Přes tři hodiny plné představivosti. Divadlo v Dlouhé uvádí Mistra a Markétku

Jako oslavu 25 let ode dne, kdy v Praze otevřelo, Divadlo v Dlouhé uvedlo adaptaci románu Mistr a Markétka od Michaila Bulgakova. Příběh, vedle například Doktora Živaga řazený k nejlepším ruským prózám 20. století, režíruje duo Skutr.

Ředitelka Dlouhé Daniela Šálková před úterní premiérou poděkovala na scéně přítomným spoluzakladatelům divadla Haně Burešové, Štěpánu Otčenáškovi a také Janu Bornovi, který v roce 2017 podlehl dlouhodobé nemoci, ale v divadle do posledních let režíroval.

Šálková spočítala, že za čtvrt století Dlouhá uvedla 127 premiér. Její historii připomíná výstava ve foyeru. Režisérka Burešová minulý měsíc obdržela Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla.

V Mistrovi a Markétce hrají Ondřej Rychlý, Marie Poulová, Jan Vondráček, Eva Hacurová či Pavel Neškudla. Po úterních a středečních premiérách bude inscenace znovu na programu 4., 8. a 29. prosince.

Román je mnohovrstevnatým eposem, ve kterém lze rozeznat nejen odkazy na ruskou literární tradici od Puškina po Gogola, ale také na německou romantickou literaturu včetně Goethova slavného Fausta. V knize se svářejí různé světy.

Text, který Bulgakov psal ve 30. letech minulého století, avšak vydán byl až desítky let po jeho smrti, dávno pronikl také do popkultury, inspiroval mimo jiné píseň Sympathy For The Devil od kapely Rolling Stones nebo knihu Satanské verše od Salmana Rushdieho.

Mistr a Markétka je zároveň jedním z nejtajemnějších děl světové literatury, plným hádanek, symbolů a náznaků. Čtenář a nyní i divák se ocitá ve společnosti, která chce stvořit lepšího člověka i svět, místo toho ale zrodí svět plný strachu, jejž lze zneužít jako zbraň proti všemu, co se vymyká průměru.

Prostor ovládá pán temnoty Woland, což je jedno z Mefistových jmen ve Faustovi, se svou suitou. Začíná boj o duši člověka, Mistrův zápas o svobodu slova a velký příběh lásky.

Vše se odehrává v atmosféře absurdity a ďábelsky nevázané legrace. Velikonoční čas propojí moskevský gala ples u Satana s osudem Ješuy Ha-Nocriho a Piláta Pontského, pátého prokurátora Judeje. A ďábel se překvapivě stává silou, která pácháním zla vykoná dobro.

"Kdykoliv jsem se zmínil o tom, že připravujeme adaptaci Mistra a Markétky, setkal jsem se s jedním ze dvou typů reakcí. Buď se lidé vyděsili, protože to je jejich nejoblíbenější román a neumí si ho představit na jevišti, nebo se zaradovali, protože to je jejich nejoblíbenější román a těší se, že ho uvidí na jevišti," říká jeden z režisérů Lukáš Trpišovský. "Je to i můj nejoblíbenější román, který jsem četl mnohokrát, vlastně každé prázdniny znovu," dodává.

Dřív vedle příběhu Mistra a Markétky považoval za důležitou především linku s Pilátem Pontským a Ješuou Ha-Nocrim.

"Po roce a půl, co se románem nyní zabývám, mnohem více vnímám dobový kontext. Pochopil jsem, že nazývat Bulgakova magickým realistou mohou jen ti, kdo netuší, jaká situace byla ve 20. a 30. letech v Sovětském svazu. Třeba to, že někdo ze dne na den beze stopy zmizel, bylo zcela běžné," doplňuje Trpišovský.

Vše z románu se na scénu zdaleka nevešlo, a zbývá tedy prostor pro imaginaci. Přesto představení čítá více než tři hodiny a dvě přestávky.

Trpišovský s Martinem Kukučkou coby režijní tandem Skutr jsou členy uměleckého vedení Divadla v Dlouhé od sezony 2016/2017, nyní se však ocitli mezi pěti kandidáty na nové vedení činohry Národního divadla v Praze. Server idnes.cz je tento týden označil za favority.