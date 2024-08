"Jako bych žila v klášteře." Vznikne film o Britney Spears, kniha má mimořádný úspěch

Vzestup a pád americké popové zpěvačky Britney Spears odvypráví celovečerní hraný film. Oznámilo to studio Universal Pictures, které koupilo práva na její bestsellerovou autobiografii. Knihy nazvané The Woman in Me se od loňského října, kdy vyšla, prodalo jen v USA přes 2,5 milionu výtisků.

Podle agentury AP má snímek produkovat Marc Platt, podepsaný pod muzikálem La La Land. Režie se ujme Jon M. Chu, jenž na sebe upozornil filmy Let's Dance 2 nebo Šíleně bohatí Asiati. Dvojice již společně pracovala na muzikálu Čarodějka, jehož první díl kina uvedou letos v prosinci.

"S nadšením se mohu podělit s fanoušky o zprávu, že pracujeme na tajném projektu s Marcem Plattem. Jeho filmy vždycky patřily k mým nejoblíbenějším," uvedla zpěvačka na sociální síti X.

Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥 — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024

Dvaačtyřicetiletá Britney Spears v knize líčí svůj osud od skromného dospívání v křesťanské rodině ve státě Louisiana a přijetí do zábavní televizní show The Mickey Mouse Club přes celosvětový úspěch s hity jako Toxic, Oops!… I Did It Again nebo …Baby One More Time až po následné psychické zhroucení, kdy několik let žila za neustálé pozornosti bulváru. Příběh vrcholí v roce 2021, kdy se zpěvačka u soudu vyvázala z více než čtrnáctiletého opatrovnictví svého otce.

"Dřív to byl jeden večírek za druhým. Najednou jako bych žila v klášteře. Ochranka mi podávala zabalené obálky s léky a dohlížela na to, že si je opravdu vezmu. Zapnuli mi rodičovský dohled v iPhonu. Všechno měli pod kontrolou. Všechno," píše v knize.

Hvězda se do opatrovnictví dostala v roce 2008 poté, co se psychicky zhroutila. V praxi to znamenalo, že otec rozhodoval o jejím majetku i soukromých záležitostech. Dcera jej v knize obviňuje, že stavu zneužíval, nutil ji vystupovat proti její vůli, brát lithium nebo jí nechtěl dovolit, aby se provdala a měla děti.

Během soudního procesu ji fanoušci podporovali kampaní vedenou pod hashtagem #FreeBritney, v překladu #osvoboďteBritney. Když v listopadu 2021 soud v Los Angeles opatrovnictví ukončil, lidé čekající před budovou přivítali rozhodnutí jásotem, uvedla agentura ČTK.

Podle britského deníku Guardian celý příběh dosud vyvolává mimořádnou zvědavost, o čemž svědčí fakt, že autobiografie se vloni po vydání už za první týden v USA prodalo více než milion výtisků.

Její popularitu umocnil fakt, že audioknihu načetla hollywoodská herečka Michelle Williams, stejně jako přiznání Britney Spears, že na přelomu tisíciletí potratila dítě, které čekala se zpěvákem Justinem Timberlakem. "Nevnímala jsem to jako tragédii. Justina jsem hrozně milovala. Předpokládala jsem, že jednou založíme rodinu. Tohle by akorát bývalo bylo o mnoho dřív," komentovala to pro britskou BBC celebrita, která se zpěvákem randila v letech 1999 až 2002.

Hudebnice, jež má dva dospívající syny z následného manželství s tanečníkem Kevinem Federlinem, podruhé potratila předloni. Stalo se tak krátce poté, co oznámila, že čeká dítě se svým o 12 let mladším současným manželem a někdejším osobním trenérem Samem Asgharim. Vzali se v létě 2022.

Podle agentury AP kniha dočasně oživila zájem také o hudbu Britney Spears, jejíž poslechovost na streamovacích platformách vzrostla o desítky procent. Podobný efekt zažila zpěvačka Mariah Carey, když v roce 2020 zveřejnila svou autobiografii The Meaning of Mariah Carey.

Hudební životopisy poslední roky patří k oblíbeným hollywoodským žánrům. Po úspěchu filmů Bohemian Rhapsody o zpěvákovi Freddiem Mercurym a Eltona o klavíristovi Eltonu Johnovi se do kin dostaly snímky o Elvisovi a Priscille, dirigentovi Leonardu Bernsteinovi či letos reggae hvězdě Bobu Marleym a zpěvačce Amy Winehouse.

Timothée Chalamet nedávno dotočil film o Bobu Dylanovi, režisér Sam Mendes oznámil hned čtveřici snímků o Beatles a herec Jeremy Allen White známý ze seriálu o kuchaři Medvěd zřejmě ztvární Bruce Springsteena.

Ve fázi příprav jsou filmové životopisy Michaela Jacksona a Madonny, přičemž podle serveru Variety.com momentálně studio Universal přemýšlí také nad snímky o raperovi Snoop Doggovi a hudebníkovi Princovi.

