnerky Lucie Kajánkové a jejího scenáristického týmu během roku posbíralo ceny na několika festivalech a dočkalo se projekcí v soutěžní sekci jedné z nejprestižnějších evropských seriálových přehlídek Series Mania ve francouzském Lille a na Berlinale.

Místo pro mladé talenty

V první vlně původních pořadů pro platformu vznikly také dva hudební dokumenty, Rapstory a Lekce rapu, využívající schopnosti nejznámějšího českého odborníka na tento žánr, Karla Veselého, poutavě vykládat jeho historii.

Na webu iVysílání s nimi sousedí publicistické Novinářky, v nichž se Jana Ustohalová, Saša Uhlová a Hana Čápová věnují kauzám, které sice dobře vysvětlují důvody, proč se pražské Václavské náměstí pravidelně plní demonstracemi nespokojených Čechů, přesto se jim média téměř nevěnují. Talkshow Protivný sprostý matky s herečkou Terezou Dočkalovou pak rozebírá témata spojená s mateřstvím, která jsou na běžné vysílání ještě příliš tabu.

Inovativní české položky doplňuje několik zahraničních, často skandinávských seriálů mladých tvůrců a tvůrkyň jako Všechno, co miluješ, Sex nebo Hashtag. Tituly, které člověk nejen v severských zemích najde na předních stránkách katalogů jejich producentů. Například Všechno, co miluješ vyrobila dánská veřejnoprávní televize DR, která obsah od mladých talentů v posledních letech dává na první místo.

0:49 Všech deset dílů webseriálu pro mladé TBH je k vidění v iVysílání. | Video: Česká televize

Zaujmout nové publikum

Jen během prvního roku existence nového iVysílání tedy pro platformu vzniklo několik vynikajících titulů. Zohledňují jak specifická zájmová publika, tak médii opomíjená témata a látají díru, kterou televizi uniká pozornost mladších vzdělanějších diváků. Platforma dokáže i nápaditě propojovat starý obsah s novým a ukazovat ho v jiném kontextu.

Příkladem může být výběr nazvaný Česká detektivka od Vacátka po Výrovou, který návštěvník najde až na devátém řádku. Až poté, co mine "komedie ze života", se zase dostane k populárním true crime neboli titulům podle skutečných událostí. Česká televize má přitom kromě solidní Dukly 61 nebo Metanolu i jeden z nejlepších žánrových příkladů, dánský Případ: Ponorka, stejně jako zajímavě uchopený Útok v Salisbury o pokusu otrávit bývalého agenta Sergeje Skripala.

Je toho víc, co by divák, který není fanouškem opakování Chalupářů a osvědčených klasik, rád viděl zohledněné výrazněji. Kdo nemá čas se zajímat o televizní program, existence nového obsahu mu mohla snadno uniknout.

Obzvlášť škoda je to nejenom u dramatických webseriálů, podobně neprávem zapadla Kronika orgasmu. Připomene loňskou Industrii, dokumentární cyklus Iva Bystřičana o proměňujícím se postavení pracujících, který ale Česká televize zařadila do běžného vysílání. Oba projekty spojuje, že začleňují přehlížené téma do společenského kontextu a přinášejí zhuštěné, do určité míry kontroverzní vyprávění formálně zpracované jako podnětné, zábavné pásmo.

Jak rodit a chodit do práce

"Já jsem nejdřív věděla, že v Československu existovala disciplína sexuologie a že byla nějak významná. Až později mi došlo, jak důležité je studovat tu soukromou, intimní věc a jak moc ona odhalí o tom, jak je organizovaný stát, jak je organizovaná společnost," říká na začátku Kroniky orgasmu socioložka Kateřina Lišková, autorka knihy Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the Science of Desire vydané nakladatelstvím Cambridge University Press.

Režisérka webového seriálu Kateřina Kořínková Sobotková, která z Liškové udělala průvodkyni dokumentem, prostřednictvím tématu sexuality vypráví o postavení žen, sexuálních menšin i trans lidí za socialismu. Přináší přesně ten druh veřejnoprávního obsahu, který tu dříve chyběl.

Témata jako ženská emancipace a dělba práce byly po revoluci z veřejné debaty vytlačeny na okraj s přesvědčením, že "české ženy na ně nemají povahu ani čas", jak padne v archivní televizní reportáži. Dnes se o ně však intenzivně zajímají mladší generace a ve velkých městech o nich znovu diskutují i ty starší.

Právě veřejnoprávní televize by nás měla informovat, jak diskuse vypadala dřív - a přesně to Kronika orgasmu dělá. Se sebevědomím, díky kterému nevytlačí sexuální menšiny a trans lidi na okraj, ale věnuje se jim hned ve druhém a třetím dílu. A také s vtipem, který je nejznatelnější v dokonalé práci s dobovými archivy.

Nejenže bourá mýty typu "Trans lidi? To za nás nebylo", ale ozřejmuje, nakolik aktivně dřív stát ženám usnadňoval sladění pracovního života s mateřstvím. Nejde jen o tuto historii samotnou, ale možnost z ní pochopit, proč se o toto téma úřady nezajímají dnes.

Osmidílný seriál Kronika orgasmu režisérky Kateřiny Kořínkové Sobotkové je k vidění v iVysílání. | Video: Česká televize

Mezi BBC a Funkem

Kronika orgasmu je asi nejlepším letošním příkladem pořadu, který ozřejmuje kontrast mezi pojetím veřejnoprávní služby, jak ho známe z běžného vysílání, a koncepcí nové online platformy. Tou se nedávno zabýval i Petr Szczepanik z Karlovy univerzity, odborník na současný filmový a televizní průmysl. Podle něj je iVysílání progresivní počin co do vzniku i obsahu. Přestože se s ním televize chlubí méně, než by mohla.

"Když to srovnáme se západní Evropou, tak vidíme dvě tendence," říká Szczepanik. "Jednu reprezentuje britská BBC, kde je BBC Three, kanál pro mladé, který byl několik let jen online a teď se vrátil zpět do běžného vysílání, protože byl úspěšný se seriály jako Normální lidi nebo Potvora. Podařilo se mu získat takové renomé, že si prosadil návrat. Na druhé straně je německý Funk, platforma televizí ARD a ZDF, která vyrábí levný krátkoformátový obsah - webseriály, talkshow a infotainment pro mladé lidi - a primárně je distribuuje přes YouTube, Instagram a podobně. Chtějí jednoduše cílovku oslovit tam, kde je," vysvětluje odborník.

Podle něj se Česká televize může hledat mezi těmi dvěma póly a testovat, co je pro místní prostředí nejvhodnější. "To, co zatím dělá, mi přijde jako rozumný a celkem úspěšný postup. Pracuje s obsahy z lineárního vysílání, dává jim trochu jiný typ segmentace, klasifikace. A také si buduje prostor pro laboratoř talentů a námětů, která má šanci rozšířit dosah České televize o skupiny, co se na ni nedívají, a připoutat si je jako nové loajální publikum. Není to ale ještě v té fázi, aby mladí lidé o iVysílání opravdu věděli a pravidelně ho sledovali. V tom hraje roli také to, jak v České televizi funguje marketing a PR," míní Szczepanik.

To, že si televize stále hledí především tradičního publika, ilustruje i volba názvu služby. Místo nového padlo rozhodnutí vsadit už na známou značku iVysílání. "Kolem toho byly při přípravě faceliftu platformy velké diskuse, nejdřív to vypadalo, že skutečně vznikne i kompletně nové jméno," komentuje Szczepanik. "Ale iVysílání je tady dlouho. Byla to původně jen catch-up služba, kde se dodíváte na nějaký seriál nebo si pustíte to, co jste nechytli v televizi. Tak se zapsalo do povědomí. Máme data, která ukazují, že ještě před spuštěním nové verze platformy šlo o poměrně sledovanou službu. Takže chápu, že chtěli značku udržet," objasňuje.

Podle něj by iVysílání do budoucna nemělo hrát roli "odkladiště" progresivních titulů, zatímco na obrazovce se budou stále vysílat Chalupáři. "Když si vezmeme, že postupný příklon k onlinu bude pokračovat, že to prostě je budoucnost, tak je namístě vyvíjet obsah pro lidi, kteří se už na lineární televizi nedívají. Otázka je, jak s tím pracovat marketingově, jak to dostávat k cílovým skupinám a propojovat online s lineárním vysíláním. Jestli některé tituly třeba po čase a úpravě do něj nenasadit. To Česká televize zatím neví," myslí si Petr Szczepanik.

Podle něj už je to ale teď laboratoř, která televizi umožní postupně si vyjasňovat smysl online služby a nacházet harmonii s lineárním vysíláním. Jak rychle to půjde, uvidíme možná už v průběhu příštího roku.

Video: Dvě pravdy o jedné noci: Realita bývá často komplikovaná, říká režisér série Pět let