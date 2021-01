Fila: Hlava Medúzy je k nevydržení. Česká televize točí hloupé seriály záměrně

Česká televize začala vysílat osmidílný seriál Hlava Medúzy s Jitkou Čvančarovou v roli policejní vyšetřovatelky. "Vrátil jsem se do 90. let, kdy běžel Detektiv Martin Tomsa. Je to podobný typ prokletého brněnského seriálu, postmoderně podivného, ve kterém nedává nic smysl. Je to laciné a srandovní," říká po zhlédnutí prvního dílu filmový kritik Kamil Fila.

3:37 Podívejte se na videorecenzi k seriálu Hlava Medúzy. | Video: Kamil Fila, Blahoslav Baťa