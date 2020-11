Black Cinema Matters. Jihlava uvádí výběr afroamerických filmů

V roce 1988 řekl hudebník Chuck D z hiphopové formace Public Enemy, že rap „je televizní stanice černé Ameriky“. Při rozhovoru s novinářem časopisu Spin Johnem Lelandem narážel mimo jiné na to, že televize ani Hollywood historicky nedávaly mnoho prostoru hlasu Afroameričanů. Rap se stal prvním celospolečensky populárním žánrem, jemuž dominovali černošští interpreti.

Skladba Welcome To The Terrordome, jak ji Public Enemy hráli v Sydney roku 2008. Na snímku je Chuck D. Foto: ČTK. | Video: Moshcam