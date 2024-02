Být spolu jako špioni i manželé. Nový seriál patří k nejradostnějším zážitkům sezony

Vypadají jako dokonale sehraný pár zabijáků. Škoda že herci Alexander Skarsgård a Eiza González coby pan a paní Smithovi vydrží na obrazovce jen několik minut. Nový seriál nazvaný Mr. & Mrs. Smith se na stejnojmenný film z roku 2005 rozhodl navázat po svém. Drze, potutelně a realisticky.

Není divu. Za novinkou, kterou lze vidět ve videotéce Amazon Prime Video, stojí Donald Glover a část týmu, s nímž spolupracoval na jedné z nejpřekvapivějších sérií posledních let Atlanta. V té čtyřicetiletý držitel Zlatého glóbu i cen Grammy zachytil rapové prostředí a zkušenosti afroamerické komunity ve Spojených státech s poťouchlostí, smyslem pro podivné, až surreálné věci, a přitom se schopností psát ty nejvšednodennější dialogy.

S podobnými zbraněmi nyní přepracoval letní velkorozpočtový akční snímek Douga Limana, který před takřka dvěma dekádami sázel převážně na šarm ústřední dvojice manželů-zabijáků v podání Brada Pitta a Angeliny Jolie. Už úvodní scénou, v níž zastřelí pár až nápadně připomínající toto původní duo, jako by ale Glover chtěl říct, že tento seriál bude utkaný z trochu jiné materie.

Sám tvůrce se zhostil ústřední role Johna Smithe, partnerkou Jane mu je Maya Erskine. Tedy černoch a poloviční Japonka. Ale než začne někdo vykřikovat cosi o kvótách a přebarvování Hollywoodu, jak se děje například u některých méně přemýšlivých, případně otevřeně rasistických komentátorů na databázi csfd.cz, bylo by dobré se zamyslet, co vlastně autoři natočili.

Mr. & Mrs. Smith není seriál toužící nahradit jedna ku jedné bílé postavy za etnické, není to nic jako remake. Osmidílná série je v jádru vztahové drama. Neukazuje přednosti protagonistů, ať už by šlo o vzhled, či špionské schopnosti, ale právě naopak: s nadhledem, jízlivostí i nezvyklou porcí realismu rýpe do slabin hrdinů.

John a Jane Smithovi jsou jen jednou z mnoha stejnojmenných dvojic v tajemné organizaci, o jejímž původu ani sami agenti nic nevědí. Zda mají bílou, či jinou barvu pleti, nehraje roli, pouze plní úkoly - a jsou zcela nahraditelní.

Od prvních chvil seriál stojí na lehce nervózním oťukávání dvojice, která se náhle sejde v jednom bytě a zjistí, že konkurz na tajné a nebezpečné povolání obnáší práci v páru. Divák dostává informace spolu s hrdiny a do této hry je vržen s nimi.

Ano, jsou tu výbuchy, akční scény, honičky i chvaty z brazilského džiu-džitsu, ale se všemi těmito atributy tvůrci pracují jinak, než je v žánru špionážních akčních děl běžné. Už proto, že například sledují, jaký mají jednotlivé mise dopad na psychiku hrdinů a jejich vzájemný vztah. Takže se klidně stane, že celý jeden díl se odehrává na párové terapii.

Seriál Mr. & Mrs. Smith vyžaduje trpělivějšího diváka. Tím spíše se ale odvděčí nadhledem, chytrostí a překvapivými zvraty. A nakonec dovede být až nakažlivý právě svou směsí realismu s absurdní nadsázkou. Dlouhé dialogy pracují s trapnem i nepohodlím, v pravý moment je ale vystřídá drsná, extrémní akce. Jen důrazy a načasování fungují jinak než podle žánrových pravidel.

Donald Glover a Maya Erskine skvěle hrají ústřední duo, které ukazuje, že podobná práce přitahuje spíše lehce defektní jedince - schopné zabít právě proto, že mají sociopatické sklony či nevyřešené osobní problémy. Právě proto takoví agenti obvykle pracují sólo.

Jenže základní vtip a dynamika seriálu spočívá v zamyšlení, jak by to mohlo fungovat, kdyby měli takoví lidé předstírat, že tvoří pár. A nejen předstírat, ale opravdu se jím stát. A dále v tom svazku žít bez vyhlídky na to, že z něj lze jen tak vystoupit.

Podobně potměšilý je i casting mnoha vedlejších rolí. Paul Dano hraje od pohledu úlisného souseda, který se v ději objeví tu a tam, přesto se pracuje právě s tím, zda něco skrývá, nebo jestli si to publikum myslí zkrátka proto, že je to Dano, jenž nikdy nedostává "normální" role.

V jedné epizodě se zase objeví Ron Perlman. Pod golemovskou hranatou vizáží ukrývá psychicky rozloženého "bolestínka", jemuž jde bohužel po krku čtvrtka Itálie.

Autoři umí zužitkovat prostředí, kde se děj odehrává, ať už jde o vlhkou džungli, uličky italských vesnic a okolní fotogenické kulisy, nebo visutý manhattanský park High Line. Stejně intenzivní drama ale dovedou vytvořit pár větami vyřčenými na pohovce.

Seriál Atlanta dovedl přenést na publikum pocit, jak se žije černochům v Americe. Bez příkras, včetně častého tepání do vlastních řad a odhalování různých nešvarů, jimiž afroamerická komunita trpí. Ale přitom také se schopností odhalit, že dennodenní život nejen v ulicích Atlanty může být až absurdní a připomínat ten nejpodivnější film.

Mr. & Mrs. Smith jsou v tomto ohledu trochu vzdáleným příbuzným - přinejmenším co do míry sebereflexe. Ukazují, že dostat se do role speciálního agenta může být podivná a bolestivá zkušenost velmi vzdálená tomu, co říkají jiná žánrová díla. Můžete zabíjet lidi pistolí i mačetou, ale to je vlastně pracovní rutina. Nakonec to nejtvrdší, čemu musíte čelit, jste vy sami a soužití s partnerem, jehož jste si nevybrali. Ale také ho dle pravidel společnosti, pro niž pracujete, nemůžete opustit, aniž by to nedopadlo fatálně.

Ono křesťanské "dokud vás smrt nerozdělí" najednou nabývá o dost doslovnější povahy. Sledovat, jak se s tím faktem vypořádávají John a Jane Smithovi, patří k nejradostnějším zážitkům letošní seriálové sezony.