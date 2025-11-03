Památkáři se o Trosky báli. Co dokázala slavná hra Kingdom Come s gotickou zříceninou

Magazín

Hrad Trosky zažívá nečekaný rekord. Ikonickou zříceninu s věžemi Baba a Panna navštívilo letos téměř 120 tisíc lidí, což je nejvíc minimálně za poslední tři dekády. Za vlnou zájmu stojí fenomén, který by před lety nikoho nenapadl - počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2.
Ikonickou zříceninu hradu Trosky s věžemi Baba a Panna navštívilo letos téměř 120 tisíc lidí, což je nejvíc minimálně za poslední tři dekády. | Foto: Jakub Podobský

Přestože Národní památkový ústav (NPÚ) měl z fanoušků hry obavy kvůli "dobývání hradu v přestrojení", ukázalo se, že právě gameři jsou ti nejukázněnější návštěvníci.

"Děkujeme příznivcům hry Kingdom Come, kteří velmi ukázněně, velmi hezky a vstřícně navštěvovali hrad s maximálním respektem k tomu, že to je národní kulturní památka," řekla regionální mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová.

Gotický hrad z konce 14. století je dominantou Českého ráje mezi Turnovem a Jičínem. Z dálky zřícenina s věžemi Panna a Baba připomíná čertovy rohy trčící ze země. Umístění na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek v minulosti nedobytný hrad.

V počítačové hře KCD II měla tato památka významnou roli. Podle Bidlasové ale dopředu nevěděli, co mohou od fanoušků očekávat. "Existovaly různé obavy z toho, jestli se třeba nebudou na hrad dobývat v době jeho uzavření, jestli nám třeba nebudou v nějakém přestrojení slézat hradby a podobně. Ale ukázalo se, že to jsou jedni z nejukázněnějších a velmi empatických návštěvníků, kteří se snažili hradu třeba i pomáhat ve svém volném čase," uvedla mluvčí.

Video: Warhorse Studios

Počítačová hra podle ní pomohla na Trosky přilákat návštěvníky, kteří tam běžně nechodí. "Přicházeli nám sem návštěvníci ve věku 20 až 35 let, a to už dneska není úplně až tak běžné. Protože tato věková skupina navštěvuje spíše dětské prohlídky, nebo noční prohlídky, jarmarky a podobně. Ale letos na Troskách vytvořili tu největší návštěvnickou skupinu," dodala Bidlasová.

Pro příznivce hry KCD II letos na hradě uspořádali i několik speciálních akcí, největší byla v polovině července, kdy se Trosky pomyslně proměnily ve středověké sídlo. I nyní mohou lidé při návštěvě Trosek narazit na destičky s QR kódy, které po načtení ukážou porovnání daného místa s herní fikcí ve videohře.

Zdroj: NPÚ

Spotlight moment: Určité věci jsme zlepšili, ale stejně nic netrefíte, říká designér soubojů v KCD2 Viktor Bocan | Video: Tým Spotlight
 
