Ve fantasy s Rosamund Pikeovou tečou slzy i krev. Seriál Amazonu se natáčel v Česku

Magické Kolo času roztáčí knižní ságu Američana Roberta Jordana a nově také stejnojmenný americký fantasy seriál, který se natáčel převážně v Česku. Poslední, osmá epizoda přibude ve videotéce Amazon Prime Video na Štědrý den.

Monumentální cyklus tvoří 15 obsáhlých knih, v nichž se vzájemně proplétají osudy 2782 postav. Celosvětově se Kola času prodalo přes 90 milionů výtisků a vyšlo také česky, naposledy v nakladatelství Fantom Print jako komplet o 7650 stranách.

Prvních 12 svazků, včetně "nultého" prequelu, napsal v letech 1990 až 2005 sám Robert Jordan. Po jeho smrti v roce 2007 pak tři další na základě autorových poznámek doplnil Brandon Sanderson.

Nynější televizní seriál vytvořil fanoušek cyklu, rovněž Američan Rafe Judkins. Zbrzdila ho však pandemie nemoci covid-19. Natáčení v Praze začalo předloni v září, kvůli první koronavirové vlně však bylo vloni v březnu zastaveno a dokončeno až letos v květnu.

Největší herecká hvězda projektu Rosamund Pikeová, známá jako ledově chladná Bond girl z 19 let starého filmu Dnes neumírej, ztělesňuje klíčovou postavu prvních tří knih. Její Moirain je členkou mocného sesterstva Aes Sedai, čerpajícího tajemnou sílu, která pohání Kolo času.

V době nazývané Třetí věk přijíždí v doprovodu svého oddaného strážce al'Lan Mandragorana do Dvouříčí, aby mezi vesničany nalezla Draka Znovuzrozeného. Ať již je tímto nejmocnějším vládcem magie mladý muž, anebo dívka, podle proroctví se postaví probouzejícímu se Temnému.

S čtveřicí vybraných vesničanů - zamilovaným lučištníkem Randem, zarmouceným kovářem Perrinem, prostopášným šejdířem Matem a nebojácnou šenkýřkou Egwain - se Moirain vydává na nebezpečnou cestu. Během ní je pronásledují přisluhovači Temného: zrůdní trolloci, jezdci Stínu nebo lidé různých stavů, kteří zlu zaprodali tělo i duši.

Aniž by Moirain tušila, kdo ze čtyř mladých poutníků, k nimž ještě přibude zaříkávačka Nyneiva, lidstvo buď zachrání, anebo ho zničí, směřují k Bílé věži. Právě z tohoto paláce služebnice Aes Sedai tahají za nitky světa.

2:15 Seriál Kolo času je na Amazon Prime Video s českými titulky. | Video: Amazon Prime Video

Už z nástinu příběhu je patrné, že tvůrci budují rozsáhlý fantasy svět s poměrně složitou mytologií a vlastním slovníkem i názvoslovím. Ústředním reinkarnačním motivem je titulní Kolo času, jež se otáčí a za odlišných okolností vrací duše zpátky na svět.

Dalším důležitým tématem je existence takzvané jediné síly, kterou v rozbitém světě ovládají výhradně nepoddajné ženy, zatímco muži z ní propadají šílenství. To v důsledku převrací genderové žánrové stereotypy: mnohé ženské postavy včetně Moirain jsou chladné a nelítostné, zatímco muži se zdají emocionálnější a zranitelnější.

Podobnou magickou sílu, která by uhranula diváky, ale seriál postrádá. Nic na tom nemění, že v souladu s trendy Amazon vehementně zdůrazňuje právě motiv "silných žen". Kritička Alison Floodová v Guardianu však připomíná, že Robert Jordan je v knižní sáze zobrazil mnohem tradičněji. Mnohdy si liboval v detailním popisu, jak jeho hrdinky s "plnými ňadry" vypadají, co mají na sobě a co všechno jejich šaty odhalují.

Přestože se Kolo času díky těmto tématům odlišuje od žánrově příbuzných příběhů, mnohé další prvky variují motivy z jiných knih, filmů, seriálů nebo počítačových her. Zatímco knižní série je zjevně inspirovaná Tolkienovým Pánem prstenů, adaptace má ambici stát se i jakýmsi ekvivalentem populárního fantasy Hra o trůny.

Kolo času však vyznívá nesoudržně a pro diváky neznalé předlohy místy i nesrozumitelně. Překypuje příliš mnoha vedlejšími zápletkami, jež rozvíjí a ukončuje v nepatřičně rychlém, až překotném tempu.

Počínaje třetím dílem se šestičlenné "společenstvo Draka" rozpadne na tři dvojice a vyprávění od této chvíle paralelně sleduje tři oddělené linie. Přestože hlavní hrdinkou zůstává Moirain, do Kola času se zaplétají stále nové a nové postavy, lidské i nestvůrné. Některé však mizí stejně rychle, jako se objevily.

Zároveň nezbývá přiměřený prostor na hlubší vykreslení mladých lidí, které Moirain přivádí do Bílé věže. Postavy jsou jedním z největších problémů seriálu. Většina není ničím výjimečná, nemá potřebný vývoj, a navíc je ani nehrají příliš charismatičtí herci. Vybráni byli spíš v souladu s dobovým voláním po etnické pestrosti.

Ani o Moirain, kterou Rosamund Pikeová ztělesňuje se smrtelnou vážností, se diváci v prvních pěti epizodách nedozvědí mnoho - snad kromě toho, že umí metat ohnivé koule a hlubokým hlasem pronáší vzletná slova i zlověstná varování. Na nezlomnou čarodějku, jež většinu času tráví v sedle, teprve šestá část nahlíží z nové perspektivy a nečekaně ji polidšťuje.

V epicky rozmáchlém příběhu se tvůrci - často v důsledku nezbytné, ale nešikovně udělané zkratky - nevyvarovali přehmatů. Některé dějové zvraty i chování postav postrádají vnitřní logiku fantastického světa, který mění zákonitosti tak trochu podle scenáristické libovůle.

Skupinu kolem Moirain například opakovaně pronásledují monstra, která však vždy, když už jde opravdu do tuhého, náhle zastaví jakási záhadná moc, aniž by se diváci dozvěděli proč. Ze seriálu zatím není příliš jasné, proč se příšery neodvažují vstoupit do hlubokých vod či za hradby opuštěného města Shadar Logoth.

Znalci literárního cyklu řadu nesrovnalostí dokážou vysvětlit. Podrobně znají souvislosti, které se do osmihodinové adaptace nevtěsnaly buď vůbec, anebo jen v nedostatečné míře. To však scenáristické vady neomlouvá.

Příběh navíc zahlcují dlouhé a strnule patetické dialogy, které v takřka každé epizodě vyvažuje okázale akční scéna nebo bitva. V rozvleklém vyprávění tak teče nejen hodně slz, ale také spousta krve.

Rozmáchlé dobrodružství vyžaduje adekvátní vizuální zpracování. V tomto směru Kolo času naplňuje očekávání. Rozpočet 10 milionů dolarů na jednu epizodu, v přepočtu 224 milionů korun, je znát takřka z každé minuty.

Natáčelo se mimo jiné v Dolském mlýně v Českém Švýcarsku nebo lomu Velká Amerika. Digitálně dokreslené scenérie převážně českých lesů, řek, jezer či pastvin působí vesměs velkolepě. Místy však - kvůli rozkolísané úrovni triků - zároveň vypadají poněkud uměle a v kombinaci s exteriéry v Chorvatsku, kde štáb rovněž působil, i nekonzistentně.

Opakující se panoramatické záběry krajiny, snímané z ptačí perspektivy a podbarvené triumfální hudbou, zase až příliš nápadně připomenou typické sekvence novozélandské přírody z filmové trilogie Pán prstenů.

Kolo času se stalo letošní nejsledovanější premiérou na Amazon Prime Video. Lze ho chápat i jako pomyslné "zahřívací kolo" pro fanoušky fantasy, kteří netrpělivě očekávají seriálový prequel Pána prstenů. Ten také vzniká v produkci Amazonu a s rozpočtem přes miliardu dolarů, tedy 22,4 miliardy korun, se má stát nejdražším televizním projektem všech dob.