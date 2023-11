Bezprecedentní propadák. Nový film od Marvelu má nejhorší výsledek v dějinách ságy

Od roku 2008, kdy měl premiéru první díl Iron Mana, slavil každý superhrdinský film od studia Marvel úspěch. Teď jedna éra končí, píše agentura AP. Novinka nazvaná Marvels o víkendu ve více než 4000 amerických a kanadských kinech utržila jen 47 milionů dolarů, v přepočtu asi miliardu korun, což je nejméně ze všech dílů ságy.

Brie Larson, představitelka hlavní role ve filmu Marvels, se kvůli stávce hollywoodských herců zapojila do propagace na poslední chvíli. | Foto: Marvel Studios

V pořadí 33. superhrdinský snímek ze světa Marvel Cinematic Universe navazuje na Captain Marvel vydanou roku 2019. Ta však za první víkend utržila přes 153 milionů dolarů, zatímco novinka nedosáhla ani na třetinu této částky.

Na zahraničních trzích včetně Česka zaznamenali Marvels dalších 63,3 milionu dolaru, celkově tak po prvním víkendu mají na kontě 110 milionů dolaru. Podle britského deníku Guardian se Marvel Studios vlastněné společností The Walt Disney Company mohou reálně začít obávat, že tentokrát prodělají. Rozpočet snímku činil podle anglického listu 275 milionů dolaru, dle časopisu Variety.com při započtení nákladů na marketing až 320 milionů dolarů, v přepočtu 7,3 miliardy korun.

Marvels tato čísla řadí k nejdražším v historii ságy a je otázka, jestli mají šanci alespoň pokrýt náklady a skončit na nule. Přesné rozpočty svých projektů firma nezveřejňuje. Podle agentury AP jsou čísla každopádně nečekaně špatná. Analytik David A. Gross ze společnosti Franchise Research Entertainment mluví o "bezprecedentním propadáku".

Srovnatelně bídné výsledky tvůrci zažili naposledy v roce 2015, kdy první díl Ant-Mana utržil v USA a Kanadě 57,2 milionu dolarů, a úplně na začátku v roce 2008, kdy si Neuvěřitelný Hulk připsal po prvním víkendu jen 55,4 milionu dolaru. V obou případech šlo ale i bez započtení inflace o vyšší částky, než na jaké nyní dosáhli Marvels.

Firma na novinku vsázela mimo jiné proto, že šlo o první superhrdinský příběh režírovaný černoškou, konkrétně Niou DaCostou, a protože všechny tři protagonistky jsou ženy. Hrají je Brie Larson, Teyonah Parris a Iman Vellani.

Snímek nijak zvlášť neboduje ani u odborníků, ani u diváků. Na agregátoru recenzí Rottentomatoes.com má skóre 62 procent od kritiků, ve výstupních průzkumech společnosti Cinemascore obdržel známku B, tedy druhou nejlepší. Co by pro jiné mohlo být úspěch, znamená pro Marvel porážku - v tomto měření si všechny jeho filmy až na několik nedávných titulů odnášely nejlepší hodnocení A. "Marvels neumí ohromit, ani rozčílit nebo vyvolat jakoukoli emoci," napsalo o filmu Aktuálně.cz.

Superhrdinská sága dosud celosvětově utržila přes 33 miliard dolarů, zůstává tak nejlukrativnější v dějinách Hollywoodu před Hvězdnými válkami a filmy o Jamesi Bondovi. Přesto je možné, že nastává bod obratu, pokračuje agentura AP.

Spousta lidí dnes místo drahé návštěvy kina dá přednost sledování snímků či seriálů doma na streamovacích platformách. A někteří se už superhrdiny možná prostě přejedli. "Za poslední tři a půl roku marvelovský svět přestal růst," konstatuje také analytik Gross ve svém newsletteru.

I šéf Disneyho Robert Iger připouští, že série již dosáhla vrcholu. "Vždycky jsem se obával, že důraz na kvantitu poškodí kvalitu. Obávám se, že přesně tohle se stalo," citoval Igera před několika dny server The Hollywood Reporter.

Časopis Variety nicméně poznamenává, že právě Disney poslední dobou setrvale představoval další postavy z marvelovského světa a vymýšlel jim nové filmové či seriálové příběhy, až se v tom někdy nemuseli vyznat ani fanoušci. "Fakt, že se tu bavíme o vzájemně propojených světech a postavy cestují z filmového plátna na televizní obrazovky a zase zpět, mohl někoho odradit," připouští také další analytik Paul Dergarabedian z firmy Comscore.

2:00 Film Marvels promítají česká kina od uplynulého čtvrtka. | Video: Falcon

Marvels se o víkendu příliš nedařilo ani v kinech Imax. Dalším faktorem, proč propadli, mohla být nedávná hollywoodská stávka herců. Ta skončila teprve minulý týden, takže aktéři do poslední chvíle nemohli film dopředu propagovat, což jim zakazovala nařízení odborů.

Teprve v době premiéry se herečky honem přidaly do reklamní kampaně, začaly o snímku informovat na sociálních sítích a představitelka hlavní role Brie Larson v pátek přišla do televizní talkshow Jimmyho Fallona. Ani to ale nepomohlo.

Podle agentury AP si je neúspěchu vědomý i Marvel, který začíná brzdit. Na celý příští rok má zatím v plánu jediný titul, Deadpoola 3 s herci Ryanem Reynoldsem a Hughem Jackmanem v hlavních rolích. Podobně už mateřská firma The Walt Disney Company přehodnocuje strategii také se svým dalším sci-fi světem Star Wars, který začíná být kritizovaný z podobných důvodů.

Podle agentury AP po neúspěchu Marvels začíná být pravděpodobné, že komerčně nejúspěšnějším filmem roku 2023 zůstane Barbie, která celosvětově utržila 1,4 miliardy dolarů. Na druhé příčce zůstává Super Mario Bros. ve filmu s 1,3 miliardami, třetí je Oppenheimer s 948 miliony dolarů, až čtvrtí se pak umístili jarní Strážci galaxie: Volume 3 od Marvelu s celkovými celosvětovými tržbami ve výši 845,5 milionu dolarů.

Pětici komerčně nejúspěšnějších titulů roku uzavírá Rychle a zběsile 10 se 704 miliony dolarů.