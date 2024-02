David Koller odchází z Lucie. Ještě spolu odehrají poslední koncerty

Bubeník a kytarista David Koller opouští kapelu Lucie. Jedna z nejpopulárnějších českých sestav informaci v neděli večer zveřejnila na Facebooku, záhy ji potvrdil i Koller. Třiašedesátiletý rocker dle vlastních slov odchod dlouho zvažoval. Chce se víc věnovat vlastní skupině a rodině.

"Po dlouhých úvahách jsem se rozhodl, že odcházím z Lucie. Hraní s Lucií bylo fajn a teď se chci věnovat především svojí kapele a rodině," napsal Koller. V poprockové skupině působil s přestávkami od roku 1987, zažil s ní i nejslavnější éru v 90. letech minulého století.

"Rozcházíme se v dobrém," zdůraznili spoluhráči. Ti se s Kollerem domluvili, že spolu ještě odehrají všechny nasmlouvané koncerty do konce letních prázdnin. "Lucie jede dál, připravuje nové album a oslavy čtyřicátých narozenin," napsala na Facebooku bez bližšího upřesnění skupina, ve které na samém počátku v 80. letech zpíval Michal Penk.

Lucie třemi koncerty v Českých Budějovicích, Brně a Praze koncem loňského roku připomněla 30. výročí alba Černý kočky mokrý žáby, které dostalo cenu Anděl pro nahrávku dvacetiletí.

Letos bude účinkovat na festivalu Hrady CZ, jenž začne 12. a 13. července na Točníku a vyvrcholí 23. a 24. srpna na Bouzově.

Už debut trhal rekordy

Kapela Lucie odehrála první koncert 13. února 1986 v rámci soutěže ZK ROH Motorlet. Senzací se pak stala především po sametové revoluci, kdy překonávala rekordy v prodejích desek a čtyřikrát vyhrála anketu Zlatý slavík.

Sešly se v ní výrazné typy - excentrický kytarista Robert Kodym, basista P.B.CH., klávesista Michal Dvořák a Koller jako jeden z nejkvalitnějších bubeníků i zpěváků své doby.

Prapůvodní Lucii založil Kodym s P.B.CH., měla toho času módní novoromantický háv. Pravá Lucie vznikla, až když do ní přišli Koller a Dvořák. Koller měl za sebou působení ve Společnosti Leška Semelky a skupině 5P Luboše Pospíšila, hrál také s Jasnou pákou, Žentourem či Blue Effectem.

Na podzim 1987 nazpíval Koller skladbu Pár fíglů, dnes známou pod názvem Šrouby do hlavy. Coby první singl Lucie vyšla u Supraphonu v nákladu 1200 kusů a otevřela skupině dveře do médií.

Už debutová deska Lucie z roku 1990 trhala prodejní rekordy. Lucie vyprodala pražskou Lucernu a rok nato vydala druhou desku In The Sky, za niž pak získala první ceny Akademie české populární hudby. Turné In The Sky se však už neslo ve znamení blížícího se rozpadu, který nastal v roce 1992.

První comeback

Koller s Kodymem se o rok později setkali při natáčení filmu Jana Svěráka Akumulátor 1, což naznačilo návrat kapely. Basistu P.B.CH tehdy nahradil Slovák Marta Minárik.

Velký comeback a muzikantský vrchol přišel v roce 1994 s deskou Černý kočky mokrý žáby. Ke spolupráci na ní si Lucie přizvala Ivana Krále, muzikanta se zkušenostmi od punkrockerky Patti Smith či Iggyho Popa, který nahrál spoustu kytar, napsal dva hity a udělal z alba dílo, jež dodnes vítězí v anketách o nejlepší porevoluční domácí desku.

Kapela i s Králem to symbolicky podtrhla v létě 1995 vystoupením na největším domácím koncertu - na strahovském stadionu předskakovali britským Rolling Stones před 130 tisíci diváky.

Na čtvrtém albu Lucie s názvem Pohyby z roku 1996 se výrazně projevila i Lenka Dusilová.

V roce 1998 přišla na svět skladba Medvídek, vánoční koleda o medvídkovi z Bogoty plném kokainu, jež se stala největším hitem z alba Větší než malé množství lásky.

Po odchodu Minárika se do kapely vrátil P.B.CH. Album Dobrá kočzka, která nemlsá z roku 2002 se stalo na dlouhá léta "labutí písní Lucie" co se řadových desek týče.

Po koncertu Lucie v opeře, kde hráli se symfonickým orchestrem, kapelu v roce 2003 z rozhodnutí spoluhráčů opustil Michal Dvořák. "Obávám se, že to znamená konec skupiny Lucie," řekl tehdy.

To se nestalo, zastoupil jej Tomáš Vartecký. Dva roky nato však odchod poprvé oznámil i David Koller, a to z osobních důvodů. "Jsem nesnesitelný, nadmíru ješitný, neposlouchám, navenek se chovám jinak než uvnitř, mám jiné názory, mám rád jinou hudbu a to vše jsem se dozvěděl minulý týden," uvedl v roce 2005 s tím, že by "nechtěl svou osobou dále obtěžovat bývalé spoluhráče".

Druhý návrat

Lucie se pak na dlouho odmlčela. Její comeback inicioval až koncert na vánočním večírku skupiny PPF v prosinci 2012, po němž muzikanti opět našli společnou řeč.

Dva roky nato už David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák a P.B.Ch. absolvovali turné po republice. Od té doby doteď pokračovali.

V roce 2018 navíc vydali novou studiovou desku nazvanou EvoLucie. "Kapele se navzdory názvu povedlo vrátit čas a obhájit svoji současnou existenci," napsal o ní hudební kritik Honza Vedral, podle nějž Lucie čerpá z minulého století, díky cynismu a ironii ale také na této nahrávce zůstala relevantní. "Kapela se nepolekala vlastní minulosti, naopak z ní chytře čerpá a bez cavyků dělá, co jí vždy šlo nejlépe," shrnul novinář.

Nejdéle funguje Kollerband

David Koller se nevěnoval vždy jen Lucii. Někdejší člen Jasné páky nebo Žentouru už v 90. letech vydal první samostatnou desku. Jeho nejznámější sólový projekt Kollerband je aktivní od roku 2003. Zatím naposledy vloni publikoval album LP XXIII, na které polovinou textů přispěl spisovatel Jáchym Topol. Na muzice pracovali všichni členové tohoto bandu jako kytarista Michal Pelant nebo baskytarista a klávesista Matěj Belko.

Společně s výtvarníkem Davidem Černým a filmařkou Alicí Nellis stál David Koller také za vybudováním pražského kulturního centra MeetFactory, otevřeného v roce 2007.

Proslul i jako ostrý kritik společenských poměrů. V roce 2003 byl spoluautorem výzvy S komunisty se nemluví, deset let nato upozorňoval před volbami na rostoucí vliv komunistů. Společně s Bárou Polákovou vypustil v roce 2012 do světa ostrou píseň proti politické garnituře s názvem Sami. V posledních prezidentských volbách podpořil Petra Pavla.

