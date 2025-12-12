Bez vavřínů. Česká hra Kingdom Come: Deliverance 2 neuspěla v soutěži The Game Awards

Ocenění Hra roku v rámci soutěže The Game Awards dostalo francouzské dílo Clair Obscur: Expedition 33 studia Sandfall Interactive. Ukazují to záběry z předávání ocenění v Los Angeles. Naprázdno odchází z letošního ročníku ankety videohra Kingdom Come: Deliverance 2 českého studia Warhorse.
Ta měla nominaci v nejsledovanější kategorii Hra roku i v kategoriích příběh a nejlepší RPG hra. I v těchto dvou kategoriích zvítězila videohra Clair Obscur: Expedition 33.
Soutěž The Game Awards je svým významem přirovnávána k filmovým cenám Oscar. Ceremoniál sledují fanoušci z celého světa. Tvůrci videoher využívají časté reklamní bloky k oznámení, kdy hodlají uvést na trh své nové produkty.
V letošním ročníku dominovala francouzská hra Clair Obscur: Expedition 33, která získala cenu v celkem devíti soutěžních kategorií. To je vůbec nejvyšší počet udělených ocenění jedné hře v historii soutěže, píše agentura AFP.
Clair Obscur: Expedition 33 je první videohrou, kterou vytvořilo menší studio Sandfall Interactive z Montpellieru. Od dubna se prodalo na pět milionu kopií hry, na jejímž financování a distribuci se podílela mezinárodní společnost Kepler. Vizuální stránka hry však odkazuje na Paříž z počátku 20. století. Výrazné jsou však i příběh či hudba hry, která patřila k favoritům letošního ročníku The Game Awards.
"Změnili jste náš život a naše studio, je to nádherné," uvedl ředitel studia Guillaume Broche při přebírání ceny. Spolu se svými kolegy přišel na předávání cen v Los Angeles v úboru, který odkazoval na francouzský styl hry - v pruhovaném námořnickém tričku a červeném baretu.
Kingdom Come: Deliverance 2 se odehrává podobně jako první díl na počátku 15. století v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Hráči v roli mladého Jindřicha ze Skalice v druhém dílu objevují krajinu Českého ráje a Kutné Hory a jejího okolí. Vývojářské studio Warhorse oznámilo, že od vydání pokračování Kingdom Come na začátku února prodalo čtyři miliony kopií. Nedávno také vydalo třetí a poslední rozšíření, kterým by se příběh měl zcela uzavřít.
