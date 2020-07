Restart filmové branže: Datum premiéry Tenetu, zelená pro festival v Benátkách

Thriller režiséra Christophera Nolana nazvaný Tenet, který byl kvůli pandemii koronaviru několikrát odložen, bude mít premiéru 26. srpna. V úterý to oznámilo studio Warner Bros., k němuž s očekáváním vzhlíží kina po celém světě. Tenet je prvním velkorozpočtovým filmem od začátku pandemie, který má přilákat diváky zpět do biografů.

Ty se po celém světě zavřely v půlce března, kdy propukla pandemie koronaviru. Dnes již mnohé opět fungují, byť třeba pro omezený počet diváků a s přísnějšimi hygienickými opatřeními. Kina v největších městech USA, které jsou také největším filmovým trhem na světě, však dosud zůstávají zavřená.

Tamní řetězce biografů AMC a Cineworld tento týden odložily znovuotevření z plánovaného konce července na půlku srpna.

Ve špionážním dramatu s prvky sci-fi Tenet účinkují John David Washington a Robert Pattinson, natočil jej režisér Christopher Nolan známý trilogií o Batmanovi nebo dramatem Počátek. Podrobnosti o příběhu autoři tají.

Původně měl mít snímek premiéru 17. července, nakonec se tedy zpozdí o více než měsíc. Český distributor Vertical Ent. snímek uvede do zdejších kin 27. srpna, doplnil server idnes.cz. Ve stejný den budou Tenet promítat kina v 70 zemích, ta americká se přidají až 7. září na Svátek práce.

V úterý rovněž pořadatelé Benátského filmového festivalu oznámili, že letošní 77. ročník se uskuteční. Bude mít ale omezený program, část projekcí se přesune ven a lidé budou muset mít nasazené roušky a dodržovat rozestupy. Pořadatelé jim chtějí měřit teplotu pokaždé, když návštěvníci přijdou do festivalového areálu nebo když půjdou na konkrétní projekci. Každý sál bude naplněn maximálně z poloviny.

Jak připomíná deník New York Times, půjde o první velký mezinárodní filmový festival od začátku pandemie. Zatím se jen začátkem července konala méně významná přehlídka v Šanghaji.

Ta benátská začne 2. září a potrvá do 12. září, soutěžit bude 60 titulů místo loňských 80. "Show must go on, a stejně tak i svět," řekl deníku Roberto Cicutto, prezident Benátského bienále, pod nějž festival spadá. "Je důležité filmy sledovat společně a také o nich diskutovat, žít uměním tak, jak jsme byli zvyklí," dodává.

2:50 Nový trailer z Tenetu vydali Warner Bros. před třemi týdny. | Video: Warner Bros.

O hlavní cenu, Zlatého lva, bude soutěžit například film Nomadland čínské režisérky Chloé Zhao. Hlavní roli ženy, která je po nedávné recesi nucena žít jako nomádka, ztvární Frances McDormandová. Jiný snímek The World to Come vypravuje o lásce mezi ženami dvou amerických farmářů v 19. století, účinkují v něm Vanessa Kirbyová nebo Casey Affleck.

Dále se v soutěži objeví rodinné drama Pieces of a Woman s Shiou LaBeoufem v hlavní roli, které natočil pětačtyřicetiletý Maďar Kornél Mundruczó. Celkem je filmů v hlavní soutěži 18, z toho osm natočily ženy. Porotě má předsedat Cate Blanchettová, porotce další soutěžní sekce Horizons povede režisérka Claire Denisová. Ceny za celoživotní přínos v Benátkách převezmou herečka Tilda Swintonová a třiasedmdesátiletá představitelka takzvané hongkongské nové vlny Ann Huiová.

Z dokumentů festival představí novinku režiséra Alexe Gibneyho o sériových vrazích nazvanou Crazy, Not Insane nebo film Salvatore Ferragamo: The Shoemaker of Dreams od Itala Lucy Guadagninoho.