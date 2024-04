Ukázat tu zranitelnou holku za hudbou. Film o Amy Winehouse schválili její rodiče

Ze všeho nejvíc hudbou a texty anglické zpěvačky Amy Winehouse se řídila režisérka Sam Taylor-Johnson, když o ní natáčela hraný snímek. Životopisný film nazvaný Back to Black začnou česká kina promítat příští měsíc. Připomíná osud hudebnice, která zemřela roku 2011 na otravu alkoholem. Bylo jí pouhých 27 let.

"Chtěla jsem ten příběh odvyprávět z jejího pohledu, vrátit jí hlas, který trochu ztratila, když se stala obětí své tragédie," vysvětluje režisérka. "Nejvíc jsem se řídila její hudbou a texty. Přišlo mi, že si takovou poctu zaslouží," dodává.

Snímek líčí vzestup i pád jedné z nejtalentovanějších anglických zpěvaček své generace, která mísila pop se soulem a R&B. Měla charakteristický styl. Typické pro ni byly natupírované vlasy, silné černé oční linky, velké barevné náušnice, tetování a chraplavý hlas. To vše v kombinaci s drogami, alkoholem a bouřlivým osobním životem přispělo k tomu, že Amy Winehouse na každém roku pronásledoval bulvár.

Film se jmenuje podle jejího druhého a posledního alba Back to Black z roku 2006, které získalo pět cen Grammy. Jeho součástí byl i autobiografický hit o boji se závislostí Rehab. Tomuto tématu se věnuje i snímek, jenž dále nastiňuje zpěvaččin vztah s rodiči nebo manželem Blakem Fielderem-Civilem, se kterým se po různých drogových i násilných excesech nakonec rozvedla.

Hrdinku hraje Angličanka Marisa Abela, která je dnes stejně stará jako Amy Winehouse v době úmrtí. "Takovéhle role nedostanete každý den," poznamenává. "Amy byla chytrá, zábavná, odvážná, statečná, ale zároveň neuvěřitelně zranitelná a plná emocí. A takovou jsem ji chtěla ukázat. Připomenout lidem, kdo byla ta holka za vší hudbou," dodává.

Marisa Abela ve filmu sama zpívá. Přípravy jí zabraly čtyři měsíce, v jejich rámci se mimo jiné nořila do textů Amy Winehouse.

Agentura AFP píše, že projekt už dopředu vzbuzoval rozpaky. "Vzhledem k tomu, že se lidé jako supi slétali na cokoliv, co se týkalo jejího života, je opravdu těžké tento film ospravedlnit. Samozřejmě pokud nevznikl jen kvůli penězům," konstatovala například v deníku The Independent novinářka Roisin O'Connor, podle níž by lidé udělali lépe, kdyby si poslechli hudbu Amy Winehouse.

Její život už v roce 2015 zrekapituloval dokument Amy. Natočil ho Asif Kapadia a získal za něj Oscara, přičemž snímek vyšplhal až na druhou příčku návštěvnosti britských kin.

Zpěvaččin otec Mitch Winehouse ho ale zkritizoval jako laciný, senzacechtivý a zavádějící.

Hranou novinku naopak posvětila jak nadace spravující zpěvaččin odkaz, tak oba rodiče. S Mitchem Winehousem a jeho dnes již bývalou ženou Janis se režisérka Sam Taylor-Johnson setkala osobně.

"Nepotřebovala jsem ničí souhlas. Opravdu jsem film natočila přesně tak, jak jsem chtěla, aniž by mi do toho kdokoliv zasahoval," předesílá. "Z úcty mi ale přišlo správné se s rodinou seznámit, když točím o jejich dceři. Fakt, že pak snímek schválili, když ho viděli, mě samozřejmě těší," přiznává.

Film Back to Black česká kina uvedou 16. května. | Video: CinemArt

Mitche Winehouse hraje Eddie Marsan. Podle jeho slov se tvůrci snažili "nejít tou nejsnazší cestou" a nenaznačovali, že za zpěvaččinu tragédii byl zodpovědný někdo jiný. Ať už bývalý manžel Fielder-Civil, který přivedl Amy Winehouse k heroinu a roku 2018 řekl, že si to "nikdy neodpustí", nebo právě její otec.

"Mitch byl v neřešitelné situaci. Miloval svou dceru, ze které se ale stala feťačka. Zároveň byla neuvěřitelně slavná, na každém kroku pronásledovaná paparazzi. Měla neomezené zdroje a peníze. Každý drogový dealer v Londýně se k ní snažil dostat," naznačuje Marsan.

Podle režisérky snímek nevykresluje protagonisty v jednoznačně kladném, ani výhradně negativním světle. "Jediní opravdoví padouši v tom filmu jsou závislost a pak ti neodbytní paparazzi. Jinak záleží na divákovi, jak si to přebere," dodává Sam Taylor-Johnson.

Sedmapadesátiletá režisérka filmů Padesát odstínů šedi nebo Nowhere Boy, v němž roku 2009 vyprávěla o mládí Johna Lennona, doufá, že zpěvačka by ze snímku měla radost. "Že by ji těšilo vidět, v jaké zkoušce času její hudba obstála. A že máme pořád důvod ji oslavovat," dodává.

První reakce jsou smíšené. Podle deníku The Times se autoři vyhnuli přílišné senzacechtivosti okolo drog či bulimie, se kterou zpěvačka zápasila. Například scény z jejích začátků působí výstižně a také Mitch Winehouse ze snímku vychází o hodně lépe než z dokumentu Asifa Kapadii. Přesto k úplnému úspěchu něco chybí, myslí si The Times, které snímku daly tři z pěti hvězdiček.

O jednu méně si vysloužil v listu Financial Times, jenž na novince nespatřuje nic mimořádného. A pouze jednu hvězdičku z pěti jí udělil Evening Standard, podle kterého je film "na té nejzákladnější úrovni prostě strašně, strašně špatný".

Deník Guardian připomíná, že snímek míří do kin v době, která přeje hudebním životopisům. Po nedávných úspěších Bohemian Rhapsody o zpěvákovi Freddiem Mercurym a Eltona o klavíristovi Eltonu Johnovi se do kin dostaly snímky o Elvisovi a Priscille. Před Vánoci se na Netflixu objevil Maestro o dirigentovi Leonardu Bernsteinovi. Letos také Češi mohli vidět snímek o reggae hvězdě Bobu Marleym.

Podle autora textu v Guardianu byla většina těchto děl slabší než oceňované filmy o Rayi Charlesovi a Johnnym Cashovi ze začátku tisíciletí. Přesto se jich většina vyplatila, pročež studia vyrábějí další. Timothée Chalamet momentálně natáčí film o Bobu Dylanovi, režisér Sam Mendes oznámil hned čtveřici snímků o Beatles, zatímco Jeremy Allen White známý ze seriálu o kuchaři Medvěd zřejmě ztvární Bruce Springsteena.