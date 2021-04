Sotva získal Oscara, bude mít remake. Práva na film Chlast koupil DiCaprio

Hollywood se chystá natočit remake dánského Chlastu, který tento týden získal Oscara pro nejlepší cizojazyčný film. Jak informoval deník Guardian, práva na natočení anglickojazyčné verze koupila produkční společnost Appian Way, kterou založil herec Leonardo DiCaprio. Právě ten by mohl převzít hlavní roli po Madsi Mikkelsenovi.

Chlast režiséra Thomase Vinterberga vypráví o unavených středoškolských učitelích, kteří se v rámci experimentu snaží celý den udržovat hladinu alkoholu v krvi. "Vinterberg ironicky vykresluje lidský děs ze stáří a nudy, ale nenachází jinou odpověď než opíjení," napsal na Aktuálně.cz kritik Petr Fischer.

Scenárista, režisér ani obsazení chystaného remaku zatím není známé. Jedenapadesátiletý Dán Vinterberg ho znovu točit nebude, přestože před šesti lety již vytvořil anglickojazyčný remake snímku Daleko od hlučícího davu s Carey Mulliganovou v hlavní roli. "Teď je to v rukou toho nejlepšího herce, kterého seženete," vzkazuje Vinterberg, jenž se na remaku podílí jen jako jeden z výkonných producentů.

"Film se dívá na problematiku alkoholu evropskýma očima, o to je remake atraktivnější. Alkohol ve filmu není zlem, spíš jde o to, jaké rozhodnutí postavy dělají a jak je konzumace alkoholu ovlivňuje," popisuje server Deadline.com, podle nějž je nyní remake atraktivní zejména díky představě, že Leonardo DiCaprio bude hrát zranitelného muže procházejícího existenciální krizí.

Také podle časopisu Variety remake vzniká DiCapriovi na míru, šestačtyřicetiletý oscarový herec ale zatím neoznámil, zda v něm bude hrát.

Podle Deadline.com se o práva strhla bitva mezi DiCapriovou firmou a společnostmi dalších herců Jakea Gyllenhaala a Elizabeth Banksové. Zájemci se přepláceli posledních 14 dnů před udílením Oscarů. Na nich Chlast neproměnil nominaci za režii, získal ale sošku pro nejlepší cizojazyčný film.

Režisér Vinterberg měl při přebírání emotivní děkovnou řeč, ve které vzpomněl na svou dceru Idu. Ta měla ve snímku účinkovat, pár dnů po začátku natáčení roku 2019 ale ve věku 19 let zemřela po autonehodě. "Chtěli jsme natočit film, který bude oslavou života, a po čtyřech dnech se stalo něco nepředstavitelného. Má dcera zemřela při nehodě na dálnici. Někdo při řízení koukal do telefonu," popsal Vinterberg na Oscarech.

"Dva měsíce předtím byla v Africe. Poslala mi dopis, že si právě přečetla scénář, a byla celá nadšená. Pokud někdo z vás věří, že je tu s námi, uvidíte ji tleskat s ostatními. Ten film jsme natočili na její památku," dodal.

V Hollywoodu, kde diváci nejsou zvyklí dívat se na snímky s titulky, je běžné natáčet v angličtině remaky úspěšných zahraničních titulů. Tímto způsobem vznikly Skrytá identita právě s Leonardem DiCapriem, cizojazyčné předchůdce ale měly také klasiky Někdo to rád horké a Sedm statečných, sci-fi 12 opic, Solaris a Ghost in the Shell, horor Kruh nebo film Oldboy.

V posledních letech podobně vznikl třeba film Nedotknutelní s Bryanem Cranstonem a Kevinem Hartem, což byl remake francouzského originálu s Omarem Syem. Režisér Billy Ray zase v roce 2015 natočil Tajemství jejich očí, novou verzi stejnojmenného argentinského dramatu.