Hudbou lze dospět k poznání, věří. Einstürzende Neubauten přijedou do Prahy

Po dvou letech se do pražského Fora Karlín vrátí německá kapela Einstürzende Neubauten. Naživo tu 18. října představí nové album nazvané Rampen - apm: alien pop music, které vydá v dubnu. Koncert pořádá agentura 10:15 Entertainment, vstupenky budou v prodeji od pátku v sítích Ticketmaster a Ticketportal.

Chystaná nahrávka vychází z volných živých improvizací na předloňském turné k desce Alles in Allem. Muzikanti takto vždy na koncertech hrávají "rampy", jak říkají těmto pasážím. Od nich se ve studiu následně odrazí k celistvějším tvarům.

V případě nové desky slibují bezmála jinou uměleckou formou, "popovou hudbu pro paralelní vesmíry a mezisvěty, pro hyperprostory a mezizóny", lákají s nadsázkou.

"Einstürzende Neubauten vstupují na stylovou půdu nikoho mezi minulostí a budoucností. Na jedné straně je tu návrat ke kořenům, na druhé straně vzniká z mohutných erupcí hluku, které se setkávají s kryptickými, často fragmentárními texty, nová umělecká forma: populární hudba pro cizince a vyděděnce. Z antipopu se stal mimozemský pop," avizuje kapela.

Čistá grafika na obalu dle pořadatelů vystoupení připomene obal známého Bílého alba od The Beatles. "Vychází to z myšlenky, že Einstürzende Neubauten jsou v jiné sluneční soustavě stejně slavní jako Beatles v našem světě," podotýká zakladatel formace, pětašedesátiletý Blixa Bargeld.

"Na albu jsem našel několik řešení a formuloval věci tak, jak jsem je předtím neformuloval, protože mi nikdy nebyly tak jasné," dodává frontman skupiny, jenž věří, že prostřednictvím hudby lze dospět k poznání. "Vždycky to tak bylo. Řídím se přesvědčením, že v hudbě najdu něco, co jsem předtím nevěděl. A zazpívám něco, co jsem neznal. Něco, co se ukáže být pravdivé. Nebo aspoň něco, co má nějaký smysl," dodává Bargeld.

Einstürzende Neubauten, což v překladu znamená hroutící se novostavby, vznikli koncem roku 1979 v tehdejším Západním Berlíně. Do povědomí posluchačů se dostali v první polovině následující dekády koncerty s Nickem Cavem. Hudebním projevem lídra sestavy Bargelda byl slavný Australan natolik uhranut, že jej požádal, aby se stal členem jeho doprovodné družiny The Bad Seeds. Bargeld v ní působil do roku 2003.

Einstürzende Neubauten kombinující industriální syrovost, vzdělanost, kritiku a ironii dlouhé roky používali vlastnoručně vyráběné nástroje z kovového šrotu nebo předmětů denní potřeby. Neúnavně experimentovali. Neotesanost jejich zvuku představovala protiklad k dobové pop-music i stadionovému rocku. Kapela ovlivnila mnoho skupin a uměleckých žánrů od divadla přes výtvarné umění až po film.

"Pódia, na nichž vystupovali v 80. letech, byla zavalená aparaturou, nástroji a hlavně po smetištích sesbíraným, zajímavě znějícím odpadem," popsal novinář Josef Vlček, podle nějž sestava pozvolna vytvořila nový, specificky německý rockový žánr s kořeny v berlínském kabaretu přelomu 20. a 30. let minulého století.

Tehdejší Československo poprvé navštívili v září 1987, kdy měli vystoupit na speciálním "mírovém" koncertu v plzeňském amfiteátru Lochotín. Akci však rozehnala komunistická policie, jež muzikanty odvezla za hranice, aniž stačili zahrát. Poprvé tak oficiálně přijeli až roku 1991, kdy účinkovali na pražském Výstavišti. Od té doby českou metropoli pravidelně zahrnují do svých turné.

Formace od té doby několikrát obměnila personální složení, v 90. letech zklidnila zvuk a začala zařazovat také šansony nebo pomalejší pasáže. Jejím "hlavním architektem" stále zůstává zpěvák Blixa Bargeld. "To, jak z mladých, anarchistických a antisystémových let zestárli ke zklidněnému, místy sarkastickému filozofování, je na nich nejzajímavější sledovat," napsal v recenzi jejich zatím posledního pražského koncertu v roce 2022 kritik Pavel Klusák, podle nějž smyslnost Neubauteny neopustila dodnes.