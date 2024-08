Do Prahy už nepřijedou. Aerosmith končí s koncertováním, zpěvák má poškozený hlas

Americká rocková kapela Aerosmith oznámila, že kvůli trvalému poškození hlasu frontmana Stevena Tylera ukončuje koncertní činnost. Skupina, jež vloni několika vystoupeními oslavila 50 let na scéně a jejímž všem členům už je přes 70 roků, zrušila zbývající termíny a nadále již nebude vystupovat. Nepřijde tak už ani do Prahy, kde koncert plánovaný na rok 2020 musela odříct kvůli pandemii koronaviru.

O rozhodnutí formace, již lidé naposledy slyšeli vloni 9. září v Elmontu ve státě New York, informovala agentura AP.

"Steven Tyler poslední měsíce neúnavně pracoval na tom, aby svůj hlas dostal do dřívější kondice. Přestože měl po boku nejlepší doktory, nedařilo se. S lítostí musíme oznámit, že plné zotavení z tohoto hlasového zranění není možné," napsali v pátek večer Aerosmith na sociální síti Instagram. "S těžkým srdcem jsme tedy jako kapela učinili srdcervoucí rozhodnutí, že už nebudeme dál koncertovat," dodali.

Tyler si poškodil hlas vloni v září krátce poté, co skupina zahájila turné k 50. výročí existence. Hned po třetím večeru oznámil, že mu poškození hlasivek způsobilo krvácení. Když se ukázalo, že je jeho kondice vážnější, skupina odložila zbytek koncertní šňůry. Doteď doufala, že jednotlivé štace posluchačům postupně nahradí, doplňuje web Variety.com.

Podle něj není zřejmé, zda je poškození hlasu takové, aby už Tyler nikdy nezazpíval ani v nahrávacím studiu. Aerosmith nové album vydali naposledy v roce 2012, jmenovalo se Music From Another Dimension.

Hlas šestasedmdesátiletého Stevena Tylera provázel skupinu desítky let a zní ve všech jejich hitech jako Crazy, Janie’s Got a Gun nebo Livin’ on the Edge. "Vždycky jsme se snažili, abyste z našich koncertů odcházeli nadšení. Steven zpíval jako nikdo jiný. Bylo nám nesmírnou ctí, že se naše hudba mohla stát součástí té vaší," vzkazují Aerosmith fanouškům.

Kapela existuje od roku 1970, získala čtyři ceny Grammy. Kromě zpěváka Tylera ji tvoří třiasedmdesátiletý kytarista Joe Perry, o rok mladší druhý kytarista Brad Whitford s basistou Tomem Hamiltonem a čtyřiasedmdesátiletý bubeník Joey Kramer. Ten se posledních vystoupení neúčastnil, se spoluhráči se soudil. Oficiálně loňské rozlučkové turné vynechal "ze zdravotních důvodů".

Aerosmith byli na vrcholu popularity okolo přelomu tisíciletí. Roku 1999 po nich byla pojmenovaná atrakce v Disneyho zábavním parku na Floridě, dva roky nato vystoupili v poločase finále ligy amerického fotbalu Super Bowl a vstoupili do Rokenrolové síně slávy.

"Nekonformní rockeři z Bostonu jsou jednou z mála kapel stonesovského raného hardrockového stylu, které se dodnes udržely na výsluní popularity. Jsou rockovou institucí, která zvláště v USA nemá obdoby," napsal o nich kritik Josef Vlček v Hospodářských novinách.

Turné k 50. výročí oznámili Aerosmith vloni. "Nikdy nemůžete dopředu odhadnout, jak dlouho nám ještě bude sloužit zdraví," připomněl tehdy kytarista Joe Perry, že Aerosmith byli naposledy na turné v letech 2017 až 2018.

V Česku se představili čtyřikrát, naposledy roku 2010 v pražské O2 areně. Převedli tehdy show plnou světelných efektů i videoprojekcí, včetně záběrů z filmu Armageddon, k němuž složili skladbu I Don't Want To Miss A Thing. Tyler, oblečený v bílém triku s černými vzory, neustále komunikoval s publikem a místy ho nechával zpívat samotné.

Do pražské O2 areny se před čtyřmi lety měli vrátit. Koncert však stejně jako další plánovaná evropská vystoupení museli odložit a nakonec zrušit kvůli pandemii koronaviru.

Video: Skladba Dream On od Aerosmith