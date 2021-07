Bez Netflixu a polibků na červeném koberci. Začíná festival v Cannes

Ve francouzském letovisku Cannes toto úterý začíná mezinárodní filmový festival. Neobvyklý, o dva měsíce pozdější termín pořadatelé zvolili v naději, že po loňské přestávce vynucené pandemií už jim tentokrát postačí zavést co nejméně restrikcí.

Přesto lidé nakonec přijíždějí vybaveni povinnými respirátory a negativními testy na koronavirus v době, kdy také ve Francii zrychluje šíření mutace viru známé jako delta. Úřady vyzývají účastníky k opatrnosti, konání akce ale podpořily také s ohledem na restaurace a hotely. Ty v době festivalu mívají nejvyšší příjmy za celý rok. "Vždy samozřejmě existuje riziko. Je ale bezpečnější podívat se na film v Cannes než jít nakupovat," vyzývá starosta města David Lisnard.

Ve Francii na nemoc covid-19 zemřelo přes 111 tisíc lidí, což je deváté nejvyšší číslo na světě. Zkušenost se nevyhnula ani účastníkům festivalu. Například režisérce Mie Hansen-Løveové, která v Cannes letos představí nový film, na covid-19 zemřel otec. "Pořád truchlím. Ale už se nebojím a odmítám žít ve strachu. Možná proto, že jsem pandemii zakusila takhle brutálně zblízka," řekla agentuře AP.

Podle jiné agentury Reuters první účastníci dorazili na místo v pondělí. Tradiční dějiště přehlídky Festivalový palác sloužil na začátku pandemie jako polní nemocnice. Dnes už opět promítá filmy, zároveň tu ale sídlí očkovací centrum. Ne každý tady v pondělí hned dostal akreditaci. Někteří diváci si na místě museli udělat čerstvý negativní test, protože se prokázali neplatným.

V sálech už ale lidé nebudou muset nechávat prázdná místa a negativní testy pořizované každých 48 hodin jsou povinné jen pro ty, kdo ještě nemají ukončené očkování, doplňuje agentura AP. Přísná pravidla musí dodržovat i celebrity, například brazilský režisér Kleber Mendonça Filho strávil poslední dva týdny v karanténě, aby mohl přijet.

Podle Reuters se letos festivalu zúčastní zhruba 28 tisíc lidí oproti tradičním až 40 tisícům. Ubude večírků a společenských akcí, organizátoři také ruší místní zvyk, kde se hollywoodské hvězdy líbaly na červeném koberci před davem fotografů.

Den před úterním zahájením vzbudil pozornost ředitel festivalu Thierry Fremaux, když řekl, že některé konkurenční přehlídky do svých soutěží příliš rychle vpustily videotéky jako Netflix.

"2019 byl pro film skvělý rok. A pak přišel rok 2020, největší katastrofa v dějinách kinematografie," poznamenal Fremaux, podle kterého videotéky z pandemické krize "po zásluze" vyšly vítězně. Už ale "nenechaly klasickému filmu skoro nic, čím by se mohl bránit".

Pořadatelé v Cannes mají s videotékami napjaté vztahy. Například filmy od Netflixu mohou na francouzské Riviéře soutěžit, pouze pokud dodrží pravidla a vstoupí ve Francii do klasické distribuce. Tomu se provozovatelé streamovacích portálů vyhýbají, jejich strategie spočívá v uvádění snímků na webu pro platící uživatele a nepotřebují spolupracovat s biografy. Ani letos se tak Netflix soutěže v Cannes neúčastní.

Ne všichni jsou ale k videotékám tak striktni. Například hlavní cenu festivalu v Benátkách před třemi roky vyhrál snímek Roma, který pak bodoval také na Oscarech. "Některé festivaly příliš rychle otevřely dveře tomuto typu filmů a lidem, u nichž si nejsme jistí, zda jim jde o přežití kinematografie," poznamenal teď Thierry Fremaux.

Nejočekávanější filmy

O hlavní cenu, takzvanou Zlatou palmu, se v Cannes letos uchází 24 snímků včetně novinek režisérů Wese Andersona, Nanniho Morettiho, Jacquese Audiarda, Françoise Ozona nebo Seana Penna. Zahajovacím filmem je hudební komedie Annette režiséra Leose Caraxe, ve které účinkují Marion Cotillardová a Adam Driver.

"Všichni doufají, že letošní ročník odstartuje návrat filmového průmyslu," shrnuje Scott Roxborough, novinář amerického časopisu Hollywood Reporter.

Režisér Paul Verhoeven bude soutěžit se snímkem Benedetta o italské jeptišce a mystičce zatčené za homosexualitu v 17. století, hrané osmašedesátiletou Isabelle Huppertovou.

Wes Anderson se pochlubí komedií The French Dispatch (Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun), odehrávající se v detašované redakci amerických novin ve fiktivním francouzském městě 20. století. Účinkují v ní celebrity jako Bill Murray, Tilda Swintonová, Adrien Brody, Léa Seydouxová nebo Frances McDormandová.

2:43 Novinku Wese Andersona nazvanou Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun uvedou česká kina 18. listopadu. | Video: Falcon

O přízeň porotců se dále uchází film Nanniho Morettiho nazvaný Tre Piani o třech rodinách, jež žijí v jednom bytovém domě.

Ačkoli v soutěži převažují známá jména či dříve ocenění tvůrci jako Jacques Audiard, který roku 2015 získal nejvyšší ocenění za snímek Dheepan, program skýtá i překvapení z Čadu nebo Maroka.

Svůj nový film natočený podle románu U Petrovových řádí chřipka, který nedávno vyšel v českém překladu, představí Rus Kirill Serebrennikov. Kritika Kremlu, jenž byl loni odsouzen k tříletému podmíněnému trestu za zpronevěru a který své stíhání označil za zmanipulované, v boji s justicí podpořily stovky kolegů.

Americký herec a režisér Sean Penn uvede v mezinárodní premiéře drama o vztahu dcery a otce, bankovního lupiče. Jmenuje se Flag Day a Penn v něm sám účinkuje po boku Katheryn Winnickové, Joshe Brolina nebo Milese Tellera.

Íránský držitel dvou Oscarů Asghar Farhádí se pokusí přesvědčit porotu dramatem A Hero. Francouzská režisérka Eva Hussonová přiveze Mothering Sunday, drama s Olivií Colmanovou a Colinem Firthem o nešťastné lásce odehrávající se po první světové válce. Jedná se o adaptaci románu současného anglického prozaika Grahama Swifta.

Oceňovaný thajský režisér Apichatpong Weerasethakul, jenž v Cannes před 11 roky získal Zlatou palmu za film Strýček Búnmí, představí svůj první anglickojazyčný snímek Memoria v hlavní roli s Tildou Swintonovou.

Maďarská režisérka Ildikó Enyediová uvede A feleségem története (The Story of My Wife) o muži, který se vsadí, že se ožení s první ženou, jež vejde do baru. A Francouzka Mia Hansen-Løveová do Cannes veze drama Bergman Island, ve kterém účinkují Mia Wasikowska nebo Tim Roth.

Ve filmu Bergman Island účinkjí Mia Wasikowska nebo Tim Roth. | Video: Telerama

Česká stopa

Pořadatelé loni festival kvůli pandemii nejdříve odložili a nakonec zrušili, což se v historii přehlídky stalo poprvé. Letos proto s ročním odkladem soutěží i filmy, které se do výběru dostaly už před rokem.

Nezměnil se ani předseda hlavní poroty, jímž je americký režisér Spike Lee. Kromě něj o vítězích rozhodnou americká herečka Maggie Gyllenhaalová, francouzská zpěvačka Mylene Farmerová či rakouská režisérka Jessica Hausnerová.

Zlatou palmu za celoživotní přínos kinematografii převezme oscarová herečka Jodie Fosterová, která se po červeném koberci v Cannes poprvé prošla jako třináctiletá hvězda filmu Taxikář z roku 1976.

Česká republika v hlavní soutěži zastoupena není, v sekci Cinéfondation však bude uveden krátký animovaný film Rudé boty od Anny Podskalské, studentky katedry animované tvorby na pražské FAMU. Další sekce Cannes Classics představí zrestaurovanou klasiku Vojtěcha Jasného nazvanou Až přijde kocour, která roku 1963 v Cannes obdržela zvláštní cenu poroty.

Na zatím posledním ročníku festivalu v roce 2019 vyhrál jihokorejský Parazit, který později získal také Oscara pro nejlepší film.