Koronavirus přesunul kulturu na internet. Vést on-line koncert je těžší, říká Farna

Koronavirová pandemie zasáhla mezi prvními kulturu a zábavní průmysl. Kina, divadla či koncertní sály zůstávají zavřené od 10. března. Mnoho uskupení prohlásilo, že omezení provozu je pro ně likvidační. Jen pár dní nato se Českem začaly šířit aktivity podporující umělce, které zprostředkovávají kulturu přes internet. Jedna z prvních, kteří uspořádali koncert on-line, byla zpěvačka Ewa Farna.

Mezi prvními umělci, již uspořádali živé koncerty prostřednictvím sociálních sítí, byli kromě Ewy Farné také Pokáč či kapela Mirai. Koncerty odehráli v době od 13. do 16. března.

Farna, která kvůli vládním opatřením musela přesunout začátek svého turné, iniciativu s živými koncerty více než uvítala. "Bylo mi to líto, a tak jsem si říkala, že uděláme alespoň živý streaming ze zkušebny," říká zpěvačka.

"Chtěla jsem ale, aby byl co nejkvalitnější, aby zvuk nebyl z telefonu, abychom mohli mít obraz z více kamer a podobně. To ale vyžaduje lidi navíc, náklady, znalosti těchto technologických parametrů. Když jsme to začínali dávat dohromady, ozvala se jedna společnost, že bude dělat sérii live koncertů a že by chtěla, abych tam byla taky. Prostě naprosto ideální načasování, takže oni si vzali na starost veškeré ty technické věci, kterým já nerozumím, a my s kapelou sestavili polsko-český koncert," dodává.

On-line koncert Farné vidělo zhruba 730 tisíc diváků a stále je dostupný na jejím YouTube kanále a dalších sociálních sítích. "Koncert s publikem je nezastupitelný. To, co se vytvoří v daném místě mezi jevištěm a publikem, definuje atmosféru, která je pro dobrý koncert základním faktorem. Tohle bylo opravdu jako hraní s kapelou ve zkušebně, akorát do toho jdete naplno a nalíčíte se," přibližuje s nadsázkou.

Přiznává však, že po technické stránce to nebylo úplně nejjednodušší. Kromě toho se koncert konal v době, kdy byly zakázány pouze akce nad 30 lidí, nyní už by to ve stejném provedení asi nezvládli.

"Pro mě bylo těžší ten koncert vést, byla jsem hodně upovídaná, což funguje, když jsou lidé s vámi na místě, ale nevím, jak to na ně působilo, když my jsme byli v 'koncertním' a oni 'v gaučovém' prostředí. Jsou tam také naopak tichá místa, což se vám na koncertě nestane. Patřím mezi ty, co na koncertech hodně komunikují, a tak velká charakteristická část vystoupení najednou odpadla," popisuje.

"Jsem zvědavá, kolik desek v listopadu vyjde"

Kvůli vládnímu nařízení přišla nejen o turné či jednotlivé koncerty, ale i řadu dalších soukromých akcí, kde měla s kapelou vystupovat.

"Odkládají se prostě veškeré realizace projektů. Přeložené jsou i hudební Ceny Anděl, které mám letos moderovat. Neděje se teď vůbec nic. Já doma doháním 'resty', nějaké člověk asi vždy vláčí za sebou. Pro hudebníky je nejspíš ideální prostor pro tvorbu. Jsem zvědavá, kolik desek v listopadu vyjde," říká.

Vládní opatření ale schvaluje. "Připadá mi důležité nošení roušek a jsem ráda, že je to vyžadováno, jinak by na to dost lidí prdělo. Lidé především v Polsku argumentují tím, že zdraví lidé nemusí přece nosit roušky a před nákazou je případně stejně neochrání. Jde o to, že snad nejvíc infekční jste na začátku, kdy se u vás nemusí objevovat symptomy. Nebo nemoc proděláte bez větších příznaků, ale pořád jste nositelem nákazy. Tvoje rouška chrání mě, moje rouška chrání tebe. Není to přece v rámci společenské zodpovědnosti problém," myslí si.

Na otázku, zda plánuje nějaký další on-line koncert, odpovídá, že vzdálené hraní pro fanoušky nelze opakovat donekonečna. "Právě kvůli té interakci s publikem, která tomu dává směr. Snažíte se vylovit nějaké dotazy od fanoušků v on-line komentářích, ale lidé se tam chovají jinak než na veřejnosti, není to úplně ono," přiznává Farna.

#kulturažije na Mall.tv

S další platformou on-line kultury přišla internetová televize Mall.tv. Pod hlavičkou #kulturažije vysílá od půlky března on-line představení či koncerty.

Šéfproducent Mall.tv Lukáš Záhoř uvedl, že nápad vzešel od nich a následně se spojili s dárcovskou platformou Donio.cz, poté zveřejnili výzvu o možnosti se připojit. "Ta vyvolala další zájem - od divadel přes kapely až po odborné přednášky nebo workshopy. Současně se přidaly CAMP, Paralelní Polis nebo Cirk La Putyka. Během dvou dnů se z pár koncertů a představení stal on-line festival s line-upem, o kterém se nám na začátku ani nesnilo," popsal Aktuálně.cz.

Odehrály se například koncerty Prago Union, Mňágy a Žďorp, improvizační talkshow Všechno nejlepší s Ivou Pazderkovou a Adélou Elbel či řada divadelních představení. Série #kulturažije je prozatím naplánovaná do soboty 4. dubna.

Na webu jsou mezi dalšími plánovanými akcemi například představení Divadla Tramtarie, koncert Kapitána Dema nebo Tří sester. Lidé prostřednictvím platformy Donio.cz mohou účinkujícím, kteří zde mají sbírku, poslat peníze. Za pár dní podle Záhoře lidé přispěli skoro milion korun.

"Vše záleží na interpretovi a počtu diváků, které je schopen zaktivovat. Je potřeba říct, že účel, na který budou vybrané peníze použity, si každý stanovuje sám," uvedl šéfproducent. Podle něj někteří umělci dávají peníze seniorům, například organizaci Život90, jiní Českému červenému kříži. Někteří však finance vybírají na své fungování, které je současnými opatřeními kvůli pandemii značně ohroženo.

Nejvíce ohrožené je divadlo, hudba a nový cirkus

Z březnového dotazníkového šetření Institutu umění - Divadelního ústavu vyplynulo, že nejvíce postiženou oblastí v oblasti scénických umění je právě hudba a divadlo, následováno tancem a novým cirkusem.

Záhoř přiznává, že v souvislosti s karanténou museli překopat i Mall.tv. Omezili tak například týdenní příspěvky architekta Adama Gebriana, bývalého záchranáře Víta Samka nebo starosty Pavla Novotného. Místo toho je nahradili vlogy z karantény a živá vysílání.

"Myslím, že není branže, které by se tato nová situace nedotkla. Osobně se mě týká tak jako ostatních, řídím se nařízením vlády, zůstávám doma," říká Ewa Farna s tím, že jsou opatření rozumná. "Je potřeba být ohleduplný vůči společnosti a hlavně našim zdravotníkům v první linii. Pracují na plné obrátky, nasazují zdraví, je třeba je nezatěžovat, není-li to nejnutnější," myslí si.

Farna bere pandemii také jako formu ponaučení, "které nás má obrátit zase na chvíli zpátky do sebe".

"Přírodě dáme prostor se pořádně nadechnout, my máme šanci být spolu doma s rodinou, zavolat babičce, jak se má a jestli něco nepotřebuje… Prostě v té době konzumu, v té vší uspěchanosti zpomalit a dělat doma věci, na které 'nebyl čas', připomenout si, že nejdůležitější není výkon, ale zdraví," přemítá Farna. A dodává, že je "v podstatě konečně na plnohodnotné mateřské" a nenudí se.

Kultura je vzácná jako sůl

Také plánování příštích akcí je podle ní v tuto chvíli skoro nemožné. "Někteří pořadatelé přesouvají i červnové termíny na příští rok, těžko se jakkoli plánuje, nevíme, kdy se situace uklidní. A taky až se uklidní, co bude potom. Zda můžeme počítat s tím, že chod světa zůstane stejný jako předtím, nebo to budeme brát jako příležitost změnit svůj přístup, udělat některé věci jinak. Zda lidé budou žízniví po akcích, nebo jako důsledek rány pro ekonomiku nebudou mít na zábavu ani pomyšlení," přemítá Farna.

Česko-polská zpěvačka tvrdí, že sice vždy myslí na zadní vrátka a "není muzikant bohém, který by nemyslel na zítřek", ale uvědomuje si, že pro spoustu umělců může být současná situace devastující.

"Je třeba si uvědomit, že ač je kultura pro mnohé hobby a vášeň, je také pro spoustu lidí zdrojem obživy. Osobně si dokážu představit, že on-line koncerty nebo divadelní představení budou zpoplatněné, ale bojím se, že u nás pořád funguje přesvědčení, že kultura doma má být zadarmo (nebo velmi levná) a že ji v podstatě zas tak nepotřebujeme. Pozastavuji se vždycky nad komentářem typu: ať nefňukaj, tak si mají najít nějakou pořádnou práci," říká Farna.

A vysvětluje, že lidé si neuvědomují, že je stejně vzácná jako pověstná sůl. "Je součástí našich životů víc, než si uvědomujeme. Kdo o tom pochybuje, ať v karanténě zkusí fungovat bez možnosti číst knížku, bez jakéhokoli filmu, ať má prázdné stěny bez fotek či obrazů, neposlouchá hudbu, případně si ani nezahraje třeba na kytaru a večer neusedne k žádnému seriálu," tvrdí zpěvačka s tím, že zároveň obdivuje všechny, kteří se v posledních dnech zapojili do pomoci potřebným.

Lístek na neexistující představení

S problémy se ale nepotýkají jen divadla či hudebníci, ale také čeští nakladatelé a knihkupci. Ti nedávno poslali premiérovi dopis, ve kterém jej žádají o plnou náhradu škod způsobených krizovými opatřeními. "Hrozí nenávratné zhroucení českého knižního průmyslu s nevyčíslitelnými celospolečenskými důsledky," varují.

A natáčení museli zastavit také filmaři, od Česka až po americký Hollywood. Podle odhadů Asociace producentů v audiovizi, která sdružuje přes sto produkčních firem, může letos produkce v Česku klesnout až o 75 procent. Ztráty se už nyní vyčíslují ve stovkách milionů korun.

Vláda tento týden uvedla, že OSVČ postiženým šířením koronaviru vyplatí jednorázovou částku 25 tisíc korun. Žadatel musí splnit několik podmínek předložením čestného prohlášení. Pražský magistrát zase pro změnu s portálem GoOut spustil na podporu kulturních institucí projekt vstupenek na nic. Lidé si mohou koupit lístek na neexistující představení od 20 do 5000 korun.

Vybrané peníze budou předány podniku, o jehož virtuální představení lidé projevili zájem. Akce potrvá do 1. května. Akce je určena primárně kulturním podnikům, které jsou soukromé a většinu příjmů získávají ze vstupného.

