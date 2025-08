Andrea Bocelli v opeře i jako muž od rodiny. Dokument odhalí neznámou tvář zpěváka

Italský tenorista Andrea Bocelli patří k osobnostem, které dokázaly přirozeně vybudovat most mezi operou a populární hudbou. Nyní šestašedesátiletý vokalista vyprodává obří haly na celém světě a tleská mu publikum všech generací i hudebního zaměření.

Za úspěchem muže, který ve dvanácti letech definitivně přišel o zrak, se skrývá působivý příběh. A právě ten se snaží odvyprávět dokumentární film Andrea Bocelli: Because I Believe. V českých kinech bude k vidění od 21. do 24. září 2025.

Neobyčejně intimní portrét natočila režisérka Cosima Spenderová. Od umělce dostala jedinečnou možnost sledovat jej i mimo světla reflektorů a odhalit jeho méně známou tvář.

Před diváky se tak objevuje nekompromisní umělec i oddaný muž od rodiny s neutuchající vášní pro život. Bocelli ve snímku vzpomíná na své začátky po barech, kde si zpěvem přivydělával při studiu práv, na své setkání s operní hvězdou Lucianem Pavarottim i úspěch duetu se Sarah Brightmanovou Time to Say Goodbye, který jej katapultoval mezi hudební superhvězdy.

Snímek Andrea Bocelli: Because I Believe střídá archivní záběry z koncertů a vzácné záznamy ze zpěvákova dětství s pohledy do zákulisí a Bocelliho soukromí. Klíčovou součástí jsou i osobní rozhovory s pěvcem, jeho rodinou a přáteli. Postupně tak vznikl ucelený portrét jedinečné hudební osobnosti. Osou příběhu je pak Bocelliho koncert v unikátním prostoru Caracallových lázní v Římě.

Dokumentární film o Italovi, který svým zpěvem dokáže mnohé dojmout k slzám, exkluzivně míří do českých kin pouze na čtyři zářijové dny v distribuci společnosti Aerofilms. Vstupenky jsou v předprodeji od 16. července, přehled projekcí najdete na webových stránkách distributora www.aerofilms.cz.