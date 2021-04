Hollywood točí podle her. Po Mortal Kombat chystá seriály Halo nebo The Last of Us

Málokterý žánr v Hollywoodu vyprodukoval tolik propadáků jako adaptace videoher. Přestože k divákům už se dostaly filmy Max Payne, Tomb Raider, Warcraft či Assassin’s Creed a od prvního podobného pokusu, snímku Super Mario Bros., uplynuly téměř tři dekády, další a další celovečerní adaptace her sklízejí především výsměch. Teď to snaží změnit nový Mortal Kombat.

Jak píše agentura AP, ani opakované neúspěchy neodradily hollywoodské producenty, kteří v herních příbězích a světech spatřují potenciální ságy a velkorozpočtové trháky, jež by se mohly vyrovnat úspěchu komiksových filmů.

Podle slavné bojové hry Mortal Kombat už jeden snímek vznikl roku 1995 s Christopherem Lambertem v hlavní roli. Tehdy to byl v pořadí teprve čtvrtý film podle hry - po Super Mario Bros., Dvojitém drakovi a Street Fighterovi: Posledním boji, ve kterém účinkovala akční hvězda Jean-Claude Van Damme.

Nyní jako by nová verze Mortal Kombat symbolicky ohlašovala novou éru videoherních adaptací, kterým se konečně začíná dařit. Předloni film Pokémon: Detektiv Pikachu podle známé hry od Nintenda celosvětově utržil 400 milionů dolarů, zatímco loňský Ježek Sonic dosáhl, vzhledem k pandemii, na mimořádných 319 milionů a už se chystá pokračování.

Videotéka Netflix naznačila, že by se mohla víc orientovat na adaptace videoher po úspěchu herního seriálu Zaklínač s Henrym Cavillem v hlavní roli. Ten bude brzy pokračovat druhou řadou.

Jak připomíná agentura AP, žádná z videoherních adaptací zatím nedosáhla na Oscary ani televizní ceny Emmy. Možná ale jen žánru trvalo, než se etabloval.

"Dnes jsou největšími značkami v oboru filmy podle komiksové předlohy, ale těm trvalo 40 let, než se začaly točit ve velkém, a 50 let, než se z nich staly nejvýdělečnější tituly," připomíná Matthew Ball, bývalý šéf strategického rozvoje Amazon Studios. "Hry podle videoher se točí od začátku 90. let, ale teprve teď začínají slavit úspěch. Divil bych se, kdyby se v dalších letech mezi nejvýdělečnější filmy a seriály nedostala nějaká sága podle herní předlohy," dodává.

2:24 Američané už si film Mortal Kombat mohou pustit doma. Do českých kin by ho měla uvést společnost Vertical Ent. | Video: Vertical Ent.

Pro Hollywood je nejperspektivnější právě točit nikoliv jednotlivé filmy, nýbrž ideálně rovnou celé série. Ty mají šanci na dlouhodobý komerční úspěch, zvlášť pokud kolem tématu již existuje fanouškovská komunita, jako je to v případě her.

Celosvětový herní trh vloni narostl na víc než 150 miliard dolarů, podle analytické společnosti Juniper Research se do roku 2023 dostane až na 200 miliard dolarů, tedy zhruba 4,2 bilionu korun. Podle nejnovější studie poradenské společnosti Deloitte lidé ve věku 14 až 24 let výrazně častěji hrají hry, než sledují filmy nebo poslouchají hudbu.

"Cítím jasnou chuť a snahu pouštět se do věcí, které byly dřív neprůchodné," potvrzuje Simon McQuoid. Režisér nového Mortal Kombat v minulosti točil reklamy, se Sony pracoval na kampani pro konzoli PlayStation. "Mám pocit, že je dnes snazší prosazovat adaptace videoher a že se z nich pomalu stává mainstream," hodnotí.

Nový Mortal Kombat měl rozpočet 50 milionů dolarů, v severoamerických kinech, kde mají studia nejvyšší marži, zatím utržil 23,3 milionu. Celosvětově už ale hranici 50 milionů zdolal. Na webu Rottentomatoes.com, jenž shromažďuje americké recenze, má průměrné hodnocení 55 procent, od diváků ale dostal vysoké skóre 87 procent.

Agentura AP připomíná, že spousta filmů podle her vznikala s obtížemi. Často se opakovaně měnili režiséři, scenáristé i obsazení, což svědčí o tom, že Hollywood stále neví, jak hry správně uchopit. Také nový Mortal Kombat se připravoval více než deset let. A Ježek Sonic musel být dokonce úplně předělán poté, co fanoušci odmítli původní podobu animovaného hrdiny.

Přesto už filmy podle her začínají být lépe přijímány i kritiky. Méně častěji zaznívá názor jako ten, který roku 2015 vyslovil dnes již nežijící novinář Roger Ebert, podle nějž hry nejsou umění a nejde je uspokojivě přenést na plátno.

Ostatně i hry se s každým rokem rozvíjejí co do atmosféry, příběhů i hloubky postav. Čím dál víc se podobají filmům. A čím dál víc režisérů hraje, čímž si k herním světům vytvářejí vztah a mají chuť je přenášet na plátno tak, aby byl výsledek věrný předloze.

"Snaha vystihnout podstatu originálu je něco, nad čím se před 20 roky vůbec nepřemýšlelo," potvrzuje Johannes Roberts, režisér chystaného filmu Resident Evil: Welcome to Raccoon City podle herní ságy. "Podle mě už studia pochopila, že z her si nejde vytáhnout jen jejich název nebo pár charakteristických prvků, ale že to musí být plnohodnotná adaptace," dodává.

"Počítačové hry jsou výrazně jiné, nelineární médium, a proto přímá adaptace není možná," řekl před několika lety Hospodářským novinám Jaroslav Švelch z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde o počítačových hrách přednáší. "Komiks je sice také odlišný, ale přinejmenším stejně jako film sleduje určitou dopředu danou strukturu vyprávění, což proces adaptace usnadňuje," uvedl a upozornil, že producenti dnes začínají brát hry vážněji.

Film Johannese Robertse bude již sedmý celovečerní Resident Evil. V listopadu ho do kin uvede firma Sony Pictures, která pak na únor 2022 chystá očekávanou adaptaci herního hitu Uncharted s Tomem Hollandem a Markem Wahlbergem v hlavních rolích.

Další budou následovat. Steven Spielberg coby výkonný producent na streamovací platformě Paramount+ příští rok uvede očekávaný televizní seriál podle sci-fi ságy Halo. Netflix chystá seriály ze světa Resident Evil i Assassin’s Creed. A nedávno Sony s firmou PlayStation Productions oznámily, že adaptují populární hru Ghost of Tsushima. Režie se ujme Chad Stahelski, podepsaný pod akční sérií John Wick.

Firma PlayStation Productions existuje teprve třetím rokem, spadá do portfolia Sony a snaží se propojit světy her a filmy. Momentálně dále s HBO připravuje seriál podle oceňované postapokalyptické akční adventury The Last of Us. Fakt, že tento projekt zaujal Craiga Mazina, režiséra seriálu Černobyl, potvrzuje, že videohry se v Hollywoodu pomalu, ale jistě dostávají do středu pozornosti.

"Poslední rok od lidí v branži čím dál častěji slyším názor, že Hollywood má v hrách potenciální zlatý důl, jen ho ještě nezačal naplno vytěžovat," myslí si režisér Roberts. A dodává, že ke svému připravovanému filmu ze světa Resident Evil přistupuje podobně, jako by adaptoval nikoliv hru, ale třeba román Stephena Kinga, uzavírá agentura AP.