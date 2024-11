Nejvíc nominací na Grammy posbírala Beyoncé, uspět mohou i Beatles

Vybrané nominace na Grammy 2024

Album roku

André 3000 - New Blue Sun

Beyoncé - Cowboy Carter

Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet

Charli XCX - Brat

Jacob Collier - Djesse Vol. 4

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Nahrávka roku

The Beatles - Now and Then

Beyoncé - Texas Hold ‘Em

Sabrina Carpenter - Espresso

Charli XCX - 360

Billie Eilish - Birds of a Feather

Kendrick Lamar - Not Like Us

Chappell Roan - Good Luck, Babe!

Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight

Píseň roku

Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

Billie Eilish - Birds of a Feather

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile

Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight

Chappell Roan - Good Luck, Babe!

Kendrick Lamar - Not Like Us

Sabrina Carpenter - Please Please Please

Beyoncé - Texas Hold ‘Em

Objev roku

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Nejlepší rockové album

The Black Crowes - Happiness Bastards

Fontaines D.C. - Romance

Green Day - Saviors

Idles - TANGK

Pearl Jam - Dark Matter

The Rolling Stones - Hackney Diamonds

Jack White - No Name

Alternativní hudba

Nick Cave & the Bad Seeds - Wild God

Clairo - Charm

Kim Gordon - The Collective

Brittany Howard - What Now

St. Vincent - All Born Screaming

Nejlepší rapové album

J. Cole - Might Delete Later

Common & Pete Rock - The Auditorium, Vol. 1

Doechii - Alligator Bites Never Heal

Eminem - The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)

Future & Metro Boomin - We Don’t Trust You