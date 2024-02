Konečně se mluví o jejich talentu, a ne tělech. Nejvíc šancí na Grammy mají ženy

Ve znamení žen se ponese letošní ročník nejznámějších amerických hudebních cen Grammy, které budou uděleny v noci z neděle na pondělí. Po letech, kdy byl pořadatelům vytýkán nedostatek pestrosti, mají právě ženy nejvíc šancí uspět. Děje se tak v době, kdy stoupá zastoupení žen v popových hitparádách a největší davy na koncerty nebo jejich přenosy do kin dokážou přivést zpěvačky.

Hvězdy Taylor Swift a SZA nebo písně z oscarového filmu Barbie patří k favoritům 66. ročníku Grammy. Mezi osmi nominovanými na nejdůležitější sošku pro album roku je dokonce jediný muž, sedmatřicetiletý Jon Batiste.

Všestranná zpěvačka SZA, vlastním jménem Solána Rowe, může uspět se singlem Kill Bill. Nazvala ho podle stejnojmenného filmu Quentina Tarantina a deklaruje v něm, že má chuť zabít svého bývalého kluka i jeho novou přítelkyni. "Radši přijdu do pekla, než abych byla sama," oznamuje. SZA může uspět v devíti kategoriích, nejvíc ze všech.

Že se v nominacích sešlo tolik žen, odborníci přisuzují jejich čím dál silnější pozici v hudebním průmyslu, kde desítky let převažovali muži. Jenže někdejší rekord Eltona Johna v počtu prodaných lístků na jedno turné nedávno překonala Taylor Swift a jednu z nejžádanějších show uplynulého roku připravila Beyoncé. Letní hit Barbie přitáhl miliony žen do kin, kam se na podzim další davy hrnuly na záznam koncertu Taylor Swift.

"Ženy za sebou mají fenomenální rok nejen v hudbě, ale i tím, že Barbie se stala komerčně nejúspěšnějším filmem roku," připomíná Paul Grein, který píše o hudebních cenách pro časopis Billboard. "V popkultuře vloni ženy jasně dominovaly," myslí si.

Nejen o Barbie

Kromě Taylor Swift a SZA mohou Grammy pro album roku získat zpěvačky Miley Cyrus, Lana Del Rey, Olivia Rodrigo, Janelle Monáe nebo indie-rockové trio Boygenius, jež tvoří hudebnice Julien Baker, Phoebe Bridgers a Lucy Dacus.

Písně z filmu Barbie nasbíraly 12 nominací. Skladbou roku se může stát klavírní balada What Was I Made For?, kterou na soundtrack přispěla Billie Eilish. Její protagonistka zažívá zdrcující uvědomění, že není skutečná a byla vytvořená jako produkt určený ke konzumaci.

Zpěvačka podle webu Americansongwriter.com nejprve psala čistě o panence od firmy Mattel. Když si ale skladbu s několikadenním odstupem poslechla, zjistila, že do ní podvědomě vetknula část svých obav, kam na světě náleží a proč tu vlastně je. "Aniž bych si toho byla vědomá, psala jsem to pro sebe. Někdy mívám přesně takovýhle pocit," uvedla Billie Eilish.

Jiný pohled

Že nejvíc nominací na Grammy letos získaly ženy, mohla ovlivnit také proměna pořádající Národní akademie hudebního umění a věd. Organizace sdružující hudebníky, producenty či zvukaře existuje od roku 1957 a samozřejmě se vyvíjí. Od roku 2019 zastoupení žen mezi jejími členy vzrostlo z 26 na 30 procent.

"Organizace razantně nabírá nové členy, zejména ženy a osoby jiné než bílé barvy pleti," poznamenává Paul Grein z časopisu Billboard. "Pracují na tom, aby se mezi jejich členy dostali lidé, kteří mají na věc jiný pohled."

Rozhodující jsou samozřejmě vždy pravidla. Například populární anglický zpěvák Harry Styles nebo portorický raper Bad Bunny nebyli nominováni čistě proto, že nevydali žádnou hudbu mezi říjnem 2022 a 15. zářím 2023, kdy se uzavřelo okno pro případné nominace.

Přesto i analýzy showbyznysu ukazují, že se situace mění. Do amerického žebříčku singlů Billboard Hot 100 vloni proniklo 35 procent žen, nejvíc za posledních 12 let, spočítala výzkumnice Stacy L. Smith z Univerzity Jižní Kalifornie.

Podle její studie přibývá žen také v dalších profesích, například napsaly skoro 20 procent všech skladeb v témže žebříčku, což je posun oproti 14 procentům v roce 2022.

Pro hudebnice to představuje povzbudivý signál. Přesto mají k dosažení parity stále daleko, varuje autorka výzkumu. Třeba mezi producentkami bylo vloni jen 6,5 procenta žen a ani jedna se nedočkala nominace na Grammy. "Celkově z dat nicméně jasně vyplývá, že ženy v hudebním průmyslu posilují," shrnuje Stacy L. Smith.

Sama to přisuzuje i nejrůznějším iniciativám jako She Is The Music, Spotify Equal, Moving the Needle nebo Keychange, které spojuje právě snaha o dosažení rovnoprávnosti v oboru.

Ne až taková změna

"O ženských popových hvězdách se dřív mluvilo, když pózovaly na červeném koberci. Teď se kolem nich konečně točí debata o samotných cenách," řekla agentuře AFP akademička Kristin Lieb, která se na americké Emerson College zabývá genderovými problémy v zábavním průmyslu. "Konečně se mluví o jejich talentu, a ne jejich tělech," dodává.

Naopak hudební analytička Tatiana Cirisano z výzkumné agentury Midia Research si všímá, že v žánrových kategoriích jako rock, dance nebo hip hop už jsou ženy méně úspěšné. Také ohledně celkové proměny branže se tato respondentka vyjadřuje skeptičtěji.

"Vloni mělo několik ženských superstar mimořádně úspěšné hity. Co se týče celkové genderové nerovnováhy v oboru, nezměnila se až tak moc, jak jsme doufali," namítá.

Přesto v noci na pondělí může na předávání Grammy padnout rekord. Pokud by si Taylor Swift odnesla sošku pro album roku s nahrávkou Midnights, stala by se první interpretkou či interpretem se čtyřmi vítězstvími na kontě. Dosud v této nejsledovanější kategorii obdržela cenu za desky Fearless, 1989 a Folklore, čímž vyrovnala skóre rovněž třikrát oceněných Franka Sinatry, Stevieho Wondera a Paula Simona.

Kdyby uspěla SZA s albem SOS, odnesla by si nejprestižnější trofej jako první černoška od roku 1999, kdy se radovala Lauryn Hill díky desce The Miseducation of Lauryn Hill.

Vítězové budou oznámeni na ceremoniálu, jenž se koná v losangeleské Crypto.com Äreně. Moderuje jej Trevor Noah. "Vždycky je to večer, který mi z celého roku nejvíc drásá nervy, ale vždy si ho ohromně užiji," řekl agentuře AP devětatřicetiletý komik, kterému organizátoři svěřili důvěru počtvrté za sebou.

Změny se nakonec nevyhnuly ani pořádající Národní akademii hudebního umění a věd, dodává agentura AFP. Není to tak dávno, co její ředitel Neil Portnow prohlásil, že pokud si umělkyně připadají upozaděné, měly by se víc snažit.

Vloni na podzim byl Portnow, jenž instituci řídil v letech 2002 až 2019, obžalován. Někdejší vrcholový manažer nyní čelí podezření, že v roce 2018 pozval do svého hotelového pokoje hudebnici, které podle jejího svědectví přimíchal omamnou látku do pití a následně ji znásilnil. Portnow nařčení odmítá.

Místo něj dnes akademii vede pětapadesátiletý producent Harvey Mason Jr. A ten už si nemyslí, že by se ženy musely víc snažit. "Hudebnice vloni vytvářely skvělou hudbu. A na naše akademiky to zjevně udělalo dojem," uzavírá.

Video: Singl Kill Bill od zpěvačky SZA