Američané se vrací do kin. Výsledky filmu Godzilla vs. Kong dávají naději Hollywoodu

Přestože je zároveň k mání v internetové videotéce, velkorozpočtový film Godzilla vs. Kong se v uplynulých dnech postaral o pandemický rekord amerických kin. Jejich majitelům i hollywoodským studiím dává naději, že po roce, kdy se doma dívali na Netflix, jsou lidé připraveni vrátit se do biografů.

Trikový snímek, jejž vyrobily firmy Warner Bros. a Legendary Entertainment, vypráví o nebezpečné cestě, kterou King Kong podnikne se svými ochránci a dívkou, k níž si vytvořil silné pouto. Nečekaně jim do cesty vstoupí mytická nestvůra Godzilla, postupně ničící Zemi.

Film, ve kterém účinkují Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brownová nebo Rebecca Hallová, o víkendu ve 3064 severoamerických kinech utržil 32 milionů dolarů. Od středeční premiéry má na kontě dohromady 48,5 milionu dolarů, v přepočtu zhruba jednu miliardu korun, což představuje nejlepší výsledek od začátku pandemie.

Do této chvíle se z pandemických snímků nejlépe vedlo Wonder Woman 1984, která za první tři dny utržila 16,7 milionu dolarů, a novému Tomovi a Jerrymu s 14 miliony.

Výsledek snímku Godzilla vs. Kong je o to působivější, že souběžně s uvedením do kin měl premiéru v americké videotéce HBO Max, kde si ho předplatitelé mohou pustit v rámci běžné nabídky, tedy aniž by museli něco doplácet. Warner Bros. s HBO podobnou taktiku zvolili pro všechny své letošní novinky.

Kolik lidí film vidělo doma, firma neupřesnila, prý to ale bylo nejvíc od chvíle, kdy videotéku HBO Max vloni spustila. V Česku má Godzillu vs. Konga do kin uvést distribuční společnost Vertical Ent.

David A. Gross z analytické firmy Franchise Entertainment Research považuje nejnovější čísla ze severoamerických kin za silné, zvlášť s přihlédnutím k celkové situaci v USA. Díky rychlému tempu očkování už v zemi znovu funguje okolo 60 procent kin, spočítala analytická firma Comscore. Zejména biografy v největších městech New Yorku a Los Angeles však kvůli protiepidemickým opatřením stále smí hrát jen pro polovinu diváků a například v Kanadě jsou z větší části stále zavřená.

0:59 Film Godzilla vs. Kong v Česku uvede distribuční společnost Vertical Ent, datum premiéry závisí na tom, kdy budou smět opět otevřít kina. | Video: Vertical Ent.

Přesto Godzilla vs. Kong za pět dnů utržila víc, než se za první tři dny promítání podařilo jejímu dva roky starému předchůdci Godzilla II: Král monster. Se započtením údajů ze zahraničních trhů, zejména Číny, utržila Godzilla vs. Kong za víkend 120,1 milionu dolarů, celkově od premiéry 285,4 milionu. Kvůli pandemii zatím novinku nemohli vidět diváci v Brazílii nebo Japonsku, kde má rovněž předpoklady uspět.

Film stál okolo 160 milionů dolarů a je jedním z prvních velkorozpočtových titulů, které se do kin dostaly od začátku pandemie, doplňuje agentura AP. Více než 72 procent diváků bylo mladších 35 let. Okolo tisícovky promítání v kinech typu IMAX bylo vyprodaných.

"I když čísla jsou pořád poloviční oproti tomu, co známe z doby před pandemií, tenhle víkend jasně ukázal, že lidé se chodit do kin neodnaučili," míní analytik Gross. Upozorňuje ale, že i přes úspěch Godzilly vs. Konga bude americkému filmovému průmyslu trvat dlouho, než dorovná ztráty způsobené roční uzávěrou.

Kdyby nebylo pandemie, Godzilla vs. Kong mohla za stejné období celosvětově utržit 500 milionů, nikoliv 285 milionů, odhaduje analytik.

"Lidé zjevně čekali na to, až na velkém plátně budou moct vidět podívanou jako Godzilla vs. Kong. A čísla nelžou. Diváci jsou připraveni se začít vracet do kin, už se vracejí a my jsme z výsledků nadšení," doplňuje Jeff Goldstein, šéf distribuce Warner Bros.

Podle deníku New York Times se na úspěchu filmu podílel fakt, že lidé unavení pandemií se už těšili, až budou moci alespoň na dvě hodiny uniknout do fiktivního světa plného výbuchů a zvláštních efektů.

Příšera Godzilla se na plátna kin vrací od roku 2014, kdy měl premiéru první snímek. V roce 2017 následoval Kong: Ostrov lebek, odehrávající se ve stejném filmovém světě, a předloni Godzilla II: Král monster. Každý z těchto tří titulů přitom oslovil méně diváků - za první víkend měly na kontě 200,7 milionu dolarů, 168,1 milionu a 47,8 milionu. To ale podle analytiků nic neznamená, filmové studio si prvními třemi díly budovalo předpolí právě k nynějšímu velkolepému střetu Godzilly s King Kongem, jejž natočil Adam Wingard.

Na dalších příčkách tabulky návštěvnosti severoamerických kin je horor Zvrácená od Sony Pictures, který z promítání v 1850 biografech utržil 3,2 milionu dolarů. Pro nízkorozpočtový snímek je to adekvátně skromný začátek.

Třetí je akční thriller Nikdo od Universalu s Bobem Odenkirkem a Christopherem Lloydem v hlavních rolích. Za druhý víkend promítání utržil tři miliony dolarů, dohromady má na kontě 11,8 milionu.

Čtvrtá je animovaná Raya a drak od Disneyho, kterou promítalo 2031 kin, za víkend utržila dva miliony dolarů. Film, který za jednorázovou platbu 30 dolarů zároveň Američanům nabízí videotéka Disney+, zatím v kinech dohromady nasbíral 32 milionů.

Pětici nejnavštěvovanějších snímků uzavírá Tom a Jerry s 1,5 miliony dolarů. Snímek, který mohou Američané zároveň vidět na HBO Max, celkově utržil 39,5 milionu dolarů.