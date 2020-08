Film za 4,4 miliardy korun půjde na síť. Disney kvůli Mulan mění taktiku

Velkorozpočtový akční film Mulan od společnosti Walt Disney Company ve většině zemí světa vynechá kina a příští měsíc bude k dispozici rovnou on-line. Američtí uživatelé videotéky Disney+ za zhlédnutí Mulan zaplatí 30 dolarů, v přepočtu 660 korun. Půjde o samostatný výdaj, kromě toho služba Disney+ vybírá měsíční předplatné ve výši 7 dolarů, což je 154 korun.

V úterý to při oznámení čtvrtletních výsledků oznámil výkonný ředitel firmy Bob Chapek. Cena, kterou diváci za Mulan zaplatí, se bude lišit v Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu a také v různých zemích západní Evropy, dodal.

Do kin vstoupí Mulan 4. září jen v těch státech, kde biografy fungují, doplnil Chapek. To by mohl být také případ Česka, kde služba Disney+ zatím oficiálně není v provozu. Práva na distribuci zde vlastnila společnost Falcon. Zda Mulan skutečně uvede, ale vzhledem k novým podrobnostem ještě potvrdí, řekla na dotaz Aktuálně.cz mluvčí Falconu Marta Žurková.

Walt Disney Company k rozhodnutí změnit distribuční model došla ve chvíli, kdy není zřejmé, zda a na jak dlouho se v USA po pandemii koronaviru znovu otevřou kina. Ta zůstávají zavřená od půlky března, kdy krize eskalovala.

Snímek s odhadovaným rozpočtem 200 milionů dolarů, což je 4,4 miliardy korun, vznikl jako remake animovaného snímku Legenda o Mulan z roku 1998. Vypráví o nejstarší dceři uznávaného bojovníka, která místo svého nemocného otce narukuje do císařské armády a v přestrojení za muže překonává nástrahy. Hlavní roli ztvárnila dvaatřicetiletá wuchanská rodačka Liou I-fej, režie se ujala Niki Carová.

K uvedení snímku na síti Disney přistoupil krátce poté, co se konkurenční společnost Universal dohodla s největším světovým řetězcem kin AMC na tom, že bude filmy nabízet on-line už 17 dnů po premiéře místo dřívějších 90 dnů. Universal v průběhu pandemie nabídl na síti svůj animovaný film Trollové: Světové turné za 20 dolarů. Tímto způsobem utržil 100 milionů dolarů, v přepočtu 2,2 miliardy korun.

Šéf Disneyho Bob Chapek však zdůrazňuje, že v případě Mulan firma dělá jednorázové rozhodnutí, podobně jako na webu nedávno uvedla film Artemis Fowl.

Stále se však nejedná o začátek dlouhodobější strategie, což Chapek zdůraznil možná z obav investorů před tím, zda Disney podobně nenaloží také s očekávanou listopadovou novinkou Black Widow, doplňuje server Deadline.com.

Mulan bude mít premiéru 4. září v těch zemích, kde kina fungují. | Video: Walt Disney Studios

"Chceme v této nepředvídatelné době vyjít vstříc poptávce zákazníků a tento rodinný film jim včas nabídnout," říká Chapek, podle nějž je uvedení Mulan na síti "příležitostí upozornit na snímek víc lidí, než kolik by jich teď mohlo přijít do kin". Služba Disney+, která funguje od loňského listopadu, už má celosvětově 60,5 milionu uživatelů. Konkurenční Netflix s mnohaletou historií eviduje 193 milionů předplatitelů.

Podle oborového časopisu Variety už Disney od začátku pandemie odložil spoustu filmů. Firma však zjevně testuje, zda by nový distribuční model mohl mít úspěch a jaké přinese výsledky. "Pokud budou tržby vysoké, opravdu to bude jednorázové rozhodnutí?" ptá se Variety.

Podle něj je mimořádná i cena 30 dolarů, kterou Disney vybírá navrch již stávajícího měsíčního předplatného. V době, kdy Amerikou zmítá hospodářská recese a hrozí ukončení vládního programu na podporu nezaměstnaných, může jít o příliš vysokou částku, domnívá se Variety.

Agentura AP připomíná, že Disney se představě distribuce Mulan jen po síti dlouho bránil. Ještě v červenci vysocí manažeři firmy Alan Horn a Alan Bergman uvedli, že Mulan je "všechno, co ztělesňuje zážitek z kina, a tam podle nás také patří, na velké plátno, kde ji uvidí lidé z celého světa".

Film měl mít původně premiéru už v březnu, na kdy se chystala také opulentní premiéra v losangeleském Dolby Theater. Od té doby firma s ohledem na vývoj pandemie snímek neustále odkládala. Zatím poslední datum premiéry znělo 21. srpna, kvůli stále narůstajícímu počtu případů v USA se nyní s vybraným kiny v různých zemích světa počítá na 4. září.

Ve stejný den začnou americká kina promítat další očekávaný velkorozpočtový film Tenet od režiséra Christophera Nolana. Ten čeští diváci v kinech uvidí o týden dřív, už 27. srpna.

Deník Financial Times označuje rozhodnutí Disneyho za zničující zprávu pro americká kina, která v Mulan spatřovala naději, že zpět přilákají davy lidí.