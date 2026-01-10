Bocelli se vrací do Prahy. Nevidomý pěvec vystoupí na dvou koncertech v O2 areně

Nevidomý italský pěvec Andrea Bocelli vystoupí 23. a 24. ledna v pražské O2 areně. Svým sametovým tenorem potěší publikum v metropoli již poosmé.
Bocelliho již poněkolikáté doprovodí Český národní symfonický orchestr (ČNSO) pod taktovkou dirigenta Stevena Mercuria. Za pořádající společnost JV Classics informovala Vladimíra Zahradníková.
„V průběhu obou večerů se po boku Bocelliho představí skvělá sopranistka Serena Gamberoniová, dánská pěvkyně etiopského původu Andrea Lykke Oehlenschlægerová, českému publiku již známá houslistka Rusanda Panfili a dvojice italských tanečníků Angelica Gismondo a Francesco Costa,“ uvedla Zahradníková.
„Praha se zařadila mezi několik málo měst, kde tento slavný zpěvák vystoupí dvakrát za sebou,“ dodala.
Bocelli loni oslavil 30 let na světových podiích několikadenním koncertem v domovském Lajaticu, kde na jeho počest vystoupily takové hvězdy jako Ed Sheeran, Russell Crowe, Zucchero, Shania Twain, José Carreras, Lang Lang, Plácido Domingo, jeho syn Matteo Bocelli a mnoho dalších.
Na svém kontě má nespočet rekordů, doposud prodal více než 90 milionů alb a zaznamenal přes 16 miliard streamů. Během své kariéry získal po šesti nominacích na cenu Grammy a Latin Grammy Award, je držitelem Zlatého glóbu, sedmi Classical BRIT Awards, sedmi World Music Awards a má svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.
Vystupoval pro čtyři prezidenty Spojených států amerických, tři papeže, britskou královskou rodinu a mnoho premiérů. Představil se ve všech největších koncertních sálech, operních domech a arénách po celém světě.
Bocelliho hvězdná dráha vedla od společného vystoupení s Lucianem Pavarottim až po velké mezinárodní úspěchy s písněmi Con te partirò (Time To Say Goodbye) se Sarah Brightmanovou nebo The Prayer s Celine Dion a mnoha dalšími.
„Kdyby Bůh měl hlas, byl by to hlas Andrea Bocelliho,“ prohlásila před lety kanadská zpěvačka Celine Dion. V roce 2017 byl do kin uveden film Music of Silence (Hudba ticha) inspirovaný stejnojmenným Bocelliho autobiografickým románem, který zaznamenal velký kritický i komerční úspěch.
V roce 2024 spatřil světlo světa nový dokumentární film s názvem Andrea Bocelli: Because I Believe (Andrea Bocelli: Protože věřím), jenž divákům nabízí řadu dosud nepublikovaných vhledů do zpěvákova života na podiu i mimo něj.
Naposledy Bocelli v pražské O2 areně vystoupil v lednu 2023, kdy za doprovodu ČNSO pod taktovkou Stevena Mercuria nabídl repertoár složený z klasických operních árií. Ve druhé části koncertu program doplnily romantické skladby z filmů, muzikálů a Bocelliho posledních alb.
Český národní symfonický orchestr, který je častým spolupracovníkem Bocelliho, sídlí v Praze. Má mimo jiné podíl na Zlatém glóbu a Oscaru za rok 2016 pro Ennia Morriconeho a jeho hudbu k filmu Osm hrozných režiséra Quentina Tarantina.
