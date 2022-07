Brad Pitt vraždí zabijáky na střeše šinkansenu. Do kin míří nový akční film

Jaderná elektrárna Temelín v pátek plánovaně odstavila druhý blok. Reaktor začnou energetici otevírat poté, co vychladne, což bude v pondělí. Při dvouměsíční odstávce vymění čtvrtinu paliva a zkontrolují bezpečnostní systémy i turbínu. Včetně dodavatelů se do prací zapojí asi tisíc lidí, sdělil temelínský mluvčí Marek Sviták. V Temelíně je to letos druhá odstávka, první blok byl odpojený necelé dva měsíce od 15. dubna do 9. června.

Generátor druhého bloku odpojili energetici ve chvíli, když byl reaktor přibližně na třetinovém výkonu. Provozní personál snižoval výkon bloku od 18:00, a to tempem pět megawatt za minutu. Turbogenerátor odpojili energetici od přenosové soustavy podle plánu ve 21:00. "O víkendu bude technologie postupně chladnout, například v primárním okruhu budeme snižovat teplotu vody přibližně o tři sta stupňů. Reaktor začneme otevírat po vychladnutí, tedy v pondělí. Otevírání reaktoru potrvá přibližně čtyři dny," sdělil mluvčí.

Energetici při odstávce vymění 42 z celkových 163 palivových souborů. ČEZ naplánoval při odstávce 67 investičních akcí za stovky milionů korun. Poslední letošní výměnu paliva v tuzemských jaderných elektrárnách plánuje ČEZ na říjen v prvním dukovanském bloku.