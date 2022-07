Balrog a předchůdci hobitů. Trailer představuje nový seriál ze světa Pána prstenů

Úplně jiný pohled do fantasy světa Středozemě slibují tvůrci chystaného seriálu Pán prstenů: Prsteny moci, který představili tento pátek na festivalu Comic-Con v kalifornském San Diegu. Akci uváděl Stephen Colbert, populární americký televizní moderátor a fanoušek knih J. R. R. Tolkiena, z nichž sága vychází.

Seriál se odehrává 4000 let před událostmi z trilogií Pán prstenů a Hobit, v době označované jako Druhý věk Středozemě. Účinkují v něm tak jiní herci.

Filmy režiséra Petera Jacksona byly zasazeny do Třetího věku, "takového postapokalyptického, kdy už skoro všechna království padla", popisuje Patrick McKay, jeden z autorů novinky. Ta naopak začíná, když ve Středozemi zavládl mír, kdy je ještě "barvitá a plná světa", srovnává.

Diváci nahlédnou například do ostrovního království Númenor inspirovaného příběhem o Atlantidě. "Je to hluboce bolestivý příběh, ze kterého se ale můžeme něco naučit" v době, kdy je také americká společnost rozdělená, naznačuje McKay.

Dále se diváci seznámí s chluponohými, což jsou kočovní předchůdci hobitů žijící daleko od Kraje. Ten hobiti osídlí teprve ve Třetím věku Středozemě. Spolutvůrce J. D. Payne však dodává, že mír a klid z prvních minut seriálu brzy začne něco ohrožovat. "Představte si svůj domov, svou rodinu, zaměstnání, váš oblíbený cosplay převlek, věci, na kterých vám nejvíc záleží," obrátil se Payne k návštěvníkům Comic-Conu, na nějž lidé často přicházejí převlečení za své oblíbené postavy. "A teď si představte, že tohle všechno vám někdo sebere. Jak daleko byste šli temnotou, abyste to zachránili? To je to, o čem vyprávíme," dodává.

McKay a Payne na Comic-Conu vystoupili po boku několika herců, kteří v Pánovi prstenů: Prstenech moci účinkují. Byli mezi nimi třiatřicetiletá Morfydd Clarková, jež hraje mladou elfí válečnici Galadriel, nebo Robert Aramayo, představitel půlelfa Elronda.

"Vyrůstala jsem čtením Tolkienových knih. První filmy měly premiéru v době, kdy mi bylo 11 let," popsala divákům Clarková. "Vždycky jsme s rodiči o těch knihách mluvili a žertovali. Teď jsem placená za to, že v nich můžu hrát. Je to víc než splněný sen," dodala.

Podle serveru Hollywood Reporter dále na Comic-Conu skladatel Bear McCeary s orchestrem a sborem zhruba šesti tisícům lidí naživo předvedl hudbu, kterou k seriálu složil.

Amazon u příležitosti Comic-Conu také vydal nový tříminutový trailer, který má zvýšit očekávání fanoušků před tím, než budou mít první epizody premiéru 2. září. Firma chce příběh vyprávět v průběhu 50 hodin rozdělených do pěti řad, ta první čítá osm epizod. V závěru traileru se mihne démon ohně a stínu Balrog, s nímž v prvním díle Pána prstenů bojoval čaroděj Gandalf.

Na Comic-Conu tvůrci návštěvníkům pustili ještě klip zachycující počátek nepravděpodobného přátelství mezi Elrondem a princem Durinem IV. ztvárněným Owainem Arthurem.

Diváci rovněž hlasitým potleskem odměnili herečku Sophii Nomveteovou, která hraje trpaslici. Návštěvníkům akce prozradila, že když byla do role obsazena, měla dva dny před porodem. Na natáčení poprvé přijela v době, kdy její dceři bylo teprve osm týdnů.

Za výrobu první řady Amazon na Novém Zélandu utratil 465 milionů dolarů, v přepočtu téměř 10 miliard korun, což z Pána prstenů: Prstenů moci dělá jeden z nejdražších seriálů všech dob. Firma momentálně počítá s tím, že natočí další čtyři řady. Cílem je navýšit počet předplatitelů streamovací služby Prime Video, která konkuruje Netflixu či HBO.

Prsteny moci v názvu seriálu odkazují k magickým prstenům, jejichž ukování dalo do pohybu další dění ve Středozemi a mezi nimiž byl i takzvaný Jeden prsten Temného pána Saurona, vytvořený s cílem zvětšit jeho moc.

Podle autorů J. D. Paynea a Patricka McKaye seriál "sjednotí všechny hlavní příběhy z Druhého věku Středozemě". Ten v mytologii tohoto světa začíná vypovězením jiného Temného pána Morgotha a končí tím, když spojenectví lidí a elfů poprvé porazí jeho služebníka Saurona. Z něj se později stane antagonista trilogie knih a filmů Pán prstenů.

Seriál tak odvypráví "ukování prstenů, vzestup Temného pána Saurona a příběhy Númenoru i posledního spojenectví elfů a lidí", avizují tvůrci. "Doteď diváci viděli jen Jeden prsten. Ale než vznikl Jeden, vznikly mnohé. Těšíme se, až odvyprávíme jejich epický příběh," dodávají.