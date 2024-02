Paul, John, Ringo a George. Vzniknou čtyři filmy o Beatles, všechny natočí Mendes

Ne jeden, ale hned čtyři hrané filmy odvypráví příběh slavné kapely The Beatles. Každý se zaměří na jednoho jejího člena. Všechny natočí Sam Mendes, renomovaný britský autor bondovek Skyfall nebo Spectre. V úterý večer to oznámila agentura AP.

Podle ní jednotlivé snímky přiblíží osudy již nežijících Johna Lennona a George Harrisona, stejně jako dvou členů Beatles, kteří jsou stále aktivní, tedy jedenaosmdesátiletého Paula McCartneyho a třiaosmdesátiletého Ringo Starra. Všechny filmy mají kulminovat v roce 1970, kdy se skupina rozpadla, doplňuje server Variety.com.

McCartney a Starr návrhy na hrané filmy dlouho odmítali. Práva na zfilmování svých příběhů nyní skrze společnost Apple Corps prodali studiu Sony Pictures, které kvarteto snímků připravuje. Všechny je chce poslat do kin okolo roku 2027, přičemž není vyloučeno, že se tak stane v rychlém sledu po sobě nebo zároveň. Firma avizuje blíže neupřesněnou "inovativní, průlomovou" strategii uvedení do biografů.

"Je pro mě ctí, že budu moct odvyprávět příběh největší rockové kapely všech dob a zároveň přispět do debaty o tom, co obnáší chození do kina," naznačuje režisér Mendes možnost, že by se všechny čtyři filmy promítaly v podobné době.

The Beatles v kinematografii zanechali silnou stopu už teď. Mezi roky 1964 až 1970 účinkovali v pěti snímcích včetně Perného dne nebo Žluté ponorky. Zároveň o nich vznikly desítky dokumentů, od Let It Be z roku 1970 až po nedávné The Beatles: Get Back režiséra Petera Jacksona.

Naposledy vloni kapela s pomocí umělé inteligence vydala svůj zřejmě poslední singl Now and Then, v němž využila digitálně zrekonstruovanou nahrávku hlasu Johna Lennona.

Agentura AP připomíná, že odvyprávět příběh Beatles už se bez výraznějších úspěchů pokusilo několik filmů.

V roce 1979 natočil Richard Marquand hraný snímek nazvaný Zrození Beatles, na němž se jako konzulant podílel původní bubeník kapely Pete Best.

Drama Backbeat z roku 1994 se zaměřilo na Lennonův vztah s kamarádem a baskytaristou Stuartem Sutcliffem, který byl krátce členem Beatles. Naposledy v roce 2009 se do kin dostalo hudební drama Nowhere Boy, ve kterém mladého Johna Lennona ztvárnil Aaron Taylor-Johnson.

Natočit hned čtyři filmy o Beatles se firma Sony Pictures nyní rozhodla v době, kdy se právě hudebním životopisům daří. V posledních letech slavily značný komerční úspěch snímky Bohemian Rhapsody o zpěvákovi Freddiem Mercurym z kapely Queen, Rocketman o Eltonu Johnovi či naposledy Elvis.

Minulý týden česká kina začala promítat hraný film o průkopníkovi reggae Bob Marley: One Love, v květnu bude následovat Back to Black o zpěvačce Amy Winehouse. Kromě toho režisér Antoine Fuqua pracuje na životopisu popové hvězdy Michaela Jacksona, zatímco Ridley Scott by rád natočil film o Bee Gees, vypočítává web Variety.com.

Poslední dobou se mimořádně daří také filmovým záznamům koncertů v čele s The Eras Tour, dokumentem mapujícím vystoupení momentálně nejpopulárnější popové zpěvačky Taylor Swift.

Video: Kamil Fila recenzuje film o Mercurym