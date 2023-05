Přišli Tom Hanks i Scarlett Johansson. V Cannes měl premiéru nový film Wese Andersona

Nebývalý počet hollywoodských hvězd se prošel po červeném koberci festivalu ve francouzském Cannes u příležitosti světové premiéry Asteroid City, jedenáctého filmu populárního režiséra Wese Andersona. S diváky se pozdravili Tom Hanks, Scarlett Johansson nebo Adrien Brody, kteří v něm všichni mají významné role.

Podobně jako v dřívějších dílech čtyřiapadesátiletého Američana známého snímky Život pod vodou nebo Až vyjde měsíc také v novince účinkují známé tváře, z dalších Jason Schwartzman, Steve Carrell, Jeffrey Wright, Bryan Cranston, Matt Dillon nebo herečky Tilda Swinton a Margot Robbie.

Netradičně chybí Bill Murray, který se objevil ve všech režisérových dílech od roku 1996. Asteroid City si musel nechat ujít, neboť v době natáčení onemocněl koronavirem. Film vznikal za pandemie, štáb pracoval ve Španělsku. Česká kina začnou novinku promítat 22. června.

Asteroid City je název fiktivního městečka na jihozápadě USA, kde se film odehrává v 50. letech minulého století. Před tisíci lety sem dopadl meteorit a vyhloubil na místě dolík. Dnes tu americká armáda testuje jaderné zbraně a na místo se za účasti rodičů pravidelně sjíždějí výjimeční mladí lidé, aby poměřili síly i vynálezy a ujistili se, že na genialitu nejsou sami. Film líčí jedno takové setkání, při němž však dojde k mimořádné události.

Britský deník Guardian novince udělil čtyři z pěti hvězdiček. Je to "úžasně zábavná a lehce sofistikovaná komedie" plná všech režisérových typických postupů, rozkošných detailů a popkulturních odkazů. Při každém záběru divákovy oči těkají po plátně a užívají si všech maličkých vtipů a ozdob, tvrdí Guardian.

Ani list The Independent neskrývá nadšení. Filmu dal pět z pěti hvězdiček a kvituje, jak snadno herečka Scarlett Johansson nebo Tom Hanks zapadli do režisérova stylizovaného světa. Asteroid City spojuje paranoiu z dob studené války s důrazem na rodinné hodnoty, který byl Američanům vždy vlastní, a je to nejlepší Andersonův film od Grandhotelu Budapešť z roku 2014, myslí si kritik Independentu.

2:24 Česká kina začnou Asteroid City promítat 22. června. | Video: CinemArt

Asteroid City patří k 21 titulům, které se na festivalu v Cannes ucházejí o hlavní cenu, Zlatou palmu.

Režisér Wes Anderson, známý výtvarnou stránkou svých děl a silnou stylizací, se soutěže účastní potřetí, naposled byl na francouzské Riviéře před dvěma lety s titulem Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun. Letošní vítěz bude oznámen v sobotu.