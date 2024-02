Taylor Swift překonala Sinatru. Získala už čtvrtou cenu Grammy pro album roku

Americká zpěvačka Taylor Swift v noci na pondělí získala svou už čtvrtou Grammy pro album roku. Čtyřiatřicetileté hvězdě se to podařilo jako první v dějinách nejprestižnějších hudebních cen USA. V nejsledovanější kategorii už dříve vyhrála třikrát, tak jako před ní Frank Sinatra, Stevie Wonder a Paul Simon. Nyní je všechny předstihla.

Taylor Swift má za sebou mimořádně úspěšný rok, mimo jiné překonala někdejší rekord Eltona Johnu v počtu prodaných lístků na jedno turné. Na Grammy teď uspěla s albem Midnights. Přímo z pódia divákům oznámila, že v dubnu vydá novou desku nazvanou The Tortured Poets Department, načež ze zákulisí zveřejnila obal na sociálních sítích.

"Jsem tak šťastná. Přeju si jenom moct tohle dělat i dál," řekla. Její úspěch byl příznačný pro večer, jemuž dle očekávání dominovaly ženy.

Billie Eilish si odnáší cenu pro píseň roku, kterou se stala klavírní balada What Was I Made For? ze soundtracku k filmu Barbie. Miley Cyrus s emancipačním retro songem Flowers obdržela sošku pro nahrávku roku.

"Doufám, že jsem nikoho nezapomněla vyjmenovat. Ale možná jsem si doma zapomněla spodní prádlo," uzavřela svou děkovnou řeč Miley Cyrus. Někdejší dětská hvězda kabelové televize Disney Channel a dcera producenta Billyho Raye Cyruse si odnesla svou vůbec první Grammy. Hned druhou přidala za nejlepší popový sólový výkon rovněž díky singlu Flowers.

Objevem roku se stala čtyřiatřicetiletá R&B a popová zpěvačka Victoria Monét, která na sebe loni upozornila singlem On My Mama.

Při přebírání sošky působila dojatě a poděkovala své single matce, stejně jako všem, kdo mají vizi a jdou si za ní. "Chtěl bych vzkázat každému, kdo má sen, ať si ze mě vezme příklad," prohlásila zpěvačka, která se roku 2009 přestěhovala do centra showbyznysu Los Angeles a na zisku Grammy cíleně pracovala posledních 15 let, jak uvedla. Dosud psala hity pro druhé, například pro zpěvačku Arianu Grande, než se prosadila s vlastní tvorbou.

V dalších kategoriích uspěly country písničkářka Lainey Wilson nebo kolumbijská popová hvězda Karol G. Slavnostní ceremoniál se v losangeleské Crypto.com areně konal v době, kdy město skrápěl těžký déšť. Starosta kvůli němu vyzval občany, ať zůstávají doma.

O rozruch se postarala policie, když přímo z haly vyvedla v poutech rapera Killer Mikea, který vyhrál tři gramofonky. Osmačtyřicetiletý člen oceňovaného dua Run the Jewels a čerstvý vítěz Grammy za nejlepší rapovou desku byl zadržen kvůli podezření z ublížení na těle. K incidentu se nevyjádřil. Podle deníku Guardian byl záhy propuštěn na svobodu.

V průběhu galavečera naživo zazpívaly SZA, Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Tracy Chapman nebo osmdesátiletá Joni Mitchell. Ta se na pódia vrátila po vážných zdravotních potížích a více než dvou desítkách let.

Na Grammy zazpívala jednu ze svých nejznámějších písní Both Sides Now vsedě, zatímco se opírala o hůl. Doprovodili ji zpěvačky Brandi Carlile s Allison Russell, kytarista Blake Mills nebo multiinstrumentalista Jacob Collier. Joni Mitchell si už v dřívější části večera odnesla Grammy za nahrávku svého comebackového vystoupení z newportského festivalu v roce 2022.

Poslední sošku pro album roku předávala kanadská zpěvačka Céline Dion, která nedávno zrušila světové turné včetně plánovaného koncertu v Praze kvůli vzácné a neléčitelné neurologické chorobě. "Jsem šťastná, že tu mohu být, a to myslím opravdu vážně," prohlásila.

Mezi účinkujícími nechyběl zpěvák a klavírista Billy Joel, který nedávno vydal první singl od roku 1993. Pomalou vztahovou baladu Turn the Lights Back On divákům zapěl naživo, stejně jako svůj starší hit You May Be Right.

Na pódiu se objevil také nigerijský zpěvák Burna Boy, jenž loni na poslední chvíli zrušil vystoupení na festivalu Colours of Ostrava.

Raper Jay-Z na sebe při přebírání ocenění za přínos upozornil nesouvislým monologem, v němž mimo jiné zkritizoval porotce, že cenu pro album roku nedali jeho ženě Beyoncé, napsal deník New York Times. "Jenom se snažím říct, ať už konečně vyberete správně," uvedl raper. "Samozřejmě vždycky to bude subjektivní, je to hudba."

V žánrových kategoriích se radovalo mimo jiné dívčí trio Boygenius, které tvoří Phoebe Bridgers, Lucy Dacus a Julien Baker. Odnášejí si sošky pro nejlepší alternativní album, nejlepší rockovou píseň a nejlepší rockový výkon.

Večer moderoval Trevor Noah. Stevie Wonder připomněl vloni zesnulého jazzového veterána Tonyho Bennetta, v sekci in memoriam organizátoři zmínili zpěvačky Sinead O'Connor a Tinu Turner nebo Burta Bacharacha.

Vítězové vybraných cen Grammy 2024 Album roku

Taylor Swift - Midnights Nahrávka roku

Miley Cyrus - Flowers Píseň roku

Billie Eilish - What Was I Made For? Objev roku

Victoria Monét Producent roku

Jack Antonoff Nejlepší popový sólový výkon

Miley Cyrus - Flowers Nejlepší popové duo

SZA a Phoebe Bridgers - Ghost in the Machine Rapové album

Killer Mike - Michael Rockové album

Paramore - This Is Why Alternativa

Boygenius - The Record R&B album

Victoria Monét - Jaguar II Jazzové album

Nicole Zuraitis - How Love Begins Současné instrumentální album

Béla Fleck - As We Speak Country album

Lainey Wilson - Bell Bottom Country Album v žánru Americana

Jason Isbell and the 400 Unit - Weathervanes Bluegrass

Molly Tuttle & Golden Highway - City of Gold Současné blues

Larkin Poe - Blood Harmony Folkové album

Joni Mitchell - Live at Newport

Vítěze 66. ročníku Grammy vybrali hudebníci, producenti či zvukaři sdružení v Národní akademii hudebního umění a věd USA. Ta existuje od roku 1957 a poslední roky mimo jiné mezi své členy nabírala více žen a osob jiné než bílé barvy pleti, aby dosáhla pestřejšího zastoupení.

Šéf akademie Harvey Mason Jr v projevu vzpomněl na oběti teroristů z palestinského hnutí Hamás, kteří při útoku na Izrael z loňského 7. října mimo jiné zavraždili přes 360 návštěvníků tanečního festivalu Tribe of Nova v Negevské poušti.

"Ten den, a všechny následující tragické dny po něm, byl strašný pro celý svět. Oplakávali jsme životy nevinných lidí," uvedl. "Hudba nám vždy vytváří bezpečný prostor. Když je tohle pravidlo porušené, zasáhne nás to přímo v srdci," dodal Mason a zmínil také útoky v pařížském klubu Bataclan, které si roku 2015 vyžádaly 89 životů, nebo bombový atentát na koncertu zpěvačky Ariany Grande, jemuž dva roky nato v anglickém Manchesteru podlehlo 22 lidí.

Projev šéfa akademie symbolicky doprovodilo smyčcové kvarteto složené z izraelských a palestinských hudebníků.