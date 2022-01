Do pražské opery se vrací dirigent Jindra, bude hudebním ředitelem

Od počátku příští sezony se hudebním ředitelem Opery Národního divadla v Praze stane dirigent Robert Jindra. Nahradí Jaroslava Kyzlinka.

Jindra už ve funkci působil od roku 2013, kvůli neshodám s tehdejším uměleckým ředitelem opery Petrem Kofroněm ale rok nato odstoupil.

"Je mi velkou ctí a radostí, že mohu do týmu vedení opery přivítat Roberta Jindru. Se svými rozsáhlými znalostmi a hlubokou láskou k Národnímu divadlu ve spojení s bohatými zkušenostmi ze zahraničí jako by byl pro tuto práci předurčen," říká umělecký ředitel opery Per Boye Hansen.

Podle něj se Jindra už teď podílí na plánování a "se svojí nakažlivou dobrou náladou a pracovním nasazením je pro nás všechny velkou inspirací", dodává.

Čtyřiačtyřicetiletý Jindra absolvoval Pražskou konzervatoř v oborech klasický zpěv a dirigování. V pražském Národním divadle působí od roku 2001, dosud zde nastudoval operu Così fan tutte Wolfganga Amadea Mozarta, Dvě vdovy Bedřicha Smetany nebo Příhody lišky Bystroušky a Z mrtvého domu Leoše Janáčka.

Od února 2010 do listopadu 2014 byl hudebním ředitelem opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, dirigoval v Opeře v Oslu, ve Slovenském národním divadle nebo Státním divadle Košice.

Pravidelně vystupuje na významných festivalech jako Pražské jaro nebo Smetanova Litomyšl. Spolupracoval s mnoha orchestry. Letos obsadí také pozici hlavního hostujícího dirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu.