Dal lidstvu možnost se zničit. Nový trailer z filmu Oppenheimer trvá tři minuty

Když mu režisér Christopher Nolan zavolal a nabídl angažmá ve svém novém filmu Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy se musel štípnout, že se mu to nezdá. Přestože s Nolanem spolupracuje dvě dekády, vždy od něj dostával menší úlohy. Teď si ho filmař vybral jako představitele hlavní role: strůjce atomové bomby Roberta Oppenheimera.

Jeden z nejočekávanějších snímků roku začnou česká kina promítat 20. července. Nově ho představuje trailer, který studio Universal Pictures vydalo toto pondělí. Trvá tři minuty a kromě hlavních aktérů letmo zachycuje mimo jiné fyzika Alberta Einsteina, kterého hraje Tom Conti.

"Nolan se vyjadřuje jemně, spíš se podceňuje. Takže mi jednou takhle zavolá a tím svým typicky anglickým způsobem povídá: napsal jsem jeden scénář, je to o Oppenheimerovi, a chtěl bych se zeptat, jestli bys ho nezahrál," popisuje pro agenturu AP šestačtyřicetiletý herec Cillian Murphy, českým divákům známý jako Jozef Gabčík ze snímku Anthropoid o atentátu na protektora Reinharda Heydricha.

S režisérem Christopherem Nolanem spolupracuje od filmu Batman začíná z roku 2005, kde ztvárnil padoucha Scarecrowa. Později hrál dědice energetické společnosti ve snímku Počátek nebo traumatizovaného vojáka ve válečném Dunkerku.

Ve všech Nolanových dílech ale neúčinkoval. A dnes říká, že je těžké odhadnout, kdy telefon zazvoní a kdy ne. "Vždycky jsem každopádně do médií i mezi čtyřma očima Nolanovi říkal, že kdykoliv o mě bude stát, jsem připraven. Ale tiše jsem si přál, aby mi někdy nabídl hlavní roli," přiznává Murphy. "Máme teď už dlouholetý vztah založený na porozumění, důvěře a vzájemné úctě. Přišlo mi logické, že se posune někam dál. Ale nenapadlo by mě, že až takhle obrovským způsobem," dodává.

Podle agentury AP brzy po telefonátu režisér Nolan odletěl do Dublinu, kde se s Murphym potkal mezi čtyřma očima a předal mu scénář. Bylo září 2020, první pandemický rok, a herec přečetl scénář o Oppenheimerovi přímo v Nolanově hotelovém pokoji. Dle hercových slov to byl "nejlepší scénář, který jsem kdy četl". Až pak Murphymu začalo docházet, co vše natáčení obnáší.

Film vypráví o mimořádném a charismatickém americkém teoretickém fyzikovi Robertu Oppenheimerovi, který žil v letech 1904 až 1967 a nadobro změnil svět coby lídr týmu, jenž v Los Alamos v Novém Mexiku sestrojil první jadernou zbraň.

Snímek ukáže i historicky první jaderný test z července 1945, kterým vyvrcholil tajný projekt s krycím názvem Manhattan. U městečka Alamogordo v Novém Mexiku tehdy americká vláda otestovala výbuch jaderné zbraně stejného typu, jakou několik týdnů nato shodila na Hirošimu a Nagasaki.

"Ať se vám to líbí, nebo ne, Oppenheimer je nejdůležitější člověk, který kdy žil. Svět, v němž dnes žijeme my, formoval on. Ať už ho změnil k lepšímu, nebo horšímu," řekl režisér Nolan minulý měsíc na lasvegaském festivalu CinemaCon.

Ztvárnit právě Oppenheimera označuje jeho představitel Murphy za velkou zodpovědnost. "Byl to komplikovaný člověk, který si často odporoval," popisuje. "Pomáhá, když na takové postavě pracujete zrovna pod jedním z největších režisérů všech dob," dodává.

V případě válečného Dunkerku scénář čítal sedmdesát stran a Murphyho postava v něm neměla ani jméno. "Tehdy mi Nolan prostě navrhl, že si sedneme a vymyslíme té postavě adekvátní emocionální cestu, kterou ve filmu absolvuje. A to se podařilo," líčí herec.

V případě Oppenheimera je to jiné. Přestože režisér podrobnosti o přesné náplni filmu tají, každý si může přečíst knihu, jež Nolanovi posloužila jako předloha. Jedná se o Oppenheimerův životopis. Čtvrtstoletí jej psal současný americký novinář Kai Bird s dnes již nežijícím historikem Martinem J. Sherwinem. Když ho roku 2005 vydali, dostali za něj Pulitzerovu cenu.

I podle představitele hlavní role nastane čas na delší debaty teprve po premiéře. "Až budeme moct mluvit naplno, věřte, že rozhodně bude o čem mluvit," láká Cillian Murphy.