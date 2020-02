Ježek Sonic s Carreym neztrácí čas logikou. Je to zapomenutelný film, ale umí bodnout

Kolik hollywoodských snímků už takhle začínalo? Kamera hledí na obrys amerického velkoměsta, jmenovitě San Franciska. Žádné klidné přiblížení obrazu se však tentokrát nekoná, už z dáli je patrné, že v ulicích se děje něco bláznivého. „Asi se ptáte, kde jsem se tu vzal?“ křičí na diváky po krátké honičce titulní, svítivě modrý a superrychlý hrdina filmu Ježek Sonic.

Odpovědi se nabízejí hned tři. Zaprvé: vzal se tu ze série populárních videoher, což ze snímku není příliš poznat. Zadruhé: z dalekého kosmu, čemuž je věnován jen krátký prolog a není to ve vyprávění důležité. A zatřetí: ze zapadákova Green Hills kdesi v Montaně, kde šerif střeží bezpečí hus na přechodu a měří rychlost na cestách, kudy nikdo nikdy neprojede. Tedy kromě želv, které ručičky tachometru nevychýlí z nuly ani o píď.

Právě pouti vesmírného ježka Sonica z městečka Green Hills do San Franciska ve společnosti nečekaného kamaráda se věnuje většina snímku. Ten cílí částečně na nejmenší publikum, kterému hry se Sonikem nejspíš nic neříkají, a částečně na pamětníky, kteří je hráli v 90. letech minulého století.

Pro ty první je tu rozverná postavička s modrými ostny, plná energie a touhy neustále glosovat okolí, nebo se po něm alespoň prohánět nadzvukovou rychlostí. Pro ty druhé je tu jiný neposeda, který má zase touhu se neustále maniakálně šklebit. Jmenuje se Jim Carrey.

Osmapadesátiletý herec a komik poslední tři roky vystupoval hlavně v melancholických příbězích reflektujících jeho kariéru - jako je seriál Michela Gondryho K smíchu či dokument o natáčení Formanova Muže na měsíci Jim a Andy, kde připomínal spíše poustevníka než muže kdysi proslulého gumovou mimikou.

Nyní se Carrey coby padouch Doktor Robotnik vrací ke svým elastickým kreacím z kraje kariéry. A tak jako většina věcí ve snímku ani jeho přítomnost není příliš opodstatněna. Proč se stane tím ďábelským šklebounem, který honí mírumilovného modrého mimozemského ježka?

Ve zkratce se to seběhne takto. Bodlinatý hrdina se toulá městečkem, do něhož jej z druhého konce vesmíru vyplivla magická teleportační brána, a pociťuje samotu. Nejprve se baví tím, že je přítomen v životech mnoha obyvatel, aniž by ho kdokoli spatřil.

2:16 Filmový Ježek Sonic se vyznačuje schopností utíkat nejrychleji ze všech na světě. | Video: CinemArt

Pak ho ale začne trápit, že k jakékoli skopičině jsou potřeba alespoň dva. Jinak není možné sdílet emoce. A tak Sonic udělá to, co dělají vesmírní ježci, když se trápí. Začne běhat tak šílenou rychlostí, až z něj vyšlehne blesk, který vypne proud na celém středozápadě USA.

O věc se začne zajímat vláda a na vyřešení záhady nenajde nikoho lepšího než šíleného vědátora s kamionem plným dronů a jiné techniky. Honička může začít.

Ježek Sonic je předvídatelný, zapomenutelný, tuctový, přesto až překvapivě zábavný a odsýpající film.

Lze se v něm pozastavit nad spoustou věcí. Třeba kdy a proč se z vládního zmocněnce pro zmasakrování ježka stane nejen v očích diváků, ale také vlády záporná postava. Nebo proč film představuje zlé bytosti na daleké planetě, když ty po pěti minutách zmizí z děje a už nikdy se neobjeví?

A konečně: když Sonic v těch nejlepších akčních scénách dovede na dlouhatánskou dobu zastavit čas, proč tuto schopnost nepoužívá pořád?

Na třetí otázku odpověď existuje: protože pak by nepotřeboval pomoc člověka, jmenovitě toho šerifa ze zapadákova, kterému přezdívá Pán donutů. A tvůrci by neměli co vyprávět.

Ježek Sonic staví na chemii lidského a digitálního tvora, kteří se vydávají "on the road" a stávají se nečekaně zábavnými parťáky. Stále je to snímek, který největší emoce vyvolal dávno před uvedením, když poprvé představil podobu svého protagonisty. A pod nátlakem nespokojených fanoušků musel postavičku přeanimovat do méně antropomorfní podoby - s většíma očima, méně viditelnou srstí a vůbec s rysy, které už nepřipomínají děsivé chlupaté kočkolidi z nedávné filmové verze muzikálu Cats.

Bezstarostnou videoherní hravostí, která nehledí na logiku, si však Sonic dovede získat publikum. K tomu lze přičíst pár vtipně vymyšlených akčních scén, ať už bitku v motorkářském baru ve zpomaleném čase či honičky s drony a tanky doktora Robotnika.

Řečeno parafrází jedné české reklamy. Ježek: film, který sem tam bodne. Akorát že ráno po tom bodnutí nebude ani památky.