Benative
Kamil
Tajemství levného bydlení evropských měst. Co dělají Vídeň, Kodaň a Helsinky jinak než Praha?

Dan Poláček
Nikola Bernard
Dan Poláček
Nikola Bernard
Dan Poláček, Nikola Bernard

Praha, Brno, Ostrava. Nájemné roste až o desítky procent ročně a bytová krize se prohlubuje. Přitom v některých evropských metropolích platí nájemníci dvakrát i třikrát méně. Co tato města dělají jinak a lze jejich triky aplikovat i u nás?

Ulm: síla pozemků, limity reality

Letecký pohled na Ulm s dominantní katedrálou Ulm Minster, ikonou města známého svou dlouhodobou municipální bytovou politikou.
Letecký pohled na Ulm s dominantní katedrálou Ulm Minster.Foto: Saiko3p / Shutterstock

Na první dobrou představuje německý Ulm ideální příběh. Město se 125 tisíci obyvateli totiž vlastní zhruba 40 procent své rozlohy: pozemky systematicky skupuje už od konce 19. století, kontroluje výstavbu a nastavuje podmínky developerům. Přibližně třetina nájemních bytů pak patří komunálním nebo družstevním vlastníkům.

Ulmerský model je proto často dáván za vzor. Jenže ani zde není vše bezchybné. Podle zástupců nájemníků porušuje značná část inzerovaných nájmů cenový strop Mietpreisbremse. A výzkum institutu Empirica ukázal, že v roce 2022 dosahovaly nové nájemní smlouvy v Berlíně, Hamburku a Vídni podobných cen, přestože jejich bytové politiky jsou zásadně odlišné.

Ulm tedy připomíná důležitou věc: dlouhodobá strategie je klíčová – ale sama o sobě nezaručuje nízké nájmy. Neustálé kontroly jsou tak více než nutné.

