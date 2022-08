Přežili jsme horší krize. Národní divadlo zahájilo sezonu, bude nelehká

Do Síně slávy pražského Národního divadla byla při pondělním slavnostním zahájení 140. sezony uvedena tanečnice Hana Vláčilová. Cenu generálního ředitele pro umělce do 35 let získaly první sólistka baletu Irina Burduja, herečka Anna Fialová a operní pěvkyně Arnheidur Eiríksdóttir.

Ocenění byla tradičně předána v historické budově Národního divadla na setkání vedení s členy souborů a zaměstnanci. Dorazil také ministr kultury Martin Baxa z ODS. "Jubilejní sezona nezačíná v úplně lehkých časech, sotva snad už finálně odezněly covidové restrikce, přišla válka a ekonomická krize. Bezpochyby čelíme velmi obtížným výzvám, ale je mou prací vytvořit vám podmínky takové, aby 140. sezona běžela pokud možno bez problémů a omezení a aby Národní divadlo mohlo fungovat," řekl Baxa. Související Baxa: Sleduji, co trápí lidi v kultuře, ale na rok 2022 nemáme zázračný recept Divadlo nedávno oznámilo, že kvůli vyšším výdajům na energie od září upravuje výši vstupného. Ceny činoherních představení plošně zdraží asi o 15 procent, u baletu se o stejnou sumu navýší ceny vybraných představení. Operní představení plošně podraží od ledna 2023 o přibližně 15 procent. Divadlo v nové sezoně uvede 19 premiér, symbolicky ji pro veřejnost odstartuje 1. září na Střeleckém ostrově. S novou sezonou se částečně obměňuje vedení. Novými uměleckými řediteli činohry se stávají Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský alias duo Skutr, novým hudebním ředitelem opery Robert Jindra a hudebním šéfem Státní opery Ukrajinec Andrij Jurkevyč . Kukučka a Trpišovský na začátku svého působení ponechají některé tituly zděděné po předchůdcích. To platí zejména pro Rej, kdysi skandální hru Arthura Schnitzlera. Pro Stavovské divadlo připraví první činoherní premiéru sezony oceňovaný francouzský režisér Arthur Nauzyciel, jenž pracuje se stylizovaným jevištním jazykem. "Znovu začíná být zvykem, že v činohře bude čas od času hostovat zahraniční režisér," říká Trpišovský. Související Komentář: Udržet soubor bude výzva. Co čekat od nových šéfů činohry Národního divadla Soubor milostných rozhovorů sice Rakušan Schnitzler napsal koncem 19. století, tvůrčí tým jej však chápe jako nadčasovou možnost nahlédnout nejzákladnější lidskou potřebu - potřebu sdílení a blízkosti. Činohra uvede také Čapkova Hordubala, Euripidovy Bakchantky, Stroupežnického Naše furianty a dramatizaci slavného románu Nebezpečné známosti od Choderlose de Laclose. Cílem je přilákat diváky včetně těch, kdo se po covidu stále zdráhají chodit do divadla. První baletní premiérou sezony bude Tramvaj do stanice Touha od Tennesseeho Williamse v choreografii Johna Neumeiera. Dojde také na obnovené uvedení energického baletu Popelka v choreografii Jeana-Christopha Maillota a ve Státní opeře premiérový večer skládající poctu slavnému Georgi Balanchinovi. Soubor uvede jeho choreografie Who Cares? a Brahms-Schoenberg Quartet. Robert Jindra na začátku sezony nově hudebně nastuduje inscenaci Rusalky režiséra Jiřího Heřmana a připraví koncertní provedení Janáčkovy opery Věc Makropulos s Evou Urbanovou v hlavní roli Emilie Marty. Později bude mít Premiéru Weinbergerova opera Švanda dudák, Straussův Růžový kavalír, dílo rakouského skladatele Alexandra Zemlinského Šaty dělají člověka či Armida, poslední dokončená práce Antonína Dvořáka. Ředitel Národního divadla Jan Burian v závěru pondělního setkání se zaměstnanci připomněl, že energetická krize a důsledky covidu včetně dopadů na turistický ruch se na začínající sezoně zřejmě podepíší. "Národní divadlo je tu 140 let, přežili jsme daleko horší a větší krize a právě v těchhle chvílích nás občané a naši diváci potřebovali o to víc," řekl. 26:24 S každým umělcem přichází nová éra, ale identita Národního divadla zůstává. Více se rozkročíme v repertoáru i v hostujících režisérech, říká duo SKUTR | Video: Daniela Písařovicová