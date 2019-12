Kapela Aerosmith oslaví padesátiny, v červnu 2020 zahraje v Praze

Americká skupina Aerosmith se po deseti letech vrátí do Prahy. 24. června 2020 vystoupí v O2 areně, kde naposledy účinkovala v červenci 2010. Koncert je součástí evropského turné, jež začne o devět dnů dříve v Miláně.

O konání koncertu informoval Petr Novák z pořadatelské agentury Live Nation. Vstupenky v cenách 2590 až 4290 korun budou v prodeji od příštího pátku 13. prosince.

Kromě České republiky kapela příští rok zavítá do Belgie, Francie, Španělska, Portugalska, Rakouska, Polska, Velké Británie, Maďarska a Dánska. "Čtyřnásobní držitelé ceny Grammy právě absolvují sérii rezidentních vystoupení v Las Vegas s názvem Deuces are Wild a míří do Evropy, kde na turné oslaví 50 let své činnosti," připomíná Novák.

Sestavu Aerosmith tvoří zpěvák Steven Tyler, kytaristé Joe Perry a Brad Whitford, baskytarista Tom Hamilton a bubeník Joey Kramer. Dosud prodali více než 150 milionů alb, obdrželi mnoho ocenění a byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy.

Ve své rockové tvorbě překračují hranice žánru - například byli oceněni oceněni za rapový singl s remixem skladby Walk This Way, na které se podílela kapela Run-D.M.C.

V reportáru Aerosmith jsou hity jako Crazy, Livin' On the Edge, Dream On, Janie's Got a Gun, Cryin' a Get a Grip. V Praze již Aerosmith koncertovali v letech 1994 a 1997, roku 1994 zahráli i v Ostravě. V roce 1999 byl jejich koncert zrušen kvůli rekonstrukci Sportovní haly v české metropoli.

Zatím naposledy v pražské O2 areně hráli v roce 2010, kde převedli show plnou světelných efektů i videoprojekcí, včetně záběrů z filmu Armageddon, k němuž složili skladbu I Don't Want To Miss A Thing. Tyler, oblečený v bílém triku s černými vzory, neustále komunikoval s publikem a místy ho nechával zpívat samotné.

Skladbu I Don't Want To Miss A Thing složili Aerosmith k filmu Armageddon. | Video: Columbia Records

"Nekonformní rockeři z Bostonu jsou jednou z mála kapel stonesovského raného hard rockového stylu, které se dodnes udržely na výsluní popularity. Jsou rockovou institucí, která zvláště v USA nemá obdoby," napsal u příležitosti tehdejšího koncertu v Hospodářských novinách hudební kritik Josef Vlček.

Frontmana Stevena Tylera, který vloni oslavil sedmdesátiny, přivedl k hraní obdiv k Rolling Stones, které poprvé viděl naživo jako sedmnáctiletý. Dokonce existuje fotka pořízená na newyorské ulici, kde Tyler vykukuje za Mickem Jaggerem.

V roce 1970 se Tyler dal dohromady s kytaristou Joem Perrym a založili kapelu, jež funguje dodnes - a navíc prakticky v původním složení. Inspiraci hledají v britském rocku, kromě Rolling Stones také v tvorbě The Who nebo Led Zeppelin.

Po vydání eponymního debutového alba v roce 1973 se rychle stali jednou z nejpopulárnějších amerických sestav. Přelomová byla jejich třetí deska Toys In The Attic z roku 1975. Slavili úspěch s přímočarým kytarovým zvukem, postupně je ale začala rozkládat drogová závislost Perryho a Tylera i hádky.

Titulní skladba z alba Toys in the Attic, jak ji Aerosmith hrají naživo. | Video: Columbia Records

Krize vyvrcholila na přelomu 70. a 80. let, kdy z dvojice zakladatelů zůstal v Aerosmith jen Tyler. Brzy se ale sestava dala zase dohromady. Aerosmith pak ohlásili velký návrat, který se povedl.

Ačkoli ortodoxní fanoušci přijali občasné popové melodie s těžkým srdcem, alba Pump z roku 1989 a o čtyři rok mladší Get a Grip měla úspěch. A ze Stevena Tylera se stala celebrita první velikosti. Působil jako porotce soutěže American Idol a objevil se třeba v seriálu Dva a půl chlapa. Velkou hvězdou je i nejstarší z jeho čtyř dětí, herečka Liv Tylerová. Kromě ní má muzikant, který se vyznačuje velkými ústy, ještě dvě další dcery a syna.

Zatím poslední studiové album Music from Another Dimension vydali Aerosmith v roce 2012.