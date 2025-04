První západní kapela, která zahrála v Číně. Psal se rok 1985 a přišlo 15 tisíc lidí

Jako první západní kapela vystoupila v Číně před 40 roky, 7. dubna 1985, britská popová dvojice Wham! (George Michael a Andrew Ridgeley). Prvního koncertu v Pekingu se účastnilo na 15 tisíc fanoušků. Podruhé zahráli Wham! o tři dny později v Kantonu.

Na lístky na přelomový koncert na tehdy největším stadionu v Pekingu se stály mnohahodinové fronty. A to i přesto, že řada zájemců o vstupenky za 1,75 dolaru (dnes 45 Kč) o skupině Wham! nikdy neslyšela.

Koncert britské skupiny Číňany ohromil. V zemi, kde tehdy ještě řada lidí nosila oblečení podobné šedivým uniformám z dob kulturní revoluce Mao Ce-tunga, Michael a Ridgeley vystoupili na pódiu v bundách s ramenními vycpávkami a s odbarvenými vlasy.

"Bylo to poprvé, co do Číny přijela západní skupina, všichni se chtěli vyřádit," řekl agentuře AP v roce 2016 majitel restaurace Li Ťi, kterému tehdy bylo kolem 20 let. "Bylo tam ale tolik policistů, že se lidé neodvážili," dodal. Některé návštěvníky, kteří se nechali hudbou unést, policie zadržela.

Manažer dua Wham! Simon Napier-Bell přemlouval čínské úřady 18 měsíců, než se mu podařilo je přesvědčit, aby daly svolení s konáním koncertu. K úspěchu nakonec prý vedlo tvrzení, že jim koncert západní kapely pomůže přilákat do země zahraniční investice.

Koncert George Michaela a Andrewa Ridgeleyho značně ovlivnil čínské hudebníky, kteří nikdy předtím neviděli nikoho na pódiu hrát na elektrické kytary. Řada z nich se až na základě zážitku z vystoupení dua Wham! začala zajímat o rock'n'roll.

Z dalších koncertů skupin ze Západu v Číně lze zmínit třeba vystoupení švédského rockového dua Roxette v únoru 1995 v Pekingu, které se odehrálo pod obrovským transparentem s nápisem oslavujícím "socialismus s čínskými zvláštnostmi". Dalším byl například koncert islandské zpěvačky Björk v únoru 1996 v Hongkongu či vystoupení tří tehdy nejslavnějších tenoristů Luciana Pavarottiho, Josého Carrerase a Plácida Dominga v červnu 2001 v bývalém císařském paláci (Zakázaném městě) v Pekingu.