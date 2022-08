Národní divadlo zdražuje vstupné, na energiích zaplatí o 50 milionů víc

Návštěva první české scény podraží. Ceny činoherních představení v pražském Národním divadle od září plošně zdraží asi o 15 procent, u baletu se o stejnou sumu navýší částky za vybrané inscenace. Divadlo odhaduje, že letos za energie zaplatí o 285 procent více než loni.

"Operní představení plošně podraží od ledna 2023 přibližně o 15 procent. Navyšujeme také počet cenových pásem pro exkluzivní představení," popisuje mluvčí Tomáš Staněk.

Podle něj vloni Národní divadlo zaplatilo za energie přibližně 30 milionů korun. "Letos počítáme s částkou přibližně o 50 milionů korun vyšší," odhaduje. První česká scéna se už teď snaží šetřit omezením provozu vzduchotechniky nebo chladicích jednotek. Díky příznivějším klimatickým podmínkám dosáhla úspor proti odhadu z ledna přibližně o 14 procent.

Divadlo po covidové pandemii nezvedalo ceny vstupenek. "Naopak jsme pomáhali návratu českých diváků například formou vstřícných seniorských a juniorských slev. Zahraniční diváky, kteří navštěvují zejména operní a baletní představení, se z důvodu dosud neobnoveného světového turismu, ekonomické krize a válečného konfliktu na Ukrajině stále nepodařilo do hledišť vrátit v původním množství," líčí mluvčí.

Jak a zda budou zvyšovat ceny další divadla nebo jiná kulturní zařízení, ukáže až nadcházející sezona. Ceny ale již nyní navyšují někteří pořadatelé festivalů, kteří prodávají vstupenky na příští rok.

Colours of Ostrava, na něž letos mohli přijít lidé s lístky zakoupenými před pandemií za 2390 korun, zdraží základní čtyřdenní vstupné o 900 korun na 3290 korun, řekl za pořadatele Jiří Sedlák.

Státní památky v letošní turistické sezoně zdražily o deset až o 30 korun. Národní památkový ústav, jenž spravuje stovku státních hradů, zámků i dalších objektů, to zdůvodnil nižšími výnosy během dvou pandemických let i růstem cen energií. Zároveň ale snížil vstupné pro děti a mladé lidi do 24 let.

Na jednotlivých státních památkách se cena za vstup výrazně liší. Na těch nejexponovanějších, jako jsou Lednice, Hluboká nebo Český Krumlov, stojí základní vstupné 240 korun.

Výběrový okruh na Karlštejně, jenž nabízí historicky nejcennější prostory hradu, návštěvníka přijde na 550 korun. Hradní zříceniny jako Krakovec, Točník nebo Žebrák pak mají nově základní vstupné za 80 až 120 korun.