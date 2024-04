Foto: Kurt Cobain se neuměl radovat z úspěchu Nirvany. Koncert v Praze už nestihl

Díky svému rozervanému projevu a niterným písním, které vystihly pocit odcizení u generace dospívající počátkem 90. let minulého století, se zapsal do hudební historie. Úspěch, jehož dosáhl s kapelou Nirvana, ale Kurta Cobaina uvrhl do ještě hlubší deprese a drogové závislosti. Tento pátek 5. dubna uplyne 30 let od chvíle, kdy spáchal sebevraždu.