Benative
12. 12. Simona
Katedrála svatého Víta jako nikdy předtím. Unikátní fotokniha odhaluje skrytá zákoutí

Katedrála sv. Víta. Ukázka z knihy Katedrála svatého Víta - Kamenná koruna království. Autor fotografií Jan William Drnek, nakladatelství NOBART, Praha 2025. Výřez ze snímku.
Ukázka z knihy Katedrála svatého Víta - Kamenná koruna království. Autor fotografií Jan William Drnek, nakladatelství NOBART, Praha 2025.
Ukázka z knihy Katedrála svatého Víta - Kamenná koruna království. Autor fotografií Jan William Drnek, nakladatelství NOBART, Praha 2025.
Ukázka z knihy Katedrála svatého Víta - Kamenná koruna království. Autor fotografií Jan William Drnek, nakladatelství NOBART, Praha 2025.
Ukázka z knihy Katedrála svatého Víta - Kamenná koruna království. Autor fotografií Jan William Drnek, nakladatelství NOBART, Praha 2025.
Katedrála sv. Víta. Ukázka z knihy Katedrála svatého Víta - Kamenná koruna království. Autor fotografií Jan William Drnek, nakladatelství NOBART, Praha 2025. Výřez ze snímku.
Foto: Jan William Drnek | Katedrála svatého Víta - Kamenná koruna království | NOBART 2025
Nikola Bernard,Dan Poláček

Nová monumentální publikace "Katedrála svatého Víta – Kamenná koruna království" odhaluje skrytá místa svatovítského chrámu, kam se běžný návštěvník nedostane. Fotograf Jan William Drnek nabízí extrémně detailní snímky korunovačních klenotů, nových varhan, triforia i opěrného systému, které vznikaly celé tři roky - a to pomocí unikátních technik.

Do českých knihkupectví míří rozsáhlá fotografická publikace o katedrále svatého Víta na Pražském hradě, nazvaná „Katedrála svatého Víta – Kamenná koruna království“.

Jedinečné dílo v sobě skrývá více než tři stovky obrazových stran věnovaných tomuto gotickému chrámu a patří tak k nejobsáhlejším novodobým obrazovým knihám zaměřeným výhradně na svatovítskou katedrálu.

Publikaci vydává nakladatelství NOBART, přičemž impulzem k jejímu vzniku bylo dokončení nových velkých Svatovítských varhan. Ty autoři i mecenáši chápou jako symbolické završení více než sedmisetleté stavební historie katedrály, nikoli však jako její faktické stavební dokončení.​​​

Robotická hlava s výpočty

Autorem fotografií je Jan William Drnek, fotograf a vizuální technik známý mimo jiné digitálním zpracováním Slovanské epopeje Alfonse Muchy a luxusní knihou „Epopej“. Drnek se fotografii věnuje více než padesát let a pro tuto publikaci využil svou specializaci na velkoformátové snímky s vysokým rozlišením, kdy výsledný obraz vzniká skládáním desítek až stovek záběrů do jednoho extrémně detailního celku.

Na projektu pracoval přibližně tři roky a při fotografování používal mimo jiné robotickou hlavu a přesné výpočty. Díky tomu mohl nasnímat prostory, kam se běžný návštěvník katedrály vůbec nedostane. Texty k a strukturu knihy pak připravil architekt a historik architektury Petr Uličný, odborník na gotické, renesanční a barokní stavitelství v Čechách se zaměřením na církevní architekturu středověké Prahy.​​​

Mimořádné dílo

Publikace přináší záběry, které při běžné prohlídce často uniknou – například detailní pohledy na drahokamové obložení Svatováclavské kaple s jaspisovými a ametystovými deskami, jejichž rudé a purpurové tóny tradičně připomínají krev Krista a svatého Václava. Čtenáři zde ale najdou i fotografie českých korunovačních klenotů před dveřmi se sedmi zámky vedoucími do Korunní komory, včetně detailu safírového křížku s rytinou Ukřižování na vrcholu svatováclavské koruny. Ten je podle tradice spojen s trnem z Kristovy trnové koruny.

Ve vnější horní části lodi a presbytáře fotografie ukazují hustou síť opěrných pilířů, fiál a oblouků, mezi nimiž se skrývají fantastické figury, chrliče, busty českých patronů i socha knížete svatého Václava – prvky, které jsou z běžně přístupných míst často sotva rozeznatelné. Tvůrce však zaznamenal také triforium, horní ochoz uvnitř katedrály s galerií portrétních bust členů rodiny Karla IV., arcibiskupů, kanovníků i architektů chrámu.

A odborníci tuto galerii popisují jako mimořádně ojedinělou v evropském kontextu.

Spojení hudby a českého sklářství

Publikace také přibližuje západní průčelí s rozetovým oknem od architekta Kamila Hilberta, jehož vitráž podle návrhu Františka Kysely z let 1925–1928 zobrazuje biblické stvoření světa.​​

A součástí knihy jsou i rozsáhlé záběry nových Svatovítských varhan - monumentálního nástroje s více než šesti tisíci píšťalami, který postavili ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga. Varhanní prospekt navrhl designér Peter Olah, který se inspiroval čedičovými sloupy Panské skály u Kamenického Šenova - přičemž uvnitř nástroje se lesknou křišťálové prvky Lasvit (Ajeto), jež spojují motivy hudby, světla a českého sklářského řemesla.

Na popud kardinála Duky

Kniha vyšla ve dvou provedeních: běžné knihkupecké edici a limitované sběratelské edici v nákladu 700 ručně vázaných a číslovaných výtisků.

Sběratelská edice byla požehnána 13. listopadu při pontifikální mši v katedrále sv. Víta pražským arcibiskupem Janem Graubnerem a podle vydavatele se vyprodala už v předprodeji.

„Nápad na knihu vznikl před několika lety na popud tehdejšího pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky,“ uzavírá Gabriela Belopotocká, která se dlouhodobě věnuje zejména výpravné obrazové a biblické literatuře a vede nakladatelství NOBART.

Monumentální dílo je možné si zakoupit například zde.

