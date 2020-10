Proč se máme omlouvat? Seriál od HBO ukazuje společnost zjizvenou terorismem

Česká HBO právě vysílá osmidílný seriál Vlast (Patria) o baskické společnosti, ztěžka překonávající následky čtyř dekád činnosti teroristické organizace ETA.

Dvě ženy a jejich kdysi spřátelené rodiny stojí ostře proti sobě. Je rok 2011, baskická ETA právě oznámila, že složí zbraně a ukončí ozbrojený boj za samostatnost Baskicka.

Stará a nemocná Bittori se vrací do rodného městečka, kde jí právě ETA roku 1990 zavraždila manžela, místního podnikatele, kterému nikdo neřekl jinak než Txato. Dost možná ho zabil syn jejich nejlepších přátel Joxiana a Miren. Bittori však místo přivítání čeká nevraživé mlčení a otázka: "Co ta tady chce?"

Adaptace bestselleru

Seriál Vlast vznikl podle stejnojmenného bestselleru jedenašedesátiletého španělského spisovatele Fernanda Aramburua, který se dočkal už 35 vydání a takřka stejného množství překladů, vloni vyšel i česky.

Seriálové adaptace se ujal zkušený scenárista a producent Aitor Gabilondo, který pochází z baskického San Sebastiánu - stejně jako Aramburu, žijící v Německu.

Vlast poukazuje na násilí páchané ETA, a to i na baskických spoluobčanech. Nezapírá ani oprávněnost baskických nároků na sebeurčení anebo mučení baskických vězňů španělskými vyšetřovateli.

Cílem seriálu ale není znovu rozsoudit spory, které vedly k tomu, že především od konce 50. do konce 90. let 20. století ETA zavraždila přes 800 lidí.

Minulost ničí životy

Vlast se zajímá o šrámy, které terorismus zanechal na duších a v rodinách. Miren zatvrzele podporuje baskickou nezávislost i svého syna, odpykávajícího si trest v jihošpanělském vězení. Omluva by pro ni byla zradou. Přítomnost vdovy Bittori v městečku jí hýbe žlučí, protože oživuje svědomí.

Mirenin mírný a nekonfliktní manžel Joxian tiše trpí tím, že jeho syn vraždil, stejně jako výčitkou, že se za svého přítele nedokázal postavit proti krajanům.

Jiné postavy z Baskicka utíkají, aby mohly být šťastné, nebo nejsou schopné o svém traumatu s nikým mluvit, ničí jim životy. Ale Mirenina dcera Arantxa, upoutaná ovšem po mozkové mrtvici na invalidní vozík a odkázaná na péči ostatních, nutí svou rodinu k omluvě.

Tvrdé ženy

Jsou to právě ženy, silné, rozhodné, přísné, až nesmiřitelné, které sice nebojují, ale svou vůlí konflikty eskalují i řeší. Muži mnohem častěji ohýbají záda, doufají, že situace přestojí. Dcery vystupují proti matkám, které věrně podporují synové.

Platí to nakonec i pro teroristu Joxeho Mariho, jehož snem kdysi bylo odejít na venkov, a ne se angažovat ve věcech veřejných. Jeho postavu si můžeme vykládat i tak, že naskočil do vlaku, ze kterého už nemohl vystoupit. Vtloukaná povinnost k vlasti ho proměnila v zabijáka.

Seriál střídá několik časových rovin, které líčí i to, co se stalo mezi koncem 80. let a začátkem druhé dekády 21. století. K samotné vraždě a několika klíčovým momentům se tvůrci opakovaně vrací.

Formálně místy Vlast upadá do rutiny, ostatně už výrazně stylizovaná úvodní znělka, ve které déšť dopadá na rudý deštník, víc vychází vstříc současným standardům televizní produkce než povaze vyprávění. Také časté ustavující záběry, které nás jako diváky orientují v prostoru, jsou dost mechanické. Leccos dostáváme až příliš jednoznačně a doslovně.

Herecké proměny

Látka ale vychází z natolik silného a obecně sdělného materiálu, že se divák přes nedostatky dokáže přenést.

Vlast nabízí jak napínavé, tak psychologické a emocionální scény. Na silnou podívanou ji povyšují herecké výkony mnoha v Česku neokoukaných představitelů. Například Elena Iruretaová jako stárnoucí Bittori nebo nový objev Jon Olivares coby Joxe Mari se výrazně zapíší do paměti. Za pomoci výborně zvládnutých masek, hair stylingu a líčení seriál herce provází proměnami více než tří dekád.

Vlast lze bestsellerovým základem, tematizováním rodinné historie i masivním očekáváním adaptace srovnat s italskou Geniální přítelkyní podle románů Eleny Ferrante, která ve srovnání s předlohou vyzněla sice věrně, ale zároveň strojeně, až papundeklově.

Naopak Vlast je motivicky bohatou zprávou o nedávné etapě evropského separatismu, a hlavně o rozdělené společnosti plné zaslepenosti, strachu i viny. Pojednává o tom, jak těžké je dospět k odpuštění, dokonce i když je k tomu vůle mezi lidmi, kteří si byli tak blízko, jak to jen rodina a přátelé dokážou.

Dává to možné odpovědi na klíčovou otázku, kterou uvnitř zraněná a navenek zatvrzelá Miren vyčítavě klade v kostele svatému Ignácovi: "Proč se máme omlouvat?!"