Jako když se zhroutila Britney. The Weeknd a Lily-Rose Depp uvedli seriál v Cannes

Ve světě hudebního průmyslu se odehrává Idol, nová televizní minisérie Sama Levinsona známého jako autora Euforie. Hvězdně obsazená temná love story měla v pondělí slavnostní premiéru na festivalu v Cannes. Diváci ji odměnili několikaminutovým potleskem vestoje, jak tu bývá zvykem, první kritiky jsou naopak zdrcující. Zaznívají sousloví jako "kolosální slizký propadák".

Pondělní premiéry v Cannes se zúčastnily celebrity jako raper Travis Scott a modelky Stella Maxwell nebo Julia Fox. Největší pozornost však vzbudili představitelé hlavních rolí: třiadvacetiletá Lily-Rose Depp, což je herečka a dcera dalšího hosta letošního ročníku Johnnyho Deppa, s kanadským zpěvákem Abelem Tesfayem známým jako The Weeknd. Oba na červeném koberci rozdávali autogramy.

Lily-Rose Depp v novém melodramatu ztvárnila popovou zpěvačku Jocelyn, která se po smrti matky nervově zhroutila a musela zrušit turné. Nyní usiluje o comeback. Chce vydat album, uspořádat turné a obhájit pozici "nejvíce sexy popové hvězdy v Americe". Na každém kroku ji však usměrňují manažeři, vstupenky na koncerty se neprodávají tak, jak by si přála. A do toho se hrdinka zamiluje do predátorského impresária losangeleského nočního klubu Tedrose, kterého zpodobnil The Weeknd. Vyklube se z něho zakladatel novodobého kultu.

Pro Weeknda se jedná o plnohodnotný herecký debut, dosud se pouze mihl ve filmu Drahokam z roku 2019. Stejně tak před kamerou hraného příběhu prvně stanula Jennie Kim, sedmadvacetiletá zpěvačka populární korejské kapely Blackpink. Kromě ní v Idolu účinkuje například populární youtuber a písničkář Troye Sivan.

Podle serveru Variety.com hned úvodní dvě epizody obsahují pikantní scény jako tu, ve které Lily-Rose Depp neobyčejným způsobem masturbuje nebo kdy se po sítích šíří její uniklá choulostivá fotka, na niž má její postava tvář pokrytou tělesnými tekutinami. Hned když hrdinku poprvé spatříme, dožaduje se manažerů, aby mohla navzdory smluvnímu ujednání zapózovat nahá.

Nervové zhroucené popové hvězdy, o němž příběh vypráví, připomíná to, jak bulvární média referovala o kauze zpěvačky Britney Spears. A celý příběh zjevně chce být satirou na senzacechtivost současné popkultury, v níž být hodný je špatně a být špatný je naprosté minimum, doplňuje server Deadline.com. "Když jste slavní, lidi vám lžou," shrnuje jednu z ústředních myšlenek hrdinka v podání Lily-Rose Depp.

The Weeknd příběh vymyslel a napsal se Samem Levinsonem, osmatřicetiletým tvůrcem seriálu Euforie, který měl na HBO odezvu zejména u mladších diváků.

V rozhovoru pro časopis W popsal Levinson, jak za ním zpěvák přišel a s odkazem na oddanost svých fanoušků řekl, že by "klidně mohl založit kult". Z toho se zrodila zápletka Idolu. "V podstatě nám šlo o to ukázat, co se stane, když se popová hvězda zamiluje do špatného chlapa a nikdo ji včas nevaruje," shrnuje Levinson.

Projekt se neobešel bez kontroverzí. Původně za ním stála režisérka Amy Seimetz, ta však vloni v dubnu skončila uprostřed natáčení kvůli "tvůrčím neshodám". Dle časopisu Hollywood Reporter se scénář do posledních chvil přepisoval, producenti zápasili s rozpočtem, na place byly nevyhovující tvůrčí podmínky a příběh, jenž měl varovat ženy před predátory, nakonec doznal takových změn, že vyznívá skoro opačně, glosuje magazín.

HBO na výhrady reagovalo s tím, že režisérku vyměnilo kvůli nedostatečné kvalitě prvních záběrů. "Bohužel nesplňovaly naše standardy, a proto jsme museli přistoupit k výměně," napsala firma.

Podle Variety.com minisérie přiživuje mylné přesvědčení, že popové hvězdy jsou loutky v rukách mocných korporací a nemají kontrolu nad vlastní image. Z příběhu vůbec není patrné, proč by zpěvačka hraná Lily-Rose Depp měla být idol ani proč by se měla zamilovat právě do postavy ztělesněné The Weekndem. Spíš než rádoby skandální vhled do špinavého světa showbyznysu je to slizká mužská fantazie plná klišé, kritizuje server.

1:46 První epizoda Idolu bude na českém HBO Max k vidění 5. června. | Video: HBO

Ještě ostřejší je britský deník The Telegraph, který Idol označuje za "tupý, kolosální slizký propadák". Dialogy občas působí nechtěně komicky a každá druhá postava se před kamerou promenuje polonahá, stěžuje si kritik.

Podobnou výtku vznáší časopis Hollywood Reporter, podle nějž erotické scény navzdory nepřetržité nahotě nepůsobí eroticky a dění na obrazovce je nejuvěřitelnější v okamžicích, kdy se Idol nesnaží šokovat za každou cenu.

Zpěvák The Weeknd je znám hity jako Blinding Lights nebo Starboy, 6. srpna jej uslyší fanoušci na pražském Letišti Letňany. Koncert už je vyprodaný. Herečka Lily-Rose Depp na sebe upozornila roku 2016 ve filmu Tanečnice, kde ztvárnila Isadoru Duncanovou.

První epizoda Idolu bude v české videotéce HBO Max k vidění 5. června.