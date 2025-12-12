Nová monumentální publikace "Katedrála svatého Víta – Kamenná koruna království" odhaluje skrytá místa svatovítského chrámu, kam se běžný návštěvník nedostane. Fotograf Jan William Drnek nabízí extrémně detailní snímky korunovačních klenotů, nových varhan, triforia i opěrného systému, které vznikaly celé tři roky - a to pomocí unikátních technik.
Do českých knihkupectví míří rozsáhlá fotografická publikace o katedrále svatého Víta na Pražském hradě, nazvaná „Katedrála svatého Víta – Kamenná koruna království“.
Jedinečné dílo v sobě skrývá více než tři stovky obrazových stran věnovaných tomuto gotickému chrámu a patří tak k nejobsáhlejším novodobým obrazovým knihám zaměřeným výhradně na svatovítskou katedrálu.
Publikaci vydává nakladatelství NOBART, přičemž impulzem k jejímu vzniku bylo dokončení nových velkých Svatovítských varhan. Ty autoři i mecenáši chápou jako symbolické završení více než sedmisetleté stavební historie katedrály, nikoli však jako její faktické stavební dokončení.
Robotická hlava s výpočty
Autorem fotografií je Jan William Drnek, fotograf a vizuální technik známý mimo jiné digitálním zpracováním Slovanské epopeje Alfonse Muchy a luxusní knihou „Epopej“. Drnek se fotografii věnuje více než padesát let a pro tuto publikaci využil svou specializaci na velkoformátové snímky s vysokým rozlišením, kdy výsledný obraz vzniká skládáním desítek až stovek záběrů do jednoho extrémně detailního celku.
Na projektu pracoval přibližně tři roky a při fotografování používal mimo jiné robotickou hlavu a přesné výpočty. Díky tomu mohl nasnímat prostory, kam se běžný návštěvník katedrály vůbec nedostane. Texty k a strukturu knihy pak připravil architekt a historik architektury Petr Uličný, odborník na gotické, renesanční a barokní stavitelství v Čechách se zaměřením na církevní architekturu středověké Prahy.
Mimořádné dílo
Publikace přináší záběry, které při běžné prohlídce často uniknou – například detailní pohledy na drahokamové obložení Svatováclavské kaple s jaspisovými a ametystovými deskami, jejichž rudé a purpurové tóny tradičně připomínají krev Krista a svatého Václava. Čtenáři zde ale najdou i fotografie českých korunovačních klenotů před dveřmi se sedmi zámky vedoucími do Korunní komory, včetně detailu safírového křížku s rytinou Ukřižování na vrcholu svatováclavské koruny. Ten je podle tradice spojen s trnem z Kristovy trnové koruny.
Ve vnější horní části lodi a presbytáře fotografie ukazují hustou síť opěrných pilířů, fiál a oblouků, mezi nimiž se skrývají fantastické figury, chrliče, busty českých patronů i socha knížete svatého Václava – prvky, které jsou z běžně přístupných míst často sotva rozeznatelné. Tvůrce však zaznamenal také triforium, horní ochoz uvnitř katedrály s galerií portrétních bust členů rodiny Karla IV., arcibiskupů, kanovníků i architektů chrámu.
A odborníci tuto galerii popisují jako mimořádně ojedinělou v evropském kontextu.
Spojení hudby a českého sklářství
Publikace také přibližuje západní průčelí s rozetovým oknem od architekta Kamila Hilberta, jehož vitráž podle návrhu Františka Kysely z let 1925–1928 zobrazuje biblické stvoření světa.
A součástí knihy jsou i rozsáhlé záběry nových Svatovítských varhan - monumentálního nástroje s více než šesti tisíci píšťalami, který postavili ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga. Varhanní prospekt navrhl designér Peter Olah, který se inspiroval čedičovými sloupy Panské skály u Kamenického Šenova - přičemž uvnitř nástroje se lesknou křišťálové prvky Lasvit (Ajeto), jež spojují motivy hudby, světla a českého sklářského řemesla.
Na popud kardinála Duky
Kniha vyšla ve dvou provedeních: běžné knihkupecké edici a limitované sběratelské edici v nákladu 700 ručně vázaných a číslovaných výtisků.
Sběratelská edice byla požehnána 13. listopadu při pontifikální mši v katedrále sv. Víta pražským arcibiskupem Janem Graubnerem a podle vydavatele se vyprodala už v předprodeji.
„Nápad na knihu vznikl před několika lety na popud tehdejšího pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky,“ uzavírá Gabriela Belopotocká, která se dlouhodobě věnuje zejména výpravné obrazové a biblické literatuře a vede nakladatelství NOBART.
Monumentální dílo je možné si zakoupit například zde.
