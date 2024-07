S kytarou zpívá Chalamet. První trailer ukazuje hraný film o Bobu Dylanovi

Filmové studio Searchlight Pictures ve středu zveřejnilo první trailer z životopisného snímku o zpěvákovi Bobu Dylanovi nazvaného A Complete Unknown. Dnes třiaosmdesátiletého držitele Grammy, Oscara, Nobelovy ceny za literaturu i Pulitzerovy ceny hraje Timothée Chalamet známý z romance Dej mi své jméno nebo sci-fi Duna.

Jak píše server Variety.com, novinka se zaměřuje na Dylanovy začátky v New Yorku 60. let minulého století předtím, než autor akustických protestsongů v roce 1965 na Newportském folkovém festivalu slavně nasadil elektrickou kytaru a přešel na hlasitý rock'n'roll.

V traileru se Dylan prochází po ulicích Manhattanu a míjí hudební klub Cafe Wha?, kde začínal, nebo hotel Chelsea, kde jeden čas žilo více umělců včetně Patti Smith nebo Leonarda Cohena. Timothée Chalamet, který už pěl v nedávném muzikálu Wonka, celou dobu hlasem napodobujícím ten Dylanův zpívá A Hard Rain’s a-Gonna Fall, skladbu vydanou na albu The Freewheelin' Bob Dylan z roku 1963.

Před kamerou se dále mihnou Monica Barbaro v roli písničkářky Joan Baez a Elle Fanning, jejíž fiktivní postava zvaná Sylvie Russo zřejmě odkazuje k Dylanově tehdejší skutečné přítelkyni Suze Rotolo. Ta s ním pózovala právě na obalu alba The Freewheelin' Bob Dylan.

Dále účinkují Edward Norton jako Pete Seeger, Boyd Holbrook coby Johnny Cash nebo Scoot McNairy v roli Woodyho Guthrieho.

Novinku režíroval James Mangold, autor oscarového filmu o Johnnym Cashovi nazvaného Walk the Line z roku 2005. "A Complete Unknown se odehrává v době, která byla pro americkou kulturu úžasná, a vypráví o tom, jak devatenáctiletý Bob Dylan přijede do New Yorku s asi dvěma dolary v kapse a během tří let se stane celosvětovou senzací. Nejdříve se kolem něj semkne folková komunita v New Yorku, načež on změní směr, jak jeho hvězda neuvěřitelně stoupá," přiblížil snímek Mangold podle magazínu The Hollywood Reporter.

V posledních letech James Mangold natočil akční dobrodružství Indiana Jones a nástroje osudu nebo závodní Le Mans '66. Bob Dylan na filmu o svém životě spolupracoval, opakovaně se s Mangoldem sešel a opoznámkoval scénář, řekl režisér vloni.

Boba Dylana brzy znovu uvidí také čeští diváci, od 4. do 6. října odehraje tři koncerty v pražské hale O2 universum. Představí se tu v rámci turné Rough & Rowdy Ways, jehož název odkazuje k zatím poslednímu studiovému albu z roku 2020. Vstupenky za ceny od 2690 korun jsou již v prodeji.